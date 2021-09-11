斯伦贝谢新能源与EnerVenue签署协议，开发金属氢固定式储能解决方案

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢新能源(Schlumberger New Energy)今日宣布签订一项投资与合作协议，将部署EnerVenue独特的差异化镍氢电池技术。该技术是固定式储能解决方案的关键推动要素之一。斯伦贝谢新能源与EnerVenue将合力在全球部分市场推动镍氢电池技术的大规模部署。

储能解决方案对于能源结构的转变至关重要，因为在能源转型过程中，我们需要提升可再生能源的比例。业界对电气化扩张的关注将加快满足大规模部署安全、高成本效益、可持续、可靠的固定式储能解决方案的需求。在电站级电网储能、离网工商业储能以及住宅领域，这类解决方案的市场将出现快速增长。

斯伦贝谢新能源执行副总裁Ashok Belani称：“斯伦贝谢十分希望利用自身的技术专长和全球影响力，将EnerVenue的技术引入这一重要的新兴市场。我们对该技术在能源转型方面的潜力感到无比振奋。”

EnerVenue首席执行官Jorg Heinemann表示：“从长远来看，斯伦贝谢新能源将成为能源转型基础设施领导者之一。我们期待为斯伦贝谢的新能源愿景提供一臂之力，并联合该公司将我们的电池技术带给全球各大组织。”

关于斯伦贝谢新能源

斯伦贝谢是全球能源行业领先的技术提供商。斯伦贝谢新能源(Schlumberger New Energy)致力于通过利用斯伦贝谢在新兴新能源市场的智力和商业资本，探索新的增长方式，主要专注于低碳与碳中和能源技术。公司业务活动涉及的领域包括氢、锂、储能、碳捕集和封存、地热发电以及使用地质能量加热和冷却建筑。

如需了解有关斯伦贝谢新能源的更多信息，敬请访问：newenergy.slb.com

关于EnerVenue

EnerVenue致力于为清洁能源革命打造简单、安全、免维护的储能解决方案。这些解决方案基于经过数十年极端环境检验的技术构建，如今已扩展至大型可再生能源整合应用。作为首家将航空级金属氢电池技术引入清洁能源革命中的公司，EnerVenue为锂离子电池提供经济实惠的替代产品，其功能完全适用于环境恶劣的荒漠、偏远项目场址，同时还能满足客户所期许的“安装后免打理”(install and forget)的储能解决方案诉求。公司总部位于加州弗里蒙特。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所规定的“前瞻性陈述”，即有关未来而不是过去事件的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“认为”、“计划”、“能够”、“估计”、“打算”、“预期”、“应该”、“可以”、“将”、“可能”、“目的”、“目标”、“潜在”、“预测”以及其他类似词语。前瞻性陈述涉及在不同程度上具有不确定性的事项，例如固定式储能解决方案和镍氢电池技术的预计需求增长；对EnerVenue的镍氢电池技术和斯伦贝谢其他新能源计划的发展或预期收益的预测或预期；以及有关能源转型和全球气候变化的其他预测或预期。这些陈述取决于风险和不确定性因素，包括但不限于：无法确认斯伦贝谢新能源战略、举措或合作关系的预期收益；应对环境问题的立法和监管动议，包括应对全球气候变化影响的动议；以及公司在公开报备文件中详细列明的其他风险和不确定性因素，包括斯伦贝谢最近向美国证券交易委员会提交或报备的Form 10-K、10-Q和8-K。如果一项或多项上述或其他风险或不确定性变为现实（或此类事态变化导致的影响），或者事实证明基本推断存在问题，那么实际结果可能会与那些在前瞻性陈述中所描述的内容发生重大偏差。前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点，各方都没有任何打算或义务因新信息、未来事件或其他因素，对此类声明进行公开更新或修订。

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