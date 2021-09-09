Evolve Additive Solutions再获3,000万美元投资

明尼苏达州明尼通卡--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--Evolve Additive Solutions (“EAS”)今天宣布，3D Ventures及其关联公司已同意对该公司进行3,000万美元的成长股权融资。EAS将利用这些资金来加速其SVP（规模化批量生产）平台在美国、欧洲和加拿大的商业销售。此次融资前的6个月中，Evolve通过有目的地扩大产品系列，实现了显著增长。

本次投资采取SPV（特殊目的实体）形式，预计将于2021年第三季度结束。资金将用于加速公司高吞吐量3D打印机的商业部署。

3D Ventures及其关联公司均为经验丰富的运营商和投资者，在3D打印、增材制造和相关行业拥有数十年经验。负责人是Hugh Evans、Joe Allison和Wally Loewenbaum。除了资金，他们还为公司带来独特的行业人才、专长和资源。

3D Ventures执行合伙人Joe Allison表示：“在我的职业生涯中，我打印了许多零件。在我看来，Evolve SVP系统是首屈一指的3D打印机，在零件质量、零件成本和产量方面均能与注塑工艺直接竞争。”

2018年，Evolve从史丹利百得公司(Stanley Black and Decker)、乐高集团(The LEGO Group)和Stratasys获得2,500万美元投资。来自3D Ventures的投资扩大Evolve的合作伙伴群体，现已包括战略和金融集团。

Evolve首席执行官兼创始人Steve Chillscyzn表示：“3D Ventures对我们的投资表明，他们对我们的商业模式、我们的发展势头以及我们满足增材制造市场需求的能力充满信心。我们现在还得到了战略和投资伙伴的大力支持。”他补充道：“这笔投资标志着我们在推动业务增长和进一步巩固我们作为制造解决方案提供商的领先地位方面，向前迈出了重要一步。”

Evolve的STEP（选择性热塑性电子照相工艺）技术与传统制造工艺（如注塑成型）在制造领域并驾齐驱，可增强组织的生产能力，便于实现更灵活的设计，并通过“无模具”生产模式加快上市时间。

关于Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions正在改变世界的生产方式。公司成立于2017年，主营增材制造生产设备、材料、软件、服务、咨询和应用服务。Evolve可帮助促进柔性制造以及具有独特功能产品的制造，同时有助于提高上市速度和效率，以保障供应链。Evolve已获专利的STEP（选择性热塑性电子照相工艺）技术能够高效生产商业级零件，并创造出传统方法无法制造的独特产品。公司总部位于明尼苏达州明尼通卡(Minnetonka)，材料技术中心位于纽约州罗切斯特市。

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