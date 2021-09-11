斯倫貝謝新能源與EnerVenue簽署協定，開發金屬氫固定式儲能解決方案

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝新能源(Schlumberger New Energy)今日宣佈一項投資與合作協定，將部署EnerVenue獨特的差異化鎳氫電池技術。該技術是固定式儲能解決方案的關鍵推動要素之一。斯倫貝謝新能源與EnerVenue將合力在全球部分市場推動鎳氫電池技術的大規模部署。

儲能解決方案對於能源結構的轉變至關重要，因為在能源轉型過程中，我們需要提升再生能源的比例。業界對擴大電氣化的關注正促進對大規模部署安全、具成本效益、永續且可靠的固定式儲能解決方案的需求。在公用事業級電網儲能、離網工商業儲能以及住宅領域，這類解決方案的市場將快速成長。

斯倫貝謝新能源執行副總裁Ashok Belani指出：「斯倫貝謝十分希望利用自身的技術專長和全球影響力，將EnerVenue的技術引進這一重要的新興市場。我們對該技術在能源轉型方面的潛力感到無比振奮。」

EnerVenue執行長Jorg Heinemann表示：「從長遠來看，斯倫貝謝新能源將成為能源轉型基礎設施領導者之一。我們期待為斯倫貝謝的新能源願景提供一臂之力，並聯合該公司將我們的電池技術帶給全球各大組織。」

關於斯倫貝謝新能源

斯倫貝謝是全球能源工業首屈一指的科技提供商。斯倫貝謝新能源(Schlumberger New Energy)利用斯倫貝謝在新興新能源市場的智慧和商業資本，探索新的成長方式，主要專注於低碳與碳中和能源技術。公司業務活動涉及的領域包括氫、鋰、儲能、碳捕集和封存、地熱發電以及使用大地能源為建築物供應冷暖氣。

如欲瞭解有關斯倫貝謝新能源的更多資訊，敬請造訪：newenergy.slb.com

關於EnerVenue

EnerVenue致力於為清潔能源革命打造簡單、安全、免維護的儲能解決方案。這些解決方案以經過數十年極端環境檢驗的技術為基礎，如今已擴充至大型再生能源整合應用。作為首家將航空級金屬氫電池技術引進清潔能源革命的公司，EnerVenue為鋰離子電池提供經濟實惠的替代產品，其功能完全適用於環境惡劣的荒漠、偏遠專案地點，同時還能滿足客戶所期許的「安裝後免打理」(install and forget)的儲能解決方案訴求。公司總部位於加州弗里蒙特。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》所規定的「前瞻性陳述」，即有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「或許 」、「認為 」、「計畫 」、「能夠 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「應該 」、「可以 」、「將 」、「可能 」、「目的 」、「目標 」、「潛在 」、「預測 」以及其他類似詞語。前瞻性陳述涉及在不同程度上具有不確定性的事項，例如固定式儲能解決方案和鎳氫電池技術的預期需求成長；對EnerVenue的鎳氫電池技術和斯倫貝謝其他新能源計畫的發展或預期收益的預測或預期；以及有關能源轉型和全球氣候變遷的其他預測或預期。這些陳述取決於風險和不確定性因素，包括但不限於：無法確認斯倫貝謝新能源策略、措施或合作關係的預期收益；解決環境問題的立法和監管動議，包括因應全球氣候變遷影響的動議；以及公司在公開報備文件中詳細列明的其他風險和不確定性因素，包括斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會遞交或報備的Form 10-K、10-Q和8-K。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或此類事態變化導致的影響），或者事實證明基本推斷存在問題，那麼實際結果可能會與那些在前瞻性陳述中所描述的內容發生重大偏差。前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日的觀點，各方都沒有任何打算或義務因新資訊、未來事件或其他因素，而對此類聲明進行公開更新或修訂。

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