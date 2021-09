AWS et la Bundesliga lancent deux nouvelles statistiques Bundesliga Match Facts pour la saison européenne de football 2021-2022

Passing Profile, one of the new Bundesliga Match Facts powered by AWS for the 21-22 season. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Amazon Web Services (AWS), société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), et la Bundesliga allemande, première ligue nationale de football en Allemagne, ont annoncé deux nouvelles statistiques Bundesliga Match Facts, optimisées par AWS, qui apparaîtront pour la première fois sous forme de visuels graphiques lors des diffusions, ainsi que dans l'application officielle de la Bundesliga, durant la saison 2021-2022. La première statistique avancée, Efficacité des tirs, compare le nombre réel de buts marqués par un joueur ou une équipe avec le nombre de buts que le joueur ou l'équipe auraient dû marquer sur la base de la qualité des chances. La deuxième, Profil de passes, fournit des renseignements plus poussés concernant la qualité de passes d'un joueur ou d'une équipe entière. Ces deux statistiques feront leur première apparition lors de la quatrième journée de matchs, le 11 septembre 2021, lors de laquelle se jouera notamment la rencontre entre l'équipe allemande championne, le FC Bayern de Munich, et l'équipe arrivée en deuxième place la saison précédente, le RB Leipzig. Pour en savoir plus, ainsi que pour visionner des vidéos et blogs concernant chaque statistique, rendez-vous sur aws.amazon.com/sports/bundesliga.

Les statistiques Bundesliga Match Facts permettent au public de mieux comprendre les aspects nuancés des matchs de football, tels que les prises de décisions sur le terrain, ou ce qui constitue une performance exceptionnelle de la part d'un joueur. La Bundesliga génère les statistiques Match Facts en rassemblant et en analysant la diffusion des matchs en direct et en temps réel durant leur intégration dans AWS. Au second plan, la Bundesliga utilise les capacités d'analytique, d'apprentissage machine, de calcul, de stockage, de bases de données, d'absence de serveur, et de services médias d'AWS pour traiter et stocker l'importante quantité de données qui sous-tendent ces statistiques, ainsi que pour former, déployer et développer à plus grande échelle les modèles d'apprentissage machine utilisés pour générer des prédictions. Les fans visualisent ces renseignements sous forme de visuels graphiques durant les diffusions, avec certains détails supplémentaires sur l'application officielle de la Bundesliga. Les deux nouvelles statistiques Match Facts exposeront mieux l'action sur le terrain, et apporteront aux fans, entraîneurs, joueurs et commentateurs un soutien visuel pour analyser les performances des joueurs et des équipes.

Nouvelles statistiques Bundesliga Match Facts pour la saison 2021-2022, optimisées par AWS

Efficacité des tirs : Les fans de football aiment revoir les opportunités de buts, et les décortiquer, pour mieux célébrer ou regretter certains moments clés des matchs. Cette nouvelle statistique permet aux fans de déterminer quels joueurs ou quelles équipes exploitent le mieux leurs chances de marquer un but. Elle compare le nombre de buts qu'un joueur ou une équipe ont effectivement marqués avec la valeur cumulative des buts attendus (xGoals)—une statistique existante Bundesliga Match Fact—qui correspond au nombre de buts que le joueur ou l'équipe auraient dû marquer compte tenu de la qualité des tirs tentés. La différence entre ces deux valeurs correspond à la statistique Efficacité des tirs. Si la valeur est négative (une flèche rouge vers le bas apparaissant alors sur l'écran de TV), cela signifie que le joueur ou l'équipe ont marqué un nombre de buts inférieur aux attentes. Si la valeur est positive (flèche verte vers le haut), cela signifie que le joueur ou l'équipe ont dépassé la valeur attendue. Pour la première fois, l'efficacité de chaque joueur peut être objectivement évaluée, sur la base de la qualité globale des tirs ainsi que du nombre de buts marqués. Par exemple, cette statistique avancée peut comparer deux attaquants ayant marqué le même nombre de buts après 10 journées, afin de déterminer quel joueur marque des buts dans des situations difficiles ou dans des situations faciles. Les commentateurs peuvent également utiliser cette statistique, par exemple pour analyser si les joueurs cumulent un nombre élevé de buts parce qu'ils sont vivement soutenus par leurs coéquipiers, ou parce qu'ils exploitent des ouvertures dans la défense adverse.

Profil de passes : Les fans s'imaginent à la place des joueurs, et comparent les choix qu'ils auraient pu faire dans une situation donnée par rapport à ce que le joueur a choisi de faire. Cette nouvelle statistique permet aux fans de comprendre comment les joueurs raisonnent et décident de passer la ballon. Elle fournit également des renseignements plus poussés concernant la qualité et la puissance des passes des joueurs et des équipes, notamment les décisions de passes qu'ils privilégient, telles que les passes offensives, les dédoublements de passes, ou les passes longues en profondeur. Avant l'introduction de la statistique Profil de passes, l'efficacité des joueurs était principalement mesurée par le nombre de passes réussies par un joueur ; désormais, grâce à la statistique Profil de passes, il est possible d'évaluer également la qualité des passes, en prenant en compte la difficulté des passes. Par exemple, en observant combien d'adversaires pressent le destinataire et le passeur, la hauteur du ballon dans les airs, et le nombre d'adversaires positionnés entre le destinataire et le passeur, la statistique calcule le degré de difficulté de la passe. Elle fournit également des renseignements plus poussés concernant le comportement de passes d'un joueur ou d'une équipe, en déterminant le nombre de passes longues et courtes, la direction des passes, et le type de passes qu'un joueur privilégie.

