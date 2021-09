Ingram Micro Commerce en Lifecycle Services lanceert operatie voor Samsung in Zweden

BORÅS, Zweden--(BUSINESS WIRE)--Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, een toonaangevende leverancier van wereldwijde oplossingen voor toeleveringsketenbeheer en e-commerce-logistiek, heeft vandaag de lancering aangekondigd van een speciale operatie voor Samsung in Borås, Zweden.

Onder de overeenkomst beheert Ingram Micro het inruilprogramma voor mobiele apparaten van Samsung en ontvangt gebruikte apparaten van Samsung-klanten die hun oude technologie inleveren in ruil voor krediet voor een nieuw apparaat. Het inruilprogramma omvat vier inzamellocaties die in vier verschillende talen werken en in minder dan twee maanden zijn geïmplementeerd.

“We kijken ernaar uit om de aanhoudende groei van Samsung mogelijk te maken door middel van hun nieuwste inruilprogramma in Scandinavië”, zei Kevin Coleman, vice president van Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. “Het feit dat bestaande klanten ervoor kiezen om met ons mee te groeien, getuigt van de kracht van onze relatie, de consistente prestaties van ons team en onze bewezen expertise in de industrie voor mobiele apparaten.”

“Bij de uitbreiding naar Scandinavië zocht Samsung een logistieke dienstverlener die snel kan handelen, schalen en consistent kan presteren”, zei Conny Lindström, senior manager bedrijfsontwikkeling bij Samsung. “We werken sinds 2018 samen met Ingram Micro en hebben er alle vertrouwen in om onze relatie uit te breiden met de ondersteuning van dit nieuwe programma.”

Het netwerk van logistieke magazijnen van Ingram Micro omvat: meer dan 120 faciliteiten over de hele wereld. De operatie voor Samsung is het eerste inruilprogramma voor mobiele apparaten dat Ingram Micro in Scandinavië ondersteunt. Naast het inzamelen van gebruikte apparaten, biedt Ingram Micro reparatiemogelijkheden en refurbish-diensten voor apparaten aan. Dit bereidt producten voor op wederverkoop op secundaire markten.

Over Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services biedt toeleveringsketenoplossingen die verder gaan dan het verbinden van vraag en aanbod. Van grensoverschrijdende orderverwerking tot dropship- en retourbeheer, dispositie van IT-activa, remarketing en meer. Onze oplossingen stimuleren groei, verbeteren het rendement op investeringen en beschermen onze klanten. We zijn er trots op dat we klanten in een breed spectrum van industrieën van dienst zijn, van snelgroeiende merken tot ondernemingen uit de Global 2000, en zetten ons ervoor in om hun succes te faciliteren via ons wereldwijde warehousingnetwerk, technologie van wereldklasse, strategische partnerships en tientallen jaren expertise in de logistiek, mobiliteit en ITAD-bedrijven. Ga voor meer informatie naar: www.ingrammicroservices.com

