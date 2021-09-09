Evolve Additive Solutions再獲3,000萬美元投資

明尼蘇達州明尼通卡--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--Evolve Additive Solutions (“EAS”)今天宣佈，3D Ventures及其關係企業已同意對該公司進行3,000萬美元的成長股權融資。EAS將利用這些資金來加速其SVP（規模化大量生產）平臺在美國、歐洲和加拿大的商業銷售。此次融資前的6個月中，Evolve有目的地擴大產品系列，經歷了顯著成長期。

本次投資採取SPV（特殊目的公司）形式，預計將於2021年第三季結束。資金將用於加速公司高輸送量3D印表機的商業部署。

3D Ventures及其關係企業均為經驗豐富的經營者和投資者，在3D列印、積層製造和相關產業擁有數十年經驗。負責人是Hugh Evans、Joe Allison和Wally Loewenbaum。除了資金，他們還為公司帶來獨特的產業人才、專長和資源。

3D Ventures執行合夥人Joe Allison表示：「在我的職業生涯中，我列印了許多零件。在我看來，Evolve SVP系統是首屈一指的3D印表機，在零件品質、零件成本和產量方面均能與射出成型直接競爭。」

2018年，Evolve從史丹利百得公司(Stanley Black and Decker)、樂高集團(The LEGO Group)和Stratasys獲得2,500萬美元投資。3D Ventures擴大了Evolve的合作夥伴群體，現已包括策略性和金融集團。

Evolve執行長兼創辦人Steve Chillscyzn表示：「3D Ventures的投資反映出他們對我們的商業模式、成長態勢以及我們迎合積層製造市場需求的能力充滿信心。我們現在還得到了策略性合作夥伴和投資夥伴的大力支持。」他補充道：「這筆投資使我們在推動業務成長和進一步鞏固我們的製造解決方案提供商定位方面邁出了重要一步。」

Evolve的STEP（選擇性熱塑性電子照相製程）技術與傳統製程（如射出成型）在製造領域並駕齊驅，可增強組織的生產能力，能夠擁有更靈活的設計，並以「無模具」生產模式加快上市時間。

關於Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions正在改變世界的生產方式。公司成立於2017年，主營積層製造生產設備、材料、軟體、服務、諮詢和應用服務。Evolve可協助促進製造彈性能力、創造具有獨特功能性的產品，同時加快上市速度和效率，以保障供應鏈。Evolve已獲專利的STEP（選擇性熱塑性電子照相製程）技術能夠高效生產商業級零件，並創造出傳統方法無法製造的獨特產品。公司總部位於明尼蘇達州明尼通卡(Minnetonka)，材料科技中心位於紐約州羅徹斯特市。

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