Pour développer ces statistiques, les modèles d'apprentissage machine formés sur Amazon SageMaker (service d'AWS qui permet aux scientifiques et développeurs de données de créer, former et déployer rapidement des modèles d'apprentissage machine) ont analysé plusieurs milliers d'heures de vidéos des saisons de Bundesliga précédentes. Dans le cas de la statistique Efficacité des tirs, la Bundesliga a formé ses modèles d'apprentissage machine sur un ensemble de données incluant plus de 40 000 tirs historiques en direction du but, et comprenant des caractéristiques dérivées des données de position des joueurs, telles que la distance et l'angle par rapport au but, la vitesse des joueurs, le nombre de défenseurs dans la trajectoire d'un but, et la couverture du gardien de but. Dans le cas de la statistique Profil de passes, la Bundesliga a analysé en vidéo près de 2 millions de passes, et utilisé ces données pour créer un algorithme qui calcule un score de difficulté pour chaque passe, à tout moment, en évaluant des caractéristiques telles que la distance par rapport au destinataire de la passe, le nombre de défenseurs situés dans la trajectoire, et la pression exercée sur un joueur. Une fois le calcul effectué, la Bundesliga cumule les scores de difficulté pour chaque joueur et chaque équipe, afin de dresser un profil de passes.

« Les statistiques Bundesliga Match Facts alimentées par AWS nous permettent de fournir aux fans davantage de renseignements sur les matchs de football, et aux diffuseurs des sujets plus intéressants à traiter. Aux entraîneurs et équipes, elles fournissent des données plus nombreuses, ce qui leur permet d'exceller dans leur discipline sportive. L'an dernier, les statistiques Bundesliga Match Facts ont été accueillies de manière très positive à travers le monde, et nous continuerons de hisser la barre plus haut ainsi que d'innover autour de ces analyses, en utilisant l'apprentissage machine pour les améliorer plus encore. Les deux nouvelles statistiques pour cette saison apportent aux fans une vision au cœur de l'efficacité des joueurs, qui n'a jamais été possible auparavant, sachant que nous n'en sommes qu'au début de notre relation avec AWS. J'ai hâte d'observer comment la technologie continuera de faire évoluer l'expérience des fans et les matchs », a déclaré Andreas Heyden, vice-président exécutif des innovations numériques pour DFL Deutsche Fußball Liga (DFL) Group.

« Les équipes, les ligues, les diffuseurs et leurs partenaires de l'univers du sport utilisent AWS pour créer des solutions fondées sur les données, et pour rehausser l'expérience des fans. Nous sommes heureux de continuer à collaborer avec la Bundesliga pour établir une connexion avec les fans d'une manière qui n'existait pas avant cette collaboration », a déclaré Klaus Buerg, directeur général d'AWS pour l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas, Amazon Web Services EMEA SARL. « Grâce au travail que nous avons accompli avec la Bundesliga pour créer en un court délai huit statistiques Bundesliga Match Facts, nous offrons aux fans une nouvelle manière d'apprécier la vitesse des joueurs, leur positionnement sur le terrain, leurs buts, leurs passes et l'efficacité de leurs tirs, ce qui crée encore plus d'excitation durant la diffusion d'un match. »

Ces deux nouvelles statistiques Match Facts viennent s'ajouter aux statistiques Alerte de vitesse, Probabilité de but, xGoals, Joueur le plus pressé, Zones d'attaque, et Moyenne des positions : Tendances, ce qui porte à huit le nombre total de renseignements disponibles pour les fans de Bundesliga. Les informations relatives à toutes ces statistiques sont disponibles sur aws.amazon.com/sports/bundesliga/. Les fans de football peuvent suivre l’intégralité des dernières actions de la Bundesliga sur Bundesliga.com et via les canaux officiels Facebook, Twitter, et Instagram.

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. Développant constamment ses services pour soutenir la quasi-totalité des charges de travail cloud, AWS offre désormais plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, les analyses, l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des Objets (IdO), le mobile, la sécurité, l’hybride, la réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d’applications depuis 81 zones de disponibilité (Availability Zone, AZ) dans 25 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 21 zones de disponibilité supplémentaires et sept autres Régions AWS en Australie, en Inde, en Indonésie, en Israël, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Des millions de clients, notamment certaines des startups enregistrant la croissance la plus rapide, de très grandes entreprises et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour optimiser leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une approche à long terme. Amazon s’efforce de devenir l’Entreprise la plus axée sur les clients de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les commentaires des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et l’Engagement Climat figurent parmi les initiatives lancées par Amazon. Pour plus d’informations, visitez amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

La Bundesliga est la principale ligue de football d’associations professionnelles en Allemagne. Créée en 1963, la ligue compte 18 équipes et fonctionne sur un système de promotion et de relégation avec la Bundesliga 2. La Bundesliga est diffusée à la télévision dans plus de 200 pays et exploitée par DFL Deutsche Fußball Liga.

