軟銀與德國電信簽訂長期策略性合作和股權互換協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--軟銀集團股份有限公司（SoftBank Group Corp.，簡稱「軟銀」）今天宣佈與德國電信股份公司（Deutsche Telekom AG，簡稱「德國電信」）達成策略性合作關係和股權交換協議。兩家公司的策略性合作將使軟銀的300多家投資組合公司額外獲得歐洲和美國的約2.4億德國電信客戶，從而為這些投資組合公司提供快速和低成本擴張的能力。德國電信則將受惠於每用戶平均收入增加、客戶流失減少和合資企業參與。

根據該股權交換協議，德國電信將行使雙方於2020年6月簽訂的協議中由軟銀授予的部分買權。德國電信將從軟銀手中收購約4,500萬股T-Mobile US (“TMUS”)股份，交換條件是透過其授權資本向軟銀發行2.25億股德國電信新股。在接下來的步驟中，德國電信計畫行使買權，再投資24億美元（來自已宣佈之出售T-Mobile Netherlands的預期處分價款）從軟銀手中再收購約2,000萬股TMUS股份。這些股權交換和收益再投資交易，將使軟銀成為持有德國電信 4.5%股權的股東，並持有3.3%1的TMUS股權，如果TMUS的股價達到特定的里程碑水準，這一比例可能會因校正股票而提高到6.9%。

該交易將使軟銀持有41%的SoftBank Corp.股份、4.5%的德國電信股份和3.3%1的TMUS股份，使其在日本、歐洲和美國的電信業務多元化。軟銀將在全球擁有近3億客戶，其中約5,500萬來自SoftBank Corp.，約9,500萬來自德國電信，以及約1.4億來自TMUS。

這筆交易在財務上很有吸引力。軟銀將以主要基於固定價格選擇權且無上漲空間的TMUS股票交換德國電信股票。軟銀認為德國電信股票的長期上漲空間遠遠超過20歐元的商定參考價格。軟銀將成為德國電信第二大私人股東，並將取得監事席位。此外，軟銀透過以浮動選擇權為主的股票和潛在的校正股票2，在TMUS中佔有可觀比例。軟銀預計，隨著TMUS保持5G領先地位並發揮合併的綜效，其將持續創造巨大的股權價值。

軟銀將能夠利用德國電信和TMUS的股票作為融資和避險目的的抵押品。任何此類交易都將與雙方的長期策略性合作關係保持一致，軟銀將保留在德國電信和TMUS股價中佔有的可觀比例。

軟銀集團股份有限公司執行董事、執行副總裁兼營運長、SoftBank Group International執行長Marcelo Claure表示：「這是具有里程碑意義的交易，對於我們的投資組合公司、軟銀和德國電信而言是真正的三贏局面。這種長期策略性合作關係將為我們的投資組合公司創造難以置信的機會，協助他們加速發展，並在日本、歐洲和美國共獲得約3億客戶。此項交易將使我們在電信領域的投資多元化，並使軟銀成為德國電信的第二大私人股東，同時保留在高成長的TMUS中佔有的可觀比例。這也代表德國電信朝著收購TMUS多數股權的既定目標邁出了決定性的一步，而全球首屈一指的科技投資公司軟銀的加入，證實德國電信的『電信2030』(Telco 2030)願景，並展現『洋紅色優勢』(Magenta Advantage)。我期待在今後相當長的時間與Tim及其團隊合作。」

德國電信股份公司執行長Timotheus Höttges表示：「我們衷心歡迎軟銀成為德國電信新的重要投資者和策略性合作夥伴，並且迫不及待地希望利用軟銀與德國電信合作帶來的價值創造機會。」

根據該協議，德國電信管理層將支持軟銀的提議，讓Claure先生在下一次年度股東大會上當選為德國電信監事會成員。該交易已獲得軟銀董事會和德國電信監事會的批准，預計將於納入德國電信的商業登記後完成交易並生效。

Sullivan ＆ Cromwell在本次交易中擔任軟銀的法律顧問。

關於軟銀集團

軟銀集團投資於突破性科技，以改善世界各地人民的生活品質。軟銀集團旗下設有：軟銀集團股份有限公司(TOKYO: 9984)——持有電信、網際網路服務、人工智慧、智慧型機器人、物聯網和清潔能源科技提供者股份的投資控股公司；軟銀願景基金(SoftBank Vision Funds)——投資額超過1,000億美元，旨在幫助傑出的企業家改造產業並塑造新的產業；50億美元的軟銀拉丁美洲基金(SoftBank Latin America Fund)——拉丁美洲地區規模首屈一指的創投基金；以及軟銀機會基金(SB Opportunity Fund)——投資額為1億美元的基金，專門投資於美國有色人種企業家創建的企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://global.softbank。

1 包括德國電信利用出售T-Mobile Netherlands所得的24億美元收益行使約2,000萬TMUS選擇權的預期影響。在計畫行使選擇權之前，軟銀的所有權為4.9%

2 如果TMUS的股價達到特定的里程碑水準，則可獲得校正後的股份

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