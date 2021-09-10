Elliptic Labs 与智能手机大客户延伸合作

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球化AI软件公司及虚拟智能传感器行业的世界领导者 Elliptic labs (EuroNext Growth: ELABS.OL)今日宣布，进一步扩大与亚洲一家智能手机OEM大客户的合作伙伴关系，并针对其新的手机型号签署软件许可协议。这一系列新款智能手机都将采用Elliptic Labs的 INNER BEAUTY® AI Virtual Proximity 传感器来实现接近感应功能。

“我们的现有客户一直在继续把Elliptic Labs的技术应用于智能手机型号的迭代和产品线中，这体现了INNER BEAUTY® AI Virtual Proximity 传感器的价值，” Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen说，“智能手机制造商需要创新的解决方案，可在降低成本的同时，提供全新的设计并打造更多新型功能。Elliptic Labs AI虚拟智能传感器交互平台的纯软件解决方案，为客户打造一流的设备奠定技术基础，同时也为他们消除了由于使用硬件组件而导致的对供应链和成本问题的顾虑。”

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。