AWS携手德甲联赛为2021–22欧洲足球赛季新增两项“德甲赛况数据”

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，亚马逊(Amazon.com, Inc., NASDAQ: AMZN)旗下公司亚马逊网络服务(Amazon Web Services, AWS)携手德国顶级国家足球联盟德国足球甲级联赛(German Bundesliga)宣布了由AWS提供的两项新的德甲赛况数据(Bundesliga Match Facts)，在2021-22赛季直播过程中，它们将首次在德甲联赛官方应用中以图表形式呈现。新增的第一项高级统计数据为进球效率(Shot Efficiency)，即某位球员或球队实际进球数与该球员和球队按照其获得进球机会的质量而“应当”进球的个数的对比值。第二项数据是传球统计(Passing Profile)，能够让观众更深入地了解某个球员或整支球队的传球质量。这两项数据将于2021年9月11日联赛第四个比赛日首次与观众见面，届时上赛季冠军拜仁慕尼黑将与亚军莱比锡红牛展开对决。如需了解关于各项数据的更多信息、视频和博客，请访问aws.amazon.com/sports/bundesliga。

“德甲赛况数据”将帮助观众更好地了解足球比赛的细微之处，例如球场上的决策过程，顶级球星表现具有哪些特征等等。德甲会通过收集和分析实时汇聚至AWS的比赛实况信息，来生成赛况数据。在后端，德甲使用AWS在分析、机器学习、计算、存储、数据库、无服务器以及媒体服务方面的多种功能，来处理和存储这些统计过程所需的海量数据，这些数据同时还将用于训练、部署和扩展用于生成预测的机器学习模型。球迷们在直播过程中会看到以图表形式呈现的赛场洞见，以及德甲官方应用提供的更多详细信息。两项新的赛况统计数据将更好地展现球场上的行动，为球迷、教练、球员和解说员分析球员和团队的表现提供可视化支持。

2021–22赛季由AWS提供支持的新增德甲赛况数据

进球效率：球迷们喜欢重播和慢放球员的进球瞬间，以更好地庆祝重大赛事瞬间或为其扼腕痛惜。这项新的统计数据有助于球迷决定哪些球员或球队在利用其进球机会时的成功率最高。它会把球员或球队的实际进球数量与预期进球数(Expected Goals, xGoals)的累计值（现有的德甲赛况数据中的一项）进行比较。预期进球数是球员或球队根据其射门质量理应进球的数量。这两个值的差额便是进球效率。如果数值为负（电视上会展现一个方向朝下的红色箭头），那么球员或球队的进球数量则少于预期值。如果数值为正（朝上的绿色箭头），那么球员或球队的进球数量超过了预期值。球迷们首次可以根据整体射门质量以及进球效率来对每个球员的效率进行客观的评估。例如，这个先进的统计项目可以对10个比赛日后拥有同样进球数量的两个前锋进行对比，然后确定球员进球环境的难易度。解说员亦可使用这一数据，例如将其用于分析某位球员进球效率高的原因是因为其队员的良好支持，还是因为利用了对方球员防守中的漏洞。

传球统计：球迷们通常会从球员的角度来思考问题，并与球员的实际选择对比，考虑自己在相同场面下可能会做出的选择。这个新的统计项目有助于球迷了解球员在场上如何思考及决策，在什么情况下会将球传到哪里。它还进一步揭示了有关球员和球队传球质量和力量的深入见解，包括他们优先考虑的传球决策，例如进攻性传球、回传，或以长传开始比赛。在推出传球统计项之前，球员的传球有效性主要由成功传给目标的数量来衡量；如今，借助传球统计，人们能够评估传球的质量，同时亦可以考虑传球的难度。例如，通过查看有多少名对方球员正在逼抢接球人和传球人，传球的高度，以及接球人和传球人之间有多少对方球员，该统计项目能够计算出传球难度指数。它还会通过统计长传和短传数量，传球方向以及球员传球方式喜好，提供有关球员或团队传球动作的深入洞见。

