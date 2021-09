AWS e Bundesliga vão estrear dois novos fatos da partida da Bundesliga para a temporada de futebol europeia de 2021–22

Passing Profile, one of the new Bundesliga Match Facts powered by AWS for the 21-22 season. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), e a Bundesliga alemã, a principal liga nacional de futebol da Alemanha, anunciaram dois novos fatos da partida da Bundesliga desenvolvidos pela AWS que estrearão como gráficos durante as transmissões e no aplicativo oficial da Bundesliga durante a temporada de 2021–22. A primeira estatística avançada, Eficiência do chute, compara o número real de gols que um jogador ou equipe marcou com quantos gols o jogador ou equipe deveria ter marcado com base na qualidade de suas chances. O segundo, Perfil de Passe, fornece percepções mais profundas sobre a qualidade do passe de um jogador ou de uma equipe inteira. Ambas as estatísticas vão estrear durante a quarta jornada, em 11 de setembro de 2021, com o confronto direto entre o campeão alemão FC Bayern München e o segundo colocado da temporada anterior, o RB Leipzig. Para obter mais informações, vídeos e blogs sobre cada estatística, visite aws.amazon.com/sports/bundesliga.

Os fatos da partida da Bundesliga ajudam o público a entender melhor os aspectos diferenciados do jogo de futebol, como a tomada de decisões em campo ou o que acontece no desempenho excepcional do jogador. A Bundesliga gera os fatos da partida reunindo e analisando os feeds dos jogos ao vivo em tempo real à medida que são transmitidos para a AWS. No back-end, Bundesliga usa os recursos da AWS em análises, aprendizado de máquina, computação, armazenamento, banco de dados, sem servidor e serviços de mídia para processar e armazenar a grande quantidade de dados que alimentam essas estatísticas, bem como para treinar, implantar e dimensionar os modelos de aprendizado de máquina usados ​​para gerar previsões. Os torcedores veem os insights como gráficos durante as transmissões, com detalhes adicionais no aplicativo oficial da Bundesliga. Os dois novos fatos da partida irão mostrar melhor a ação em campo e dar aos torcedores, treinadores, jogadores e comentaristas suporte visual para analisar o desempenho dos jogadores e das equipes.

Novos fatos da partida da Bundesliga para a temporada de 2021–22 com tecnologia da AWS

Eficiência de chute: Os torcedores de futebol adoram revisitar e analisar as oportunidades de gol para celebrar melhor ou lamentar os momentos-chave do jogo. Esta nova estatística ajuda os torcedores a determinar quais jogadores ou times exploram melhor suas chances de marcar um gol. Ele compara o número de gols que um jogador ou equipe realmente marcou com o valor cumulativo de Gols esperados (xGoals) - um fato da partida da Bundesliga existente - que é o número de gols que o jogador ou equipe deve ter marcado com base na qualidade de suas tentativas tiros. A diferença entre esses dois valores é o número da Eficiência de Tiro. Se o valor for negativo (mostrado na TV por uma seta vermelha apontando para baixo), o jogador ou equipe marcou menos gols do que o esperado. Se o valor for positivo (seta verde para cima), o jogador ou equipe excedeu o valor esperado. Pela primeira vez, a eficiência de cada jogador pode ser avaliada objetivamente com base na qualidade geral dos chutes e no número de gols marcados. Por exemplo, esta estatística avançada pode comparar dois atacantes que marcaram o mesmo número de gols após 10 dias de jogos para determinar qual jogador está convertendo gols em situações difíceis e fáceis. Os comentaristas também podem usar a estatística, por exemplo, para analisar se os jogadores têm um grande número de gols porque são bem apoiados por seus companheiros de equipe ou porque exploram as aberturas na defesa.

