Milrem Robotics et MSI-Defence Systems Limited présentent de nouvelles capacités cinétiques anti-drones sans pilote

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--MSI-Defence Systems Limited (MSI-DSL), une société de développement de systèmes d'armement et sous-marins de pointe, et Milrem Robotics, le leader européen du développement de systèmes robotiques et autonomes, présentent conjointement des capacités cinétiques anti-drones sans pilote hautement mobiles, à l'occasion du salon DSEI 2021.

À partir des véhicules terrestres sans pilote THeMIS de Milrem Robotics intégrés aux systèmes d'armement téléguidés et des systèmes de capteurs optiques électriques de MSI-DSL, les deux sociétés proposent un changement radical dans les solutions anti-drones de petite taille, les munitions rôdeuses ou encore les petites cibles aéroportées difficiles à détecter.

Les systèmes anti-drones sans pilote hautement mobiles seront capables de porter des charges utiles de 7,62 à 30 mm, notamment le canon Northrop Grumman M230 et les missiles Thales LMM. Ils seront également en mesure de détecter et d'attaquer des menaces aériennes plus grandes ainsi que des cibles terrestres, mêmes blindées. Et toute cela sans que l'opérateur ne soit exposé aux menaces.

« MSI-DSL et Milrem s'engagent à fournir des capacités de pointe à l'opérateur en proposant un système hautement déployable, à la létalité et à la survivabilité sans précédent. La nature autonome du système permet à l'opérateur de détecter, d'identifier, de décider et d'agir sur une grande couverture sans que l'opérateur ne soit envoyé inutilement dans des zones à risque », a déclaré Russell Gregory, directeur de la stratégie, des relations industrielles et du développement de marchés chez MSI-DSL.

« Dans les récents conflits, on a observé une augmentation du recours aux drones et aux munitions rôdeuses contre diverses cibles militaires. L'utilisation de ce type d'équipement a augmenté la létalité des conflits de faible intensité. L'utilisation de systèmes terrestres sans pilote dotés de fonctions intelligentes pour contrer ces nouvelles menace contribue à augmenter la protection des forces, à donner plus de flexibilité aux unités tactiques et à attaquer des cibles aériennes et/ou terrestres, ainsi qu'à réduire les pertes humaines », a affirmé le capitaine (res) Jüri Pajuste, directeur de la recherche et du développement militaires chez Milrem Robotics.

Les plateformes anti-drones sans pilote assurent une protection très efficace des sites statiques comme tactiques pour les moyens déployés et les infrastructures critiques.

Le premier système développé conjointement est exposé à l'occasion du salon DSEI 2021, qui se tient à Londres les 13 et 14 septembre, sur le stand de Milrem Robotics, le n°H4-122.

Milrem Robotics est le leader européen du développement de systèmes robotiques et autonomes et de l'intégration de systèmes. La société a des bureaux en Estonie, en Suède, en Finlande et, depuis peu, aux Pays-Bas.

L'entreprise coordonne le consortium iMUGS, qui a reçu 30,6 millions d'euros du Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (PEDID) de la Commission européenne pour mettre au point un système terrestre sans pilote standardisé européen.

MSI-Defence Systems Limited est un leader mondial dans la fourniture de systèmes d'armement de petit/moyen calibre.

