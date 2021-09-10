9/11 Day与Epik合作推出全球首个NFT Metaverse多游戏筹款活动，以纪念911事件20周年

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的将品牌引入电子游戏的授权代理机构Epik今日宣布，与非营利组织9/11 Day建立合作关系，成为其官方NFT合作伙伴，以支持“9/11国家服务日”20周年。9/11 Day之前通过努力，成功地将911恐怖袭击周年纪念日确立为联邦承认的国家服务和纪念日("9/11 Day")。

在Epik牵头组织下，多款电子游戏将首次为慈善事业而展开合作，以集体行动支持9/11 Day。Epik在前期进行了几个月的协调和相关工作，构思了开创性的理念，进而孕育出了此次活动，活动将覆盖全球数千万用户。

成为独家NFT供应商意味着Epik将帮助9/11 Day推出全球首个NFT筹款活动，以提升该非营利组织的知名度并获得善款，特别是在那些可能不熟悉该组织或其事业的年轻人和狂热的游戏玩家群体中。为实现这一目标，Epik正与其多家长期游戏合作伙伴展开合作，包括The Sandbox、Atom Universe、五个独立的Ready Game游戏，以及Playtika。各方将推出独家游戏内活动、数字收藏品和NFT，以宣传筹款活动和全国服务日。

Epik联合创始人兼首席执行官Victor David表示：“Epik很荣幸被选中为9/11 Day制定战略并与其开展合作。我们强烈地感觉到，通过召集领先的游戏平台，以帮助推出全球首个多游戏慈善活动，并将该组织引入Metaverse和NFT的世界，是一项正确的举措。这是一种令人兴奋的创新方式，有助于该组织吸引更多受众和支持者。很荣幸能通过一种我们非常擅长的方式来支持9/11 Day，即创造独一无二的数字体验。这是一个我们都相信的事业，非常感谢我们的多家电子游戏客户，他们挺身而出，敞开怀抱，为我们提供了这种全新的集体参与形式。”

除了引领此次业界首创的宣传和慈善活动外，Epik还策划并推出了一系列NFT艺术品，创作者均为与纽约有联系并致力于回馈社会和激励他人的著名艺术家，包括Vladimir Nazarov、Cope2、Jason Naylor、Michael Rieger、Studio 502、AWTT、Jerome Gastaldi等等。

在911周年纪念日之前，Epik将每周从该系列的不同艺术家当中选择投放一套新的NFT艺术品。该独家艺术品将被拍卖或出售，全部NFT游戏内活动净收入都将捐赠给注册的501(c)(3)非营利组织9/11 Day。投放活动将于9月7日和9月11日进行。

官方9/11 Day NFT系列可从Epik Prime Marketplace (epikprime.com)购买。

如需了解有关9/11 Day的更多信息，请访问www.911day.org

关于Epik

Epik是全球领先的授权代理机构，拥有超过300家AAA级电子游戏客户。公司致力于将品牌引入电子游戏当中，为全球超过10亿的游戏玩家提供优质的数字产品和体验，旗下拥有全球首屈一指的数字生态系统以及数百个广受欢迎的娱乐品牌。Epik是公认的区块链行业中的领导者，依托可互操作的专有跨链技术，通过合作来提供优质的授权数字收藏品、NFT和独家体验。Epik是首家通过NFT和数字商品将品牌引入AAA游戏的授权机构。其客户包括ViacomCBS、华纳音乐、Garena、腾讯和环球音乐集团。用户必须年满18岁才能使用Epik Prime Marketplace。凭借旗下的$EPIK Prime代币，Epik是首批成功登陆Huobi Prime的公司之一。Huobi Prime是由Huobi Global运营的一级加密货币交易所，24小时平均交易量达89亿美元。

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