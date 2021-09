ESG Clean Energy fornisce una licenza esclusiva IP a Viking Energy per l'uso del sistema di cattura del carbonio in tutto il Canada

WEST SPRINGFIELD, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ESG Clean Energy, LLC ("ESG"), sviluppatori di impronte di carbonio nette zero e soluzioni di energia pulita per la generazione di energia distribuita, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di licenza con Viking Energy Group, Inc. ("Viking") (OTCQB: VKIN), una filiale di maggioranza di Camber Energy, Inc. (NYSE Amex: CEI), per avere i diritti esclusivi di utilizzare la tecnologia di ESG per la generazione di energia senza CO2 in tutto il Canada.

L'accordo permette a Viking di utilizzare i diritti di brevetto e il know-how di ESG relativi alla produzione stazionaria di energia elettrica, compresi i metodi per utilizzare il calore e catturare l'anidride carbonica. La licenza è esclusiva per tutto il Canada (numero illimitato di sistemi), e non esclusiva per un massimo di venticinque località negli Stati Uniti.

Il sistema di energia pulita ESG è progettato per generare elettricità pulita da motori a combustione interna e utilizzare il calore di scarto per catturare quasi il 100% dell'anidride carbonica (CO2) emessa dal motore senza perdita di efficienza, e in modo da facilitare la produzione di materie prime preziose (ad esempio acqua distillata/deionizzata; UREA (NH4); ammoniaca (NH3); etanolo e metanolo) per la vendita.

"Assicurarsi un accordo di licenza su questa scala è un'importante pietra miliare per ESG Clean Energy", ha detto Nick Scuderi, presidente di ESG Clean Energy. "Questo accordo consente a ESG non solo di espandere la nostra attività di generazione di energia, ma ci permette anche di fornire soluzioni energetiche più efficaci al di fuori degli Stati Uniti, sfruttando l'esperienza, la competenza e le relazioni all'interno dell'intera organizzazione Viking e Camber".

Il sistema ESG è veramente unico con la sua capacità di creare un risultato di carbonio netto zero da un motore convenzionale, a combustione interna, a gas naturale, senza perdita di efficienza.

Il gas di scarico contiene una quantità significativa di vapore acqueo e CO2 come sottoprodotti naturali del processo di combustione. Separando questi due elementi, il sistema ESG può produrre acqua distillata e altre materie prime.

Come risultato, si ottiene una produzione di energia con impronta di carbonio netta zero.

Oltre alla generazione di energia elettrica, il sistema ESG può anche essere utilizzato in una serie di ambienti diversi, tra cui:

Attività di riciclaggio della plastica - Può essere reso più conveniente e più sicuro per l'ambiente fornendo calore a basso costo e senza CO2, che è fondamentale per la sua lavorazione.

Rimozione dell'azoto - Può essere fatto in modo più efficiente e pulito. L'azoto può causare fioriture di alghe negli impianti di trattamento delle acque reflue ed è un rischio per la salute umana, quindi la sua rimozione è diventata una preoccupazione predominante a livello mondiale.

Pozzi di gas naturale incagliati - Può essere efficacemente convertito da produttore di entrate non operative a produttore di reddito operativo incorporando il sistema ESG nel suo processo di produzione.

Microgriglie - Possono essere rese più affidabili in periodi di emergenza con le capacità di potenza distribuita della produzione di energia ESG quando le reti regionali non sono disponibili.

Data Center - Può fornire ai grandi centri dati energia pulita a basso costo in un pacchetto relativamente piccolo

Operazioni di estrazione di criptovalute - Può soddisfare le richieste di energia delle operazioni di criptovaluta senza emettere anidride carbonica nell'atmosfera.

Per maggiori informazioni su ESG Clean Energy, visitate www.ESGcleanEnergy.com.

Informazioni su ESG Clean Energy, LLC

ESG Clean Energy, LLC (ESG) sviluppa impronte di carbonio nette zero e soluzioni di energia pulita per le imprese e i fornitori di energia che utilizzano il gas naturale. Il sistema ESG utilizza una tecnologia brevettata e pronta all'uso per produrre efficientemente elettricità catturando e convertendo il 100% dell'anidride carbonica e del vapore acqueo, che può essere utilizzato nella produzione di varie materie prime, come acqua distillata, etanolo e urea. Maggiori informazioni su ESG Clean Energy, la sua tecnologia e i suoi progetti attuali sono disponibili sul sito web www.ESGcleanEnergy.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.