AWS攜手德甲聯賽為2021–22歐洲足球賽季新增兩項「德甲賽況統計資料」

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，亞馬遜(Amazon.com, Inc., NASDAQ: AMZN)旗下公司亞馬遜網路服務(Amazon Web Services, AWS)與德國頂級國家足球聯盟德國足球甲級聯賽(German Bundesliga)宣佈，由AWS提供兩項新的德甲賽況統計資料(Bundesliga Match Facts)，在2021-22賽季直播過程中，它們將首次在德甲聯賽官方應用程式中以圖表形式呈現。新增的第一項進階統計資料為進球效率(Shot Efficiency)，即某位球員或球隊的實際進球數與依據該球員和球隊獲得進球機會的品質而「應當」進球數的比較。第二項資料是傳球統計(Passing Profile)，能夠讓觀眾更深入地瞭解某位球員或整支球隊的傳球品質。這兩項資料將於2021年9月11日聯賽第四個比賽日首次與觀眾見面，屆時上賽季冠軍拜仁慕尼黑將與亞軍萊比錫紅牛展開對決。如欲瞭解關於各項統計資料的更多資訊、影片和網誌，請造訪aws.amazon.com/sports/bundesliga。

「德甲賽況統計資料」有助於觀眾進一步瞭解足球比賽的細微之處，例如球場上的決策過程，頂尖球星的表現具有哪些特徵等等。德甲會收集和分析即時匯聚至AWS的比賽實況資訊來生成賽況統計資料。在後端，德甲使用AWS在分析、機器學習、運算、儲存、資料庫、無伺服器以及媒體服務方面的多種功能，來處理和儲存這些統計過程所需的大量資料，這些資料同時還將用於訓練、部署和擴充用於生成預測的機器學習模型。球迷們在直播過程中會看到以圖表形式呈現的賽場洞察，以及德甲官方應用程式提供的更多詳細資訊。兩項新的賽況統計資料將更有效地展現球場上的行動，為球迷、教練、球員和解說員分析球員和團隊的表現提供視覺化支援。

2021–22賽季由AWS提供支援的新增德甲賽況統計資料

進球效率：球迷們喜歡重播和分解播放球員的進球瞬間，以進一步慶祝重大賽事瞬間或為其扼腕痛惜。這項新的統計資料有助於球迷決定哪些球員或球隊在利用其進球機會時的成功率最高。它會把球員或球隊的實際進球數與預期進球數(Expected Goals, xGoals)的累計值（現有的德甲賽況統計資料中的一項）進行比較。預期進球數是球員或球隊根據其射門品質理應進球的數量。這兩個數值的差額便是進球效率。如果數值為負（電視上會出現朝下的紅色箭頭），那麼球員或球隊的進球數量則少於預期值。如果數值為正（朝上的綠色箭頭），那麼球員或球隊的進球數量超過預期值。球迷們首次可以根據整體射門品質以及進球效率來對每位球員的效率進行客觀的評估。例如，這個先進的統計方式可以對10個比賽日後擁有同樣進球數量的兩個前鋒進行比較，然後確定球員進球環境的難易度。解說員亦可使用這一資料，例如將其用於分析某位球員進球效率高的原因是因為其隊員的良好支援，還是因為利用了對方球員防守中的漏洞。

傳球統計：球迷們通常會從球員的角度來思考問題，並與球員的實際選擇比較，考慮自己在相同情況下可能會做出的選擇。這個新的統計項目有助於球迷瞭解球員在場上如何思考及決策，在什麼情況下會將球傳到哪裡。它還進一步揭示了有關球員和球隊傳球品質和力量的深入見解，包括他們優先考慮的傳球決策，例如進攻性傳球、回傳，或以長傳開始比賽。在推出傳球統計項目之前，球員的傳球有效性主要由成功傳給目標的數量來衡量；如今，借助傳球統計，人們能夠評估傳球的品質，同時亦可以考慮傳球的難度。例如，查看有多少名對方球員正在逼搶接球人和傳球人、傳球的高度，以及接球人和傳球人之間有多少對方球員，該統計項目能夠計算出傳球難度指數。它還會統計長傳和短傳數量、傳球方向以及球員傳球方式喜好，提供有關球員或團隊傳球動作的深入洞察。

