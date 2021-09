IDEMIA oferece a primeira solução de prova de registro de identidade remota na NASA

RESTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--A IDEMIA anunciou que está fornecendo à Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) uma solução de prova de identidade remota inédita que permitirá à agência verificar e inscrever remotamente as identidades de parceiros e colaboradores.

A solução de prova de identidade remota federal foi desenvolvida pela IDEMIA, um provedor líder de serviços de credenciamento e autenticação de identidade e verificação de identidade do governo. A IDEMIA também fabrica cartões de Verificação de Identidade Pessoal (PIV) para agências federais, incluindo o Cartão de acesso comum (CAC) para o Departamento de defesa (DoD), e emite a maioria de todas as credenciais de carteira de motorista estadual nos EUA.

A solução Remote Identity Proofing (RIP), que está em total conformidade com as diretrizes federais de gerenciamento de identidade estipuladas no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) 800-63A Identity Assurance Level (IAL) 2, permitirá novos e existentes parceiros da NASA e os colaboradores usem seus dispositivos móveis para concluir as atividades de inscrição exigidas, incluindo a captura e validação de sua identificação com foto (com detecção de vivacidade), carteira de motorista e outros formulários I-9 opcionais emitidos pelo Serviço de cidadãos e imigração dos EUA. A solução de prova remota IDEMIA opera em dispositivos iOS e Android.

Como líder global em identificação aumentada e fornecendo às agências governamentais serviços de credencial e verificação de identidade, este acesso fornece à NASA um valor agregado, uma vez que a IDEMIA pode validar ainda mais as inscrições da NASA em uma biblioteca de documentos fonte aos quais IDEMIA tem acesso, para certificar a autenticidade.

"A IDEMIA tem a honra de apoiar a NASA no fornecimento da tecnologia de verificação mais segura e avançada que não apenas excede os padrões governamentais, mas também oferece soluções inovadoras e remotas para atender ao ambiente de trabalho em constante mudança, especialmente com o aumento substancial do trabalho flexível e remoto", compartilha Paul Aronhime, vice-presidente de vendas federais e comerciais da IDEMIA na América do Norte.

A IDEMIA lidera o mercado no fornecimento de tecnologia de identificação para uma lista robusta de agências federais e tem um histórico de sucesso com essas parcerias. Digno de nota, a IDEMIA inscreveu mais de 11 milhões de pessoas no programa TSA PreCheck. (Dezembro de 2013 - maio de 2021). Esses resultados comprovam o compromisso de longo prazo da IDEMIA em fornecer os melhores serviços de segurança da classe aos clientes, e a empresa está ansiosa para trabalhar com a NASA para fornecer essas soluções eficazes e perfeitas.