Perfil de aprovação: Os torcedores muitas vezes se colocam no lugar de um jogador e comparam as escolhas que eles podem ter feito em uma determinada situação com o que o jogador realmente fez. Esta nova estatística ajuda os torcedores a entender como os jogadores pensam e decidir onde passar a bola. Ele também fornece uma visão mais profunda sobre a qualidade do passe e a força do passe de jogadores e equipes, incluindo quais decisões de passe eles priorizam, como um passe ofensivo, passar a bola para trás ou abrir o jogo com uma bola longa. Antes do Perfil de Passe, a eficácia do passe do jogador foi medida principalmente pelo número de passes que alcançaram com sucesso o alvo do jogador; agora, com o Passing Profile, também é possível avaliar a qualidade dos passes, contabilizando a dificuldade de passe. Por exemplo, ao observar quantos oponentes pressionam o receptor e o passador, a altura em que a bola está no ar e quantos oponentes foram posicionados entre o receptor e o passador, a estatística calcula a dificuldade de passe. Ele também oferece mais informações sobre o comportamento de passe de um jogador ou equipe, identificando o número de passes longos e curtos, a direção do passe e o tipo de passes que um jogador prefere.

Para desenvolver essas estatísticas, os modelos de aprendizado de máquina treinados no Amazon SageMaker (serviço da AWS que permite que cientistas e desenvolvedores de dados criem, treinem e implantem modelos de aprendizado de máquina rapidamente) analisaram milhares de horas de vídeo das temporadas anteriores da Bundesliga. No caso da Eficiência de chutes, a Bundesliga treinou seus modelos de aprendizado de máquina em um conjunto de dados de mais de 40.000 chutes a gol históricos, que incluem recursos derivados dos dados de posição do jogador, como distância até o gol, ângulo até o gol, velocidade do jogador, número de defensores na linha de um tiro e cobertura do goleiro. No caso do Passing Profile, a Bundesliga analisou o vídeo de quase dois milhões de passes e usou esses dados para construir um algoritmo que calcula uma pontuação de dificuldade para cada passe a qualquer momento, avaliando características como a distância até o receptor, o número de jogadores defensores em entre, e pressão sobre um jogador. Uma vez calculada, a Bundesliga agrega pontuações de dificuldade para cada jogador e equipe para formar um perfil de passe.

“Os fatos da partida da Bundesliga com tecnologia da AWS nos permitem dar mais informações sobre o jogo de futebol aos torcedores, mais histórias interessantes para contar às emissoras e mais dados para se destacarem em seus jogos aos treinadores e times. No ano passado, a recepção dos fatos da partida da Bundesliga em todo o mundo foi muito positiva e continuaremos a elevar o nível e a inovar nessas análises usando o aprendizado de máquina para torná-las ainda melhores. As duas novas estatísticas para esta temporada dão aos torcedores uma visão sobre a eficiência do jogador que não foi alcançada antes, e ainda estamos apenas no início de nosso relacionamento com a AWS. Estou animado para ver como a tecnologia continuará a evoluir a experiência dos torcedores e o jogo”, disse Andreas Heyden, vice-presidente executivo de inovações digitais do DFL Deutsche Fußball Liga (DFL) Group.

“Equipes, ligas, emissoras e seus parceiros de todo o mundo dos esportes estão usando a AWS para construir soluções baseadas em dados e elevar a experiência dos torcedores. Estamos entusiasmados em continuar nosso trabalho com a Bundesliga para nos conectar com seus torcedores de uma forma que eles não conseguiam antes desta colaboração”, disse Klaus Buerg, gerente geral da AWS Alemanha, Áustria e Suíça, Amazon Web Services EMEA SARL . “Por meio do trabalho que realizamos com a Bundesliga na criação de oito fatos da partida da Bundesliga em um curto período de tempo, estamos dando aos torcedores uma nova maneira de apreciar a velocidade do jogador, posicionamento de campo, gols, passes e eficiência de chutes, criando ainda mais emoção em assistir ao jogo.”

Esses dois novos fatos da partida juntam-se a Alerta de Velocidade, Probabilidade de gols, xGoals, Jogador Mais Pressionado, Zonas de Ataque e Posições Médias: Tendências para trazer o número total de informações disponíveis para os torcedores da Bundesliga para oito. Informações sobre todas essas estatísticas podem ser encontradas em aws.amazon.com/sports/bundesliga/. Os torcedores do futebol podem acompanhar todas as últimas ações da Bundesliga em Bundesliga.com e através dos canais oficiais Facebook, Twitter e Instagram.

