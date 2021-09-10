软银与德国电信签订长期战略合作和股权互换协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--软银集团股份有限公司（SoftBank Group Corp.，简称“软银”）今天宣布与德国电信股份公司（Deutsche Telekom AG，简称“德国电信”）达成战略合作关系和股权置换协议。两家公司的战略合作将使软银的300多家投资组合公司额外获得欧洲和美国的约2.4亿德国电信客户，从而为这些投资组合公司提供快速和低成本扩张的能力。德国电信将从每用户平均收入增加、客户流失减少和合资企业参与中受益。

根据该股权置换协议，德国电信将行使在双方于2020年6月签订的协议中由软银授予的部分看涨期权。德国电信将从软银手中收购约4,500万股T-Mobile US (“TMUS”)股份，交换条件是通过其授权资本向软银发行2.25亿股德国电信新股。在接下来的步骤中，德国电信计划行使看涨期权，通过再投资24亿美元（来自已宣布的出售T-Mobile Netherlands的预计所得收益）从软银手中再收购约2,000万股TMUS股份。通过这些股权置换和收益再投资交易，将使软银成为持有德国电信 4.5%股权的股东，并持有3.3%1的TMUS股权，如果TMUS的股价达到特定的里程碑水平，这一比例可能会通过调整股票而提高到6.9%。

该交易将使软银持有41%的SoftBank Corp.股份、4.5%的德国电信股份和3.3%1的TMUS股份，使其在日本、欧洲和美国的电信业务实现多元化。软银将在全球拥有近3亿客户，其中约5,500万来自SoftBank Corp.，约9,500万来自德国电信，以及约1.4亿来自TMUS。

这笔交易在财务上很有吸引力。软银将以主要基于固定价格期权且无上涨空间的TMUS股票交换德国电信的股票。软银认为德国电信股票的长期上涨空间远远超过20欧元的商定参考价格。软银将成为德国电信第二大私人股东，并将取得监事席位。此外，软银通过以浮动期权为主的股票和潜在的调整股票2，在TMUS中占有可观比例。软银预计，随着TMUS保持5G领先地位并发挥合并的协同效应，其将持续创造巨大的股权价值。

软银将能够利用德国电信和TMUS的股票作为融资和对冲目的的抵押品。任何此类交易都将与双方的长期战略合作关系保持一致，软银将保留在德国电信和TMUS股价中占有的可观比例。

软银集团股份有限公司执行董事、执行副总裁兼首席运营官、SoftBank Group International首席执行官Marcelo Claure表示：“这是一项具有里程碑意义的交易，对于我们的投资组合公司、软银和德国电信而言是一个真正的三方共赢局面。这种长期战略合作关系将为我们的投资组合公司创造难以置信的机会，帮助他们加速发展，并在日本、欧洲和美国共获得约3亿客户。此项交易将使我们在电信领域的投资多元化，并使软银成为德国电信的第二大私人股东，同时保留在高增长的TMUS中占有的可观比例。这也标志着德国电信朝着收购TMUS多数股权的既定目标迈出了决定性的一步，而全球首屈一指的技术投资公司软银的加入证实德国电信的‘电信2030’(Telco 2030)愿景，并展现‘品红色的优势’(Magenta Advantage)。我期待着在今后相当长的时间内与Tim及其团队合作。”

德国电信股份公司首席执行官Timotheus Höttges表示：“我们衷心欢迎软银成为德国电信新的重要投资者和战略合作伙伴，并且迫不及待地希望利用软银与德国电信合作带来的价值创造机会。”

根据该协议，德国电信管理层将支持软银的提议，让Claure先生在下一次年度股东大会上当选为德国电信监事会成员。该交易已获得软银董事会和德国电信监事会的批准，预计将于纳入德国电信的商业登记簿后完成交易并生效。

Sullivan ＆ Cromwell在本次交易中担任软银的法律顾问。

关于软银集团

软银集团投资于突破性技术，以提高世界各地人民的生活质量。软银集团旗下设有：软银集团股份有限公司(TOKYO: 9984)——一家投资控股公司，持有电信、互联网服务、人工智能、智能机器人、物联网和清洁能源技术等行业的股份；软银愿景基金(SoftBank Vision Funds)——投资额超过1,000亿美元，旨在帮助杰出的企业家改造行业并塑造新的行业；50亿美元的软银拉丁美洲基金(SoftBank Latin America Fund)——拉丁美洲地区规模首屈一指的风投基金；以及软银机会基金(SB Opportunity Fund)——一只投资额为1亿美元的基金，专门投资于美国有色人种企业家创建的企业。如需了解更多信息，请访问https://global.softbank。

1 包括德国电信利用出售T-Mobile Netherlands所得的24亿美元收益行使约2,000万TMUS期权的预期影响。在计划行使期权之前，软银的所有权为4.9%

2 如果TMUS的股价达到特定的里程碑水平，则可获得调整后的股份

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