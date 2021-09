IDEMIA fournit à la NASA la toute première solution de preuve d'identité à distance

RESTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA annonce ce jour fournir à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) une solution de vérification et d'enregistrement d'identité à distance, unique en son genre, qui permettra à la NASA de vérifier l'identité de ses partenaires et collaborateurs.

La technologie d’authentification à distance utilisée par le gouvernement fédéral américain a été mise au point par IDEMIA, leader en Identité. IDEMIA fabrique également des cartes de vérification d'identité personnelle (PIV) pour les agences fédérales, dont la carte d'accès commune (CAC) pour le ministère de la défense (DoD), et fournit la majeure partie des données utiles à l’inscription au permis de conduire à différents États américains.

La solution de vérification à distance de l'identité (RIP), entièrement conforme aux directives fédérales en matière de gestion de l'identité stipulées dans le document 800-63A Identity Assurance Level (IAL) 2 du National Institute of Standards and Technology (NIST), permettra aux partenaires et au personnel de la NASA, présents et futurs, d'utiliser leurs smartphones ou tablettes pour réaliser les procédures d'inscription, y compris la capture et la validation de leur photo d’identité (avec détermination d'authenticité), de leur permis de conduire et d'autres formulaires I-9 facultatifs émis par le U.S. Citizenship and Immigration Service. Cette solution fonctionne sur les appareils iOS et Android.

En tant que leader mondial de l'Identité Augmentée et fournisseur de services de vérification des titres et de l'identité pour de multiples institutions publiques américaines, IDEMIA apporte une dimension de sécurité supplémentaire à la NASA à l’aide de sa technologie et de ses bases de données internes.

« C’est un grand honneur pour IDEMIA de pouvoir accompagner la NASA en proposant des technologies de pointe en termes de contrôle d’identité et sécurité, lesquelles, en plus de dépasser les normes gouvernementales, offrent également des solutions à distance innovantes afin de répondre à l'évolution constante des méthodes de travail, notamment dans le contexte où le télétravail devient une nécessité croissante au bon fonctionnement de notre société », déclare Paul Aronhime, Vice-président en charge des ventes fédérales et commerciales chez IDEMIA Amérique du Nord.

IDEMIA, ayant fourni des technologies d'identification à un grand nombre d'institutions fédérales, se positionne en tant que leader réputé du marché de l’Identité Augmentée. IDEMIA a inscrit plus de 11 millions de personnes au programme TSA PreCheck (Déc. 2013 - Mai 2021). Ces résultats cimentent l’engagement du Groupe à fournir des services de sécurité haut de gamme pour ses clients. Le Groupe est avide d’ajouter la NASA à leur liste de partenariats réussis.

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

