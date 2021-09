Milrem Robotics développera un véhicule de combat robotisé, le Nordic Robotic Wingman, en collaboration avec Kongsberg Defence & Aerospace

The leading European robotics and autonomous systems developer Milrem Robotics is to develop a new Robotic Combat Vehicle (RCV) named Nordic Robotic Wingman in cooperation with the leading technology and defence supplier, Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG). (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le chef de file européen de la robotique et des systèmes autonomes Milrem Robotics développera un nouveau véhicule de combat robotisé (VCR), baptisé Nordic Robotic Wingman, en coopération avec le leader des technologies de défense, Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG).

Le Nordic Robotic Wingman sera basé sur le Type-X, le VCR dernier cri de Milrem Robotics, et sur les toutes dernières et meilleures tourelles téléopérées PROTECTOR de KONGSBERG, qui seront retenues pour répondre aux besoins spécifiques de divers utilisateurs finaux.

Le premier concept de Nordic Robotic Wingman sera dévoilé au DSEI 2021 à Londres.

"Milrem Robotics et KONGSBERG se sont mis d'accord pour continuer conjointement le développement du VCR Type-X en intégrant les systèmes KONGSBERG afin de répondre aux exigences de nombreux pays intéressés par ce type de technologie, en particulier les pays nordiques et d'Europe de l'Ouest, mais aussi les États-Unis", déclare Sverker Svärdby, directeur général de Milrem Robotics Suède. "En alliant nos connaissances en véhicules de combat robotisés à l'expertise approfondie de KONGSBERG dans le développement de systèmes de défense, nous sommes en mesure de fournir des systèmes de classe mondiale satisfaisant les besoins de nos clients", ajoute Svärdby.

Le Type-X fournit une puissance de feu et une utilisation tactique égales ou supérieures à une unité équipée de véhicules de combat d'infanterie, et procure aux unités mécanisées les moyens de briser les positions défensives ennemies avec un risque minime pour les troupes. Il peut être équipé d'un canon jusqu'à 50 mm, de missiles anti-char et d'un drone connecté en vue d'une connaissance situationnelle permanente.

"KONGSBERG possède une gamme de systèmes d'armement autonomes PROTECTOR, allant de la plus petite station d'armement téléopérée RS2 jusqu'à la tourelle de véhicule de combat d'infanterie RT60 avec une capacité de missiles guidés anti-char. Les systèmes ont un socle logiciel commun, sont faciles à intégrer et fournissent des capacités éprouvées au combattant. La solution KONGSBERG fournit à l'opérateur une connaissance situationnelle et un contrôle de feu sécurisé en réseau. Elle est déployée sur le terrain avec l'armée norvégienne et en cours de livraison pour le programme Robotic Combat Vehicle de l'armée américaine", déclare Arne Gjennestad, vice-président, marketing et ventes, KONGSBERG.

Le Type-X de Milrem Robotics est équipé de fonctions intelligentes, comme le suivi, la navigation avec repères de balisage et la détection d'obstacles, avec des algorithmes dotés d'intelligence artificielle. Le Type-X de Milrem Robotics dispose également d'une fonction appelée Indirect Drive, qui permet des opérations téléopérées à des vitesses plus élevées.

Milrem Robotics est le chef de file européen du développement et de l'intégration robotique et des systèmes autonomes, avec des bureaux en Estonie, en Suède, en Finlande et, d'ici peu, aux Pays-Bas.

La société dirige le consortium iMUGS, qui a reçu 30,6 millions EUR dans le cadre du Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) de la Commission européenne pour développer un système terrestre autonome standardisé à l'échelle européenne.

Kongsberg Defence & Aerospace est un fournisseur de premier plan de produits et systèmes de défense pour le commandement et le contrôle, la surveillance, l'espace, les communications tactiques, les stations d'armement téléopérées et les missiles, ainsi que les composites avancés, les produits d'ingénierie et les services de réparation et de maintenance pour aéronefs et hélicoptères.

