IDEMIA為NASA提供市場首創的遠端身分登記驗證解決方案

維吉尼亞州雷斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IDEMIA宣布，該公司將為美國國家航空暨太空總署(NASA)提供市場首創的遠端身分驗證解決方案，讓該機構能夠遠端驗證和登記合作夥伴和合作者的身分。

此項聯邦遠端身分驗證解決方案由領先的政府憑證和身分認證及驗證服務提供者IDEMIA開發。IDEMIA還為聯邦機構生產個人身分驗證(PIV)卡，包括為美國國防部(DoD)生產通用門禁卡(CAC)，並發行美國所有州的多數駕照。

遠端身分驗證(RIP)解決方案完全符合美國國家技術標準研究所(NIST) 800-63A身分保證層級(IAL) 2級規定的聯邦身分管理指南的要求，將讓新的和現有的NASA合作夥伴和合作者能夠使用他們的行動裝置完成所需的登記活動，其中包括拍攝和驗證他們含有照片的身分證明（包括活體檢測）、駕照，以及其他由美國公民及移民局核發的可選I-9表單。IDEMIA遠端驗證解決方案可在iOS和Android設備上執行。

IDEMIA增強身分識別領域的全球領導者，為政府機構提供認證和身分驗證服務，可以為NASA提供更多價值，因為IDEMIA可以對照IDEMIA可以存取的原始檔資料庫，進一步驗證NASA註冊人員，以證明其真實性。

IDEMIA北美區聯邦和商業銷售副總裁Paul Aronhime分享道：「IDEMIA很榮幸能夠支援NASA，為他們提供最安全、最先進的驗證技術，此技術不僅超越了政府標準，而且還可以提供創新的遠端解決方案，以滿足不斷變化的工作環境要求，特別是在靈活和遠距辦公大幅增加情況下的要求。」

IDEMIA在向眾多聯邦機構提供身分識別技術方面處於市場領先地位，並在此類合作中擁有成功的卓越記錄。值得一提的是，IDEMIA已經為超過1100萬人註冊了TSA快速安檢專案（2013年12月至2021年5月）。這些結果證明，IDEMIA長期致力於為客戶提供市場最佳的安全服務，渴望與NASA合作，提供這些高效率的無縫解決方案。

關於IDEMIA

增強身分領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得市民和消費者等信賴的環境，以在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。確保自身的身分安全已成為我們今天所生活的時代的關鍵任務。增強身分可確保隱私和信任，並提供安全、經身分驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身分，我們重塑了我們對於我們最重大的資產之一——身分的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身分。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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