ESG Clean Energy accorde à Viking Energy une licence exclusive de propriété intellectuelle pour l'utilisation de son système de captage du carbone sur le territoire canadien

WEST SPRINGFIELD, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ESG Clean Energy, LLC (" ESG "), concepteur de solutions d'empreinte carbone nette zéro et d'énergie propre pour la production répartie d'électricité, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de licence avec Viking Energy Group, Inc. ("Viking") (OTCQB : VKIN), filiale à participation majoritaire de Camber Energy, Inc. (NYSE Amex : CEI), pour les droits exclusifs d'utilisation de la technologie de production d'électricité sans émission de CO2 d'ESG à travers tout le Canada.

Selon les termes de l'accord, Viking pourra utiliser les brevets et le savoir-faire d'ESG en matière de production stationnaire d'électricité, notamment les méthodes de récupération thermique et de capture du dioxyde de carbone. La licence est exclusive pour tout le Canada (nombre illimité de systèmes), et non exclusive pour jusqu'à vingt-cinq sites aux États-Unis.

Le système d'énergie propre d'ESG est conçu pour produire de l'électricité propre au moyen de moteurs à combustion interne et utiliser la chaleur résiduelle pour capter ⁓ 100 % du dioxyde de carbone (CO2) émis par le moteur, sans aucune perte d'efficacité, et de manière à faciliter la production de produits utiles (p. ex. eau distillée/désionisée, urée (NH4), ammoniac (NH3), éthanol et méthanol) pouvant être vendus.

"La conclusion d'un accord de licence d'une telle ampleur est une étape importante pour ESG Clean Energy", a déclaré Nick Scuderi, président d'ESG Clean Energy. "Il permet non seulement à ESG de développer son activité de production d'électricité, mais aussi de proposer des solutions énergétiques plus performantes en dehors des États-Unis en tirant parti de l'expérience, de l'expertise et des relations au sein de l'ensemble de l'organisation Viking et Camber."

Le système d'ESG est exceptionnel du fait de sa capacité à générer un produit à zéro émission de carbone à partir d'un moteur à combustion interne conventionnel, fonctionnant au gaz naturel, sans aucune perte d'efficacité.

Les gaz d'échappement renferment une quantité significative de vapeur d'eau et de CO2, qui sont des sous-produits naturels du processus de combustion. En dissociant ces deux éléments, le système ESG peut produire de l'eau distillée et d'autres produits essentiels.

Il en résulte une production d'électricité avec une empreinte carbone nette nulle.

Outre la production d'énergie électrique, le système d'ESG peut également être utilisé dans plusieurs environnements différents, notamment :

Les opérations de recyclage des plastiques qui deviennent plus économiques et plus sûres pour l'environnement en produisant de la chaleur essentielle à leur traitement, à faible coût et sans CO2.

L'élimination de l'azote qui devient plus efficace et plus propre. L'azote peut causer la prolifération d'algues dans les stations d'épuration des eaux usées et présente un risque pour la santé humaine. Son élimination est donc une nouvelle préoccupation mondiale.

Les puits de gaz naturel échoués qui peuvent être efficacement convertis et devenir des producteurs de revenus opérationnels en intégrant le système d'ESG dans leur processus de production.

Les micro-réseaux qui peuvent gagner en fiabilité en cas d'urgence grâce aux capacités de production distribuée d'électricité de l'ESG lorsque les réseaux régionaux sont hors service.

Les centres de données qui peuvent être alimentés en énergie propre et peu coûteuse, avec une installation relativement petite.

Les opérations d'extraction de crypto-monnaies qui peuvent satisfaire leurs besoins énergétiques sans émettre de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

