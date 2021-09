Nomad Foods et BlueNalu collaborent pour introduire les fruits de mer de culture cellulaire en Europe1

FELTHAM, Angleterre et SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Nomad Foods, le leader européen des aliments surgelés et BlueNalu,2 une entreprise alimentaire innovante qui développe une gamme de produits de la mer directement à partir de cellules de poisson, ont convenu d'étudier l'introduction de produits de la mer de culture cellulaire en Europe, où la demande de produits de la mer sains et fabriqués de manière durable est en croissance constante. L'Europe est le plus grand importateur de produits de la mer au monde en raison de taux de consommation élevés, les citoyens de l'UE ayant une consommation plus de trois fois supérieure à leur production. 3

Cet accord est le premier de ce type en Europe entre une entreprise de biens de consommation et une entreprise de produits de la mer de culture cellulaire ; il souligne l'engagement de Nomad Foods en faveur d'une croissance durable grâce au développement et à l'évolution de technologies alimentaires émergentes. L'accord marque également un intérêt mutuel pour la commercialisation des produits de la mer de culture cellulaire en Europe, visant à répondre à la demande croissante et à soutenir les efforts plus importants destinés à garantir la disponibilité à long terme de produits de la mer de qualité, abordables, sains pour les consommateurs et durables pour la planète. Une collaboration est prévue dans le cadre de cet accord pour réaliser des études de marché et identifier les connaissances des consommateurs, évaluer les exigences réglementaires et examiner les nouvelles opportunités commerciales et de produits qui seraient offerts après introduction de produits de la mer de culture cellulaire en Europe.

Stéfan Descheemaeker, CEO de Nomad Foods, a déclaré : « L'industrie alimentaire est à un tournant de transformation car la demande des consommateurs en aliments nutritifs haut de gamme est en hausse, l'importance de la durabilité n'a jamais été aussi claire et le rôle de la technologie s'accèlère pour satisfaire ces besoins.

« Nous sommes à l'avant-garde d'un changement générationnel orienté vers une alimentation plus saine et plus durable et nous sommes très heureux d'annoncer notre collaboration avec BlueNalu. Leur technologie révolutionnaire en matière de fruits de mer de culture cellulaire est parfaitement alignée sur notre objectif et elle nous permettra de continuer à introduire des produits de la mer innovants et savoureux, bons pour les gens, bons pour la planète et accessibles à tous ».

Lou Cooperhouse, président et CEO de BlueNalu, a déclaré : « Comme indiqué dans le dernier rapport du GIEC4 sur la crise climatique, les décisions que nous prendrons lors de la prochaine décennie auront un profond impact sur la vie sur cette planète pour les générations à venir ».

« Nous sommes très heureux de l'opportunité de collaboration avec Nomad Foods, détenteur des marques les plus respectées et leaders sur le marché comme Birds Eye, Findus et iglo, pour accélérer notre stratégie de marché en Europe. Avec cette annonce, BlueNalu est bien positionné pour promouvoir notre innovation de pointe en Europe dans les années à venir, et compléter ainsi nos collaborations existantes en Asie et en Amérique du Nord ».

Notes aux rédacteurs :

1 L'Europe englobe le Royaume-Uni, qui représente le plus grand marché de Nomad Foods.

2 La plateforme technologique non-OGM de BlueNalu est conçue pour produire une large gamme de produits de la mer à partir de diverses espèces, afin de répondre à la demande des consommateurs et de combler les pénuries d'offres dans chaque région où elle est commercialisée. BlueNalu a mis en place une stratégie de sélection des espèces qui complète la chaîne logistique actuelle de fruits de mer, en se concentrant sur les espèces de poissons généralement importées, difficiles à élever, victimes de surpêche ou non durables, et/ou qui contiennent des concentrations plus fortes de contaminants environnementaux. Les produits de la mer de culture cellulaire ont le potentiel de démocratiser les produits de la mer durables et nutritifs, de réduire le gaspillage alimentaire, d'améliorer la transparence et de soutenir la biodiversité des océans. Les produits de la mer de culture cellulaire de BlueNalu pourraient offrir une solution saine, régénératrice, harmonieuse et prévisible en matière de produits de la mer, qui soit traçable et sûre.

La stratégie commerciale de BlueNalu vise à s'associer à des multinationales leaders dans différents domaines : études de marché, affaires réglementaires, conception et développement de produits, fabrication, marketing, vente et distribution, afin de proposer aux consommateurs du monde entier, de manière efficace et efficiente, les produits de la mer de culture cellulaire de BlueNalu. Cette annonce de collaboration avec Nomad Foods fait suite à d'autres collaborations annoncées précédemment par BlueNalu, notamment des accords avec Pulmuone Co, Ltd. en Corée du Sud, Sumitomo Corporation et Mitsubishi Corporation au Japon, et Thai Union en Thaïlande.

3 Source : Rapport sur l'économie bleue de l'UE 2021, https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2021_06_BlueEconomy_Report-2021.pdf p35-40

4 Résumé du rapport AR6 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

À propos de Nomad Foods

Nomad Foods (NYSE : NOMD) est le leader européen des produits surgelés. Les marques emblématiques du portefeuille de la société, notamment Birds Eye, Findus, iglo, Aunt Bessie's et Goodfella's, font partie des repas des consommateurs depuis des générations, et sont synonymes d'aliments savoureux, pratiques, de qualité supérieure et nutritifs. Le siège social de Nomad Foods est situé au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.nomadfoods.com.

À propos de BlueNalu

La mission de BlueNalu consiste à développer des produits de la mer de culture cellulaire, sains, sûrs et fiables, savoureux en respectant la durabilité et la diversité de nos océans. BlueNalu est aligné sur les objectifs de développement durable des Nations unies, un plan directeur ayant pour objectif un avenir meilleur et plus durable pour notre planète. L'entreprise a démarré ses activités en 2018 et est située à San Diego, en Californie. Pour en savoir plus sur BlueNalu, veuillez consulter le site Web www.BlueNalu.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives à la commercialisation des produits de BlueNalu en Europe, au lancement public des produits de BlueNalu, du type et caractéristiques des produits élaborés par BlueNalu, et à la valeur que la collaboration susmentionnée apportera à BlueNalu et à Nomad Foods. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de BlueNalu et comportent par nature d'importants risques et des incertitudes. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives en raison de ces risques et incertitudes, qui comprennent, sans toutefois s'y limiter, les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur nos activités et nos efforts pour faire face à son impact sur celles-ci, les risques que les résultats financiers et opérationnels futurs réels de BlueNalu puissent différer de ses attentes ou de ses objectifs, la capacité de BlueNalu à commercialiser et à réussir le lancement de ses produits, les risques liés à la capacité de BlueNalu à mettre en place avec succès ses stratégies commerciales, la concurrence, notamment la concurrence potentielle des produits génériques, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à protéger les brevets, les obligations et la surveillance réglementaires, notamment tout changement dans l'environnement juridique et réglementaire oú BlueNalu exerce ses activités. BlueNalu ne s'engage nullement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite de nouvelles informations.

