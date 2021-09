UN PARTENARIAT À 3 POINTS ENTRE LA BAIE, LES RAPTORS DE TORONTO ET LA NBA

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Le détaillant de mode canadien La Baie a annoncé aujourd’hui avoir signé des accords de partenariat stratégiques avec la National Basketball Association (NBA) et les Raptors de Toronto, deux des plus importantes organisations sportives en Amérique du Nord.

En vertu de cette entente de 4 ans avec les champions de la NBA 2019, La Baie devient le partenaire mode officiel des Raptors de Toronto, ce qui lui offrira des occasions uniques de rejoindre les Canadiens, notamment par des activités promotionnelles et des présentations avec intégration numérique dans l’amphithéâtre (tunnel des joueurs comarqué, affichage sur les panneaux à DEL en bordure de terrain, visibilité pendant la partie, etc.). De plus, La Baie sera l’hôte de soirées spéciales lors de matchs à domicile, lesquelles viendront appuyer la Charte pour le changement La Baie d’Hudson, une initiative de la Fondation La Baie d’Hudson misant sur la collaboration avec des organisations partenaires, dont la MLSE Foundation, la division caritative de MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.), pour accélérer l’équité raciale au Canada.

Toujours dans le cadre de son partenariat avec la NBA au Canada et avec les Raptors de Toronto, La Baie dévoilera plus tard en saison une gamme exclusive de vêtements qui devrait faire le bonheur des amateurs de basketball et des collectionneurs. Le produit net de la vente des articles de cette collection servira à soutenir la Charte pour le changement La Baie d’Hudson.

« Nous sommes fiers de nous associer à une marque canadienne emblématique que bon nombre de nos partisans connaissent et aiment », a déclaré Jordan Vader, vice-président, Partenariats internationaux. « Nous avons hâte de voir non seulement les surprises que La Baie nous réserve, mais aussi l’impact positif que la Charte pour le changement La Baie d’Hudson et le travail acharné de la MLSE Foundation auront chez les jeunes confrontés à de multiples barrières au sein de nos communautés. »

« Nous sommes ravis de faire équipe avec ces organisations de renom qui encouragent l’expression de soi, qui partagent nos valeurs et qui, tout comme La Baie, souhaitent aider les Canadiens à colorer leur vie », a affirmé Allison Litzinger, vice-présidente, Marketing de la marque, à La Baie. « Avec tout ce que La Baie a à offrir, cette collaboration continuera d'être source de découverte et d’émerveillement pour tous les amateurs des Raptors au pays. Nous avons vraiment formé une équipe de rêve. »

Les clients peuvent demeurer au fait de toutes les activités organisées pour la nouvelle saison des Raptors, dont le lancement officiel de la collection, la distribution de cadeaux et de matériel promotionnel et la publicité diffusée à la mi-temps en suivant @hudsonsbay sur les médias sociaux ou en s’inscrivant à l’infolettre de La Baie. Les Canadiens pourront voir des « rayures en vedette » dès le début de la saison 2021-2022 au mois d’octobre.

À PROPOS DE LA BAIE ET DE LA BAIE D’HUDSON

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie et La Baie d’Hudson aident les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. L’une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d’Hudson exploite 86 magasins à assortiment complet et La Baie exploite labaie.com, qui comprend le Marché, la sixième plus grande entreprise de commerce en ligne au Canada. La Baie et La Baie d’Hudson se sont bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, d’articles griffés, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d’Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.