Passing Profile, one of the new Bundesliga Match Facts powered by AWS for the 21-22 season. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Amazon Web Services (AWS), een bedrijf van Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), en de Duitse Bundesliga, de hoogste nationale voetbalcompetitie van Duitsland, twee nieuwe Bundesliga Match Facts aangekondigd, mogelijk gemaakt door AWS die tijdens het seizoen 2021-2022 als graphics in première gaat tijdens uitzendingen en in de officiële Bundesliga-app. De eerste geavanceerde stat, Shot Efficiency, vergelijkt het werkelijke aantal doelpunten dat een speler of team heeft gescoord met het aantal doelpunten dat de speler of het team had moeten maken op basis van de kwaliteit van hun kansen. Het tweede, Passing Profile, geeft dieper inzicht in de passkwaliteit van een speler of een heel team. Beide statistieken zullen debuteren tijdens speeldag 4 op 11 september 2021, met de confrontatie tussen de Duitse kampioen FC Bayern München en het team dat op de tweede plaats eindigde van het vorige seizoen, RB Leipzig. Ga voor meer informatie, video’s en blogs over elke statistiek naar aws.amazon.com/sports/bundesliga.

