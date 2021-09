GML et ERM s'associent pour développer un kit pédagogique d’intelligence Artificielle sous ROS2 : Life-Ready AI Kit pour l’Éducation

PARIS--(BUSINESS WIRE)--GrAI Matter Labs (GML), pionnier dans les architectures de calcul inspirées du cerveau humain, annonce aujourd'hui son partenariat avec ERM Automatismes (ERM), leader français depuis 30 ans des solutions didactiques pour les formations professionnelles et technologiques, pour développer un kit pédagogique en intelligence artificielle sur une plateforme robotique ROS2.

Le Life-Ready AI Kit pour l’Éducation est composé d’un robot, d’une puce GrAI VIP associée à une carte ADLINK I-Pi SMARC sous ROS2 et d’une caméra 2D/3D. Ce kit pédagogique repose une lA inspirée du cerveau humain qui permettra aux futurs ingénieurs de satisfaire les exigences pratiques de l'Industrie 4.0.

GML et ERM présenteront Life-Ready AI Kit pour l’Éducation au salon SIDO de Lyon qui aura lieu le 22 et 23 septembre. Ce kit unique en son genre, utilise la puce Life-Ready AI de GML et montrera un robot triant sur un convoyeur des produits issues de l’agriculture.

« Nous sommes ravis de nous associer à ERM pour former notre prochaine génération d'ingénieurs à la technologie d’Edge AI. Les étudiants apprendront à utiliser différents algorithmes d’intelligence artificielle comme le Deep Learning et à les appliquer sur différents cas d’usages l’industriels. Cette initiative permettra la création d'un écosystème Life-Ready AI qui aidera les industriels 4.0 à économiser du temps, de l'argent et des ressource naturelles vitales. » atteste Christian Verbrugge, GML Europe - Senior Director Business Development.

Cyril Liotard, le PDG d’ERM, très enthousiaste par cette collaboration, déclare : « Avec GrAI Matter Labs, nous élargissons notre portefeuille de solutions pédagogiques existantes avec la technologie Life-Ready AI. Cette collaboration entre ERM, GML, des enseignants et des influenceurs en IA a permis de développer un kit pédagogique en intelligence artificielle intégrant une architecture IA unique en son genre inspirée du cerveau qui n'a jamais été vue auparavant dans l'éducation. »

À propos GrAI Matter Labs

Chez GrAI Matter Labs, nous sommes dans le domaine de la Life-Ready AI. Une intelligence artificielle qui se rapproche le plus de l'intelligence naturelle. Une IA qui a le sens de la vie.

Nous fournissons des puces inspirées du cerveau qui se comportent de la même manière que les humains. En conséquence, les machines qui assistent les humains avec nos puces agissent et réagissent en temps réel.

Par rapport aux approches traditionnelles, les puces de GrAI Matter Lab ne traitent que les informations qui changent, maximisant ainsi l'énergie et l'efficacité tout en économisant du temps, de l'argent et des ressources naturelles vitales.

GML est dirigé par une équipe d'ingénieurs imaginatifs et expérimentés et elle est soutenue par des investisseurs de premier rang tels que iBionext, 360 Capital Partners, 3T Finance et Celeste Management. Pour plus d'information, visiter notre site internet www.graimatterlabs.ai.

À propos ERM Automatismes

ERM Automatismes, fondée en 1990, est une entreprise française qui fournit des systèmes et services techniques en éducation, robotique, Fab&Test et énergie, ainsi que des solutions didactiques pour la formation technologique et des solutions robotiques et mécatroniques pour l'industrie agroalimentaire. ERM propose une grande variété de solutions de fabrication et de test pour répondre aux demandes croissantes des clients industriels, des écoles, des collèges, des universités et des écoles d'ingénieurs, ainsi que des gouvernements locaux, des municipalités, des départements et des régions. Pour plus d'information, visiter site internet https://www.erm-automatismes.com/.