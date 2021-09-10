IDEMIA为NASA提供市场首创的远程身份登记验证解决方案

弗吉尼亚州雷斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IDEMIA宣布，该公司将为美国国家航空航天局(NASA)提供市场首创的远程身份验证解决方案，让该机构能够远程验证和登记合作伙伴和合作者的身份。

此项联邦远程身份验证解决方案由领先的政府凭证和身份认证及验证服务提供商IDEMIA开发。IDEMIA还为联邦机构生产个人身份验证(PIV)卡，包括为美国国防部(DoD)生产通用门禁卡(CAC)，并发行美国所有州的多数驾照。

远程身份验证(RIP)解决方案完全符合美国国家技术标准研究所(NIST) 800-63A身份保证级别(IAL) 2级规定的联邦身份管理指南的要求，将让新的和现有的NASA合作伙伴和合作者能够使用他们的移动设备完成所需的登记活动，其中包括拍摄和验证他们带有照片的身份证明（包括活体检测）、驾照，以及其他由美国公民及移民局颁发的可选I-9表单。IDEMIA远程验证解决方案可在iOS和安卓设备上运行。

IDEMIA增强身份识别领域的全球领导者，为政府机构提供证书和身份验证服务，可以为NASA提供更多价值，因为IDEMIA可以对照IDEMIA可以访问的原始文件资料库，进一步验证NASA注册人员，以证明其真实性。

IDEMIA北美区联邦和商业销售副总裁Paul Aronhime分享道：“IDEMIA很荣幸能够支持NASA，为他们提供最安全、最先进的验证技术，此技术不仅超越了政府标准，而且还可以提供创新的远程解决方案，以满足不断变化的工作环境要求，特别是在灵活和远程办公大幅增加情况下的要求。”

IDEMIA在向众多联邦机构提供身份识别技术方面处于市场领先地位，并在此类合作中拥有成功的卓越记录。值得一提的是，IDEMIA已经为超过1100万人注册了TSA快速安检项目（2013年12月至2021年5月）。这些结果证明，IDEMIA长期致力于为客户提供同类最佳的安全服务，渴望与NASA合作，提供这些高效的无缝解决方案。

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一——身份的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

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