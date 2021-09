VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy (TSX: LPEN), een ontwikkelaar en fabrikant van op waterstofbrandstofcellen gebaseerde oplossingen, kondigt hun samenwerking aan met METTEM-M Ltd., een ontwikkelaar van voertuigbesturingssystemen en systeemintegrator, om waterstof-elektrische aandrijflijnoplossingen te bieden aan OEM’s van bedrijfsvoertuigen in Rusland, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en meer Europa. Het eerste gezamenlijke project van de bedrijven – een waterstof-elektrische transitbus voor GAZ Group, een toonaangevende wereldwijde OEM-leverancier van bedrijfsvoertuigen – is momenteel te zien op de International Commercial Vehicle Show 2021 (COMTRANS) in Moskou, Rusland. Het 12-meter lange passagiersbusvoertuig zal naar verwachting begin 2022 in het reguliere stadsvervoer in Moskou worden ingezet, na het voltooien van de gebruikelijke tests op de weg en certificeringsvereisten op voertuigniveau.

