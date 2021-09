Milrem Robotics en MSI-Defence Systems Limited presenteren onbemande kinetische C-UAV-mogelijkheden

Utilising Milrem Robotics’ THeMIS unmanned ground vehicles (UGV) integrated with MSI-DSL’s Remote Weapon Systems (RWS) and Electrical Optical Sensor Systems the companies are offering a step change in countering mini-UAV, loitering munitions or other small difficult to detect airborne targets. (Photo: Business Wire)

Utilising Milrem Robotics’ THeMIS unmanned ground vehicles (UGV) integrated with MSI-DSL’s Remote Weapon Systems (RWS) and Electrical Optical Sensor Systems the companies are offering a step change in countering mini-UAV, loitering munitions or other small difficult to detect airborne targets. (Photo: Business Wire)

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--MSI-Defence Systems Limited (MSI-DSL), de ontwikkelaar van geavanceerde wapen- en onderwatersystemen, en de toonaangevende Europese robotica- en autonome systeemontwikkelaar Milrem Robotics presenteren samen zeer mobiele, onbemande kinetische C-UAV-mogelijkheden op DSEI 2021.

Door gebruik te maken van de THeMIS onbemande grondvoertuigen (UGV) van Milrem Robotics, geïntegreerd met de Remote Weapon Systems (RWS) en Electrical Optical Sensor Systems van MSI-DSL, bieden de bedrijven een stapsgewijze verandering in het tegengaan van mini-UAV, 'loitering munitions' of andere kleine moeilijk te detecteren doelen in de lucht.

De zeer mobiele, onbemande C-UAS-systemen zullen ladingen van 7,62 tot 30 mm kunnen dragen, inclusief het Northrop Grumman M230-kanon en Thales LMM-raketten. Het zal ook grotere luchtbedreigingen en gronddoelen kunnen vinden en aanvallen, zelfs als het gepantserd is. Dit alles zonder dat de operator wordt blootgesteld aan de bedreigingen.

“MSI-DSL en Milrem zetten zich in om de operator te voorzien van ultramoderne capaciteiten door een zeer inzetbaar systeem te leveren met een unieke letaliteit en overlevingsvermogen. Het autonome karakter van het systeem stelt de operator in staat om over een groot gebied te detecteren, te identificeren, te beslissen en effect te sorteren zonder de operator in gebieden met onnodige risico's te plaatsen," aldus Russell Gregory, hoofd Strategy, Industrial Relations and Market Development bij MSI-DSL.

“Tijdens recente conflicten was er sprake van een toename in het gebruik van drones en 'loitering munition' tegen verschillende militaire doelen. De inzet van dit soort uitrusting heeft conflicten op laag niveau dodelijker gemaakt. Het gebruik van onbemande grondsystemen met intelligente functies om deze nieuwe bedreigingen het hoofd te bieden, helpt de strijdkrachtbescherming te vergroten, flexibiliteit te bieden aan tactische eenheden om lucht- en/of landdoelen aan te vallen, en uiteindelijk het verlies aan mensenlevens te verminderen,” stelde kapitein (res) Jüri Pajuste, Defense Research and Development Director bij Milrem Robotics.

De onbemande C-UAS-platforms bieden zeer effectieve bescherming voor zowel tactische als statische locaties voor ingezette middelen en kritieke infrastructuur.

Het eerste gezamenlijk ontwikkelde systeem wordt tentoongesteld op DSEI 2021 in Londen op 13-14 september op stand nr. H4-122 van Milrem Robotics.

Milrem Robotics is de Europese leidende ontwikkelaar van robotica- en autonome systemen en systeemintegrator met kantoren in Estland, Zweden, Finland en binnenkort ook in Nederland.

Het bedrijf leidt het iMUGS-consortium dat 30,6 MEUR toegekend heeft gekregen van het European Defence Industrial Development Program (EDIDP) van de Europese Commissie om een Europees gestandaardiseerd onbemand grondsysteem te ontwikkelen.

MSI-Defence Systems Limited is een wereldleider in de levering van kleine/middelgrote wapensystemen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.