为开发这些统计数据，在Amazon SageMaker（AWS的一项服务，能够让数据科学家和开发者迅速打造、训练和部署机器学习模型）上进行训练的机器学习模型分析了此前德甲赛季数万个小时的视频。在进球效率统计项方面，德甲培训其机器学习模型的数据组涵盖超过4万多个历史射门数据，其中包括来自于球员位置数据的特征，例如射门距离、角度，球员速度，射门路径上防守球员的数量，以及守门员的扑救范围。在传球统计方面，德甲赛况数据分析了近200万个传球视频，并使用这些数据构建了一种算法，能够在任何时间计算每一个传球的难度值，评估与接球人的距离之类的特征、传球路径上的防守球员数量以及每位球员的压力。一旦上述计算完成，德甲赛况数据会汇总出每位球员和球队的难度分值，最终得出传球统计。

DFL Deutsche Fußball Liga (DFL) Group数字创新执行副总裁Andreas Heyden表示：“由AWS提供支持的德甲赛况数据能够让我们为球迷提供有关足球赛事的更多洞见，为解说员提供更多有趣的素材，并为教练和球队提供更多有助于其在赛场上脱颖而出的数据。去年，德甲赛况数据在全球好评如潮，我们将继续使用机器学习来提升并创新这些分析工具，从而让其更上层楼。本赛季的两项新统计数据将让球迷了解此前从未统计过的球员效率数据，而且我们仍处于与AWS合作的初期阶段。我很高兴地看到，技术将在继续提升球迷的体验和赛事本身方面发挥很大的作用。”

亚马逊网络服务欧洲中东非洲有限公司(Amazon Web Services EMEA SARL) AWS德国、奥地利和瑞士业务总经理 Klaus Buerg表示：“球队、联赛、解说员及其来自于体育界的合作方都在使用AWS打造数据驱动型解决方案，并提升球迷体验。我们非常高兴继续与德甲进行合作，帮助其以一种前所未有的方式与球迷进行连接。我们与德甲的合作在短时间内已经打造出八项德甲赛况数据，通过这些成果，我们为球迷提供了一种欣赏球员速度、球场定位、射门、传球以及进球效率的全新方式，在观赏性方面为球赛带来了更多乐趣。”

这两项新赛况数据将与Speed Alert、Goal Probability、xGoals、Most Pressed Player、Attacking Zones和Average Positions: Trends等其他统计数据一道，让德甲球迷可用的洞见数据增至八项。可通过aws.amazon.com/sports/bundesliga/查看所有这些统计数据的信息。球迷也可通过Bundesliga.com以及官方 Facebook、Twitter和Instagram频道，跟踪所有最新的德甲联赛活动。

关于亚马逊网络服务

逾15年来，亚马逊网络服务(AWS)一直是世界上最全面、最广泛采用的云服务。AWS一直在不断拓展其服务，以支持几乎任何云工作负载。当前，AWS通过25个地理区域内的81个可用区(Availability Zone, AZ)，为计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习和人工智能(AI)、物联网(IoT)、手机、安保、混合、虚拟和增强现实、媒体和应用程序开发、部署和管理提供超过200项功能齐全的服务，并已宣布计划在澳大利亚、印度、印尼、以色列、西班牙、瑞士和阿联酋增加21个可用区和7个AWS区域。数以百万计的客户，包括增长最快的初创企业、规模最大的企业和领先的政府机构，信赖AWS为他们的基础设施助力，帮助他们提高敏捷性、降低成本。如需了解关于AWS的更多信息，请访问aws.amazon.com。

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关于德甲联赛

德甲联赛是德国顶级的职业足球联赛。德甲联赛成立于1963年，由18支球队组成，并与德乙联赛共同采取升降级制度。德甲联赛的电视转播服务由德国足球职业联盟负责，覆盖全球200多个国家和地区。

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