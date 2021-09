Biognosys annonce sa collaboration avec une société de pointe en sciences de la vie pour accélérer la protéomique de prochaine génération

SCHLIEREN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Biognosys, société de pointe dans le domaine des technologies et des solutions protéomiques de prochaine génération au service de la recherche en sciences de la vie, annonce aujourd'hui sa future collaboration avec Evotec, une entreprise spécialisée dans les sciences de la vie qui recherche, développe et commercialise des traitements hautement efficaces pour les patients. Le partenariat vise à promouvoir le recours à la protéomique de nouvelle génération dans la recherche de médicaments et la recherche clinique.

Evotec exploite de longue date les logiciels et les outils de Biognosys dans ses travaux de recherche. La collaboration entre les deux sociétés vise désormais à intégrer la plateforme d'analyse de données protéomiques de nouvelle génération de Biognosys dans la recherche de médicaments et la protéomique clinique.

En vertu de ce nouveau partenariat, Evotec continuera à utiliser Spectronaut pour ses travaux de recherches, le logiciel d'analyse de données phare de Biognosys conçu pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS) avec acquisition indépendante des données (DIA). Le logiciel utilise des algorithmes avancés de recherche, d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage machine (ML) pour convertir les données en informations pertinentes pour les recherches en sciences de la vie. Spectronaut permet une quantification précise et réutilisable de milliers de protéines dans le cadre d'une seule expérience et fournit des informations multidimensionnelles sur l'expression, la fonction et la structure des protéines pour les principales espèces biologiques et les principaux types d'échantillons.

Par ailleurs, Evotec utilise le processus unique de Biognosys pour la gestion des installations de spectrométrie de masse. Ce processus combine le logiciel exclusif QuiC de Biognosys à sa technologie brevetée de temps de rétention indexé (iRT) et au kit iRT permettant la lecture en temps quasi réel des fichiers bruts des instruments de spectrométrie de masse pour le contrôle de la qualité.

Cette collaboration conjugue de façon inédite le concept commercial de recherche et de développement de médicaments en partenariat d'Evotec et son intérêt particulier pour la médecine de précision basée sur les données, avec l'expertise et le savoir-faire de Biognosys dans l'application de la protéomique de nouvelle génération en vue de transformer la recherche et la mise au point de médicaments.

Kristina Beeler, PhD, CBO de Biognosys, a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir mettre à profit la puissance de la protéomique pour relever certains des principaux défis du développement de médicaments, et de collaborer étroitement avec Evotec pour éliminer les risques liés aux actifs thérapeutiques à un stade précoce."

Christoph Schaab, PhD, SVP responsable de la protéomique et de la métabolomique chez Evotec, a déclaré : "La protéomique de recherche est de plus en plus importante pour l'obtention d'informations fonctionnelles dès les premières étapes du développement d'un médicament. Nous nous réjouissons de pouvoir intégrer l'expertise de Biognosys en analyse de données protéomiques aux solutions de développement préclinique et clinique d'Evotec, ce qui bénéficiera à nos partenaires biopharmaceutiques."

À propos de Biognosys

Biognosys, leader en protéomique de nouvelle génération, vise à transformer les sciences de la vie en inventant et en développant une technologie et des solutions protéomiques de pointe pour les rendre largement accessibles aux chercheurs en pharmacie et en biotechnologie et aux experts en protéomique. L’entreprise propose un vaste portefeuille de services protéomiques, de logiciels et de kits exclusifs offrant une vue multidimensionnelle en termes d’expression, de fonction et de structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les types d’échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines au travers de milliers d’échantillons avec une précision, une ampleur et un débit à la pointe du secteur. À l’aide d'analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables par la R&D et la recherche clinique. Pour plus d’informations, visiter le site biognosys.com.

À propos d'Evotec

Evotec, une entreprise des sciences de la vie, exploite un modèle commercial exclusif pour réaliser sa mission : découvrir et développer des produits thérapeutiques hautement efficaces et les proposer aux patients. La plateforme multimodale de la société se compose d'une alliance inédite de technologies innovantes, de données et de science pour la découverte, le développement et la production de produits pharmaceutiques de premier plan. Evotec exploite cette "autoroute de la R&D" axée sur les données pour la recherche de remèdes exclusifs et au sein d'un réseau de partenaires regroupant le Top 20 de l'industrie pharmaceutique et plus de 800 sociétés de biotechnologie, des institutions académiques, ainsi que d'autres acteurs de la santé. Evotec est active dans un large éventail de domaines thérapeutiques actuellement moins bien servis, notamment la neurologie, l'oncologie, ainsi que les maladies métaboliques et infectieuses. Dans ses domaines d'expertise, Evotec entend développer le premier pipeline mondial de produits thérapeutiques innovants en copropriété et a établi à ce jour un portefeuille de plus de 200 projets de R&D en propriété exclusive et en copropriété, allant de la découverte précoce au développement clinique. Avec plus de 3 900 personnes hautement qualifiées, Evotec opère à l'échelle mondiale. Les 14 sites de la société offrent des technologies et des services à haute synergie et opèrent en tant que pôles d'excellence complémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.evotec.com et suivez-nous sur Twitter @Evotec et LinkedIn.