為開發這些統計資料，在Amazon SageMaker（AWS的一項服務，能夠讓資料科學家和開發者迅速建立、訓練和部署機器學習模型）上進行訓練的機器學習模型分析了以前德甲賽季數萬個小時的影片。在進球效率統計方面，德甲培訓其機器學習模型的資料組包含4萬多個過去射門資料，其中包括來自於球員位置資料的特徵，例如射門距離、角度，球員速度，射門路徑上防守球員的數量，以及守門員的撲救範圍。在傳球統計方面，德甲賽況統計資料分析了近200萬個傳球的影片，並使用這些資料建構演算法，能夠在任何時間計算每一個傳球的難度值、評估與接球人的距離之類的特徵、傳球路徑上的防守球員數量以及每位球員的壓力。一旦上述計算完成，德甲賽況統計資料會匯編出每位球員和球隊的難度分數，最終得出傳球統計。

DFL Deutsche Fußball Liga (DFL) Group數位創新執行副總裁Andreas Heyden表示：「由AWS提供支援的德甲賽況統計資料讓我們能夠為球迷提供有關足球賽事的更多洞察，為解說員提供更多有趣的素材，並為教練和球隊提供更多有助於其在賽場上脫穎而出的資料。去年，德甲賽況統計資料在全球好評如潮，我們將繼續使用機器學習來提升並創新這些分析工具，從而讓其更上層樓。本賽季的兩項新統計資料將讓球迷瞭解以前從未統計過的球員效率資料，而且我們仍處於與AWS合作的初期階段。我很高興看到科技將繼續提升球迷的體驗和賽事本身。」

亞馬遜網路服務歐洲、中東、非洲有限公司(Amazon Web Services EMEA SARL) AWS德國、奧地利和瑞士業務總經理 Klaus Buerg表示：「球隊、聯賽、解說員及來自體育界的合作夥伴都使用AWS打造資料驅動型解決方案，並提升球迷體驗。我們非常高興能繼續與德甲合作，幫助其以前所未有的方式與球迷建立聯繫。我們與德甲的合作在短時間內已經打造出八項德甲賽況統計資料，透過這些成果，我們為球迷提供了欣賞球員速度、球場定位、射門、傳球以及進球效率的全新方式，在觀賞球賽方面創造出更多樂趣。」

這兩項新賽況統計資料加入Speed Alert、Goal Probability、xGoals、Most Pressed Player、Attacking Zones和Average Positions: Trends等其他統計資料的陣容，讓德甲球迷可用的洞察資料增至八項。可在aws.amazon.com/sports/bundesliga/查看所有這些統計資料的資訊。球迷也可在Bundesliga.com以及官方 Facebook、Twitter和Instagram頻道，追蹤所有最新的德甲聯賽活動。

關於亞馬遜網路服務

逾15年來，亞馬遜網路服務(AWS)一直是世界上最全面、最廣泛採用的雲端服務。AWS一直不斷地擴大服務，以支援幾乎任何雲端工作負載。AWS現在透過25個地理區域內的81個可用區(Availability Zone, AZ)，為運算、儲存、資料庫、網路、分析、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、手機、保安、混合、虛擬和擴增實境、媒體和應用程式開發、部署和管理提供超過200項功能齊全的服務，並已宣佈計畫在澳洲、印度、印尼、以色列、西班牙、瑞士和阿拉伯聯合大公國增加21個可用區和7個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括成長最快的初創企業、規模最大的企業和主要政府機構，都信賴AWS為他們的基礎設施提供助力，幫助他們提高敏捷性、降低成本。如欲瞭解關於AWS的更多資訊，請造訪aws.amazon.com。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：專注於客戶而非競爭對手、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜力求成為以客戶為中心的全球頂級企業、全球最佳雇主和全球最安全的工作場所。公司率先推出用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS（亞馬遜網路服務）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、職業選擇計畫(Career Choice)、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》等產品和服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

關於德甲聯賽

德甲聯賽是德國頂級的職業足球聯賽。德甲聯賽成立於1963年，由18支球隊組成，並與德乙聯賽共同採取升降級制度。德甲聯賽的電視轉播服務由德國足球職業聯盟負責，遍及全球200多個國家和地區。

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