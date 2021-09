FELTHAM, Engeland & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Nomad Foods, Europa’s toonaangevende bedrijf voor diepvriesproducten en BlueNalu,2 een toonaangevend innovatief voedingsbedrijf dat een verscheidenheid aan visproducten rechtstreeks uit viscellen ontwikkelt, zijn overeengekomen om de introductie van celgekweekte zeevruchten in Europa, waar de vraag naar duurzaam geproduceerde, gezonde visproducten blijft groeien. Europa is de grootste importeur van zeevruchten ter wereld vanwege de hoge consumptiecijfers, waarbij EU-burgers meer dan drie keer zoveel consumeren als ze produceren.3

De overeenkomst is de eerste in zijn soort in Europa tussen een bedrijf in verpakte consumentengoederen en een bedrijf in celgekweekte zeevruchten, en ondersteunt het streven van Nomad Foods naar duurzame groei door de ontwikkeling en schaalvergroting van opkomende voedseltechnologieën. De overeenkomst betekent ook een wederzijds belang in de commercialisering van in cel gekweekte zeevruchten in Europa om te helpen voldoen aan de stijgende vraag en bredere inspanningen te ondersteunen om de beschikbaarheid op lange termijn van hoogwaardige, betaalbare zeevruchten te waarborgen die gezond zijn voor mensen en duurzaam voor de planeet. Het omvat een samenwerking om marktonderzoek uit te voeren en consumenteninzichten te identificeren, wettelijke vereisten te beoordelen en nieuwe zakelijke en productkansen te verkennen die zouden worden ontsloten door de introductie van in cellen gekweekte zeevruchten in heel Europa.

