InMoment Completa l'Acquisizione di Lexalytics, Leader e Pioniere dell'Analisi dei Dati Strutturati e Non Strutturati

InMoment Completes Acquisition of Lexalytics, the Leader and Pioneer of Structured and Unstructured Data Analytics (Photo: Business Wire)

SOUTH JORDAN, Utah e AMHERST, Mass.--(BUSINESS WIRE)--InMoment®, il fornitore leader delle soluzioni di Experience Improvement (XI)™, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Lexalytics®, il fornitore leader di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) cloud e on-premise e di apprendimento automatico (ML) che trasforma dati strutturati, testo e dati non strutturati provenienti da qualsiasi fonte, in intelligenza che attiva azioni per i marchi più customer- centric del mondo.

Considerato che le aziende faticano a mantenere la rotta nel nuovo contesto di clienti e dipendenti e di offrire esperienze differenziate, sfruttare la grande quantità di dati non strutturati per comprendere meglio le richieste e le aspettative di clienti e dipendenti è più decisivo che mai. Lexalytics porta due decenni di esperienza nei dati strutturati e non strutturati e soluzioni all'avanguardia di analisi del testo in cloud e on-premise che vanno oltre i sondaggi per includere social, call center, voce, recensioni, ticket di supporto, log di chat e molti altri canali di dati.

"Con Lexalytics, mettiamo insieme i più potenti motori di analisi dei dati strutturati e non strutturati con la nostra pluripremiata piattaforma XI per dare alle aziende la capacità unica di estrarre i feedback con una chiarezza senza precedenti e andare oltre i sondaggi per incontrare i loro clienti e dipendenti dove sono - con una comprensione più profonda del loro viaggio, l'emozione, l'intenzione e lo sforzo associato a un'esperienza. Siamo entusiasti di accogliere il team di straordinario talento di Lexalytics in InMoment", ha detto Stephan Thun, Managing Director EMEA di InMoment.

"Lexalytics si occupa di aiutare i clienti a scoprire informazioni significative nelle fonti dei dati strutturati e non strutturati per aiutarli a prendere decisioni di business più informate", ha detto Jeff Catlin, CEO di Lexalytics. "Unendoci a InMoment abbiamo la straordinaria opportunità di offrire ulteriori soluzioni innovative e competenze trasformative ai nostri clienti in tutto il mondo".

Questa combinazione di capacità porta un'enorme flessibilità alle organizzazioni che richiedono infrastrutture di analisi del testo in cloud private, pubbliche o ibride e sblocca nuove ed entusiasmanti opportunità di mercato con analisi del testo native in 24 lingue e il maggior numero di set di dati di settore di qualsiasi altro fornitore.

Insieme, le soluzioni offerte da InMoment possono essere implementate in numerosi settori per monitorare i social media, per la people analytics e per la Voice of Employee, la gestione della reputazione e della Voice of Customer e per i programmi di conformità normativa.

Marchi leader come Hootsuite, Transcom Worldwide, Altair, Kaplan, e Biogen si affidano a Lexalytics per scoprire informazioni significative in ognuna delle interazioni con i clienti, i dipendenti e il mercato.

I dipendenti di Lexalytics, compreso il suo fondatore Jeff Catlin, continueranno nei loro ruoli e saranno fondamentali per accelerare la leadership e le iniziative di analisi strutturate e non strutturate di InMoment.

Informazioni su InMoment

Migliorare le esperienze è il motivo per cui InMoment esiste. La nostra missione è quella di aiutare i nostri clienti a migliorare le esperienze all'intersezione del valore - dove le esigenze dei clienti, dei dipendenti e del business si incontrano. Il cuore di ciò che facciamo è connettere i nostri clienti con ciò che conta di più attraverso una combinazione unica di dati, tecnologia e competenza umana. Con la nostra piattaforma tecnologica iper-moderna, decenni di autorità nel settore e team globali di esperti, ci concentriamo in modo unico sul miglioramento dell'esperienza (XI) per aiutare i nostri clienti a possedere i momenti che contano. Prendetevi un momento per saperne di più su www.inmoment.com

Informazioni su Lexalytics

Lexalytics elabora miliardi di parole ogni giorno, a livello globale, per le società di analisi dei dati e i team di analisti di dati aziendali che devono elaborare storie potenti a partire dai dati di testo. I prodotti Salience®, Semantria® e Lexalytics Intelligence Platform™ dell'azienda combinano l'elaborazione del linguaggio naturale con l'intelligenza artificiale per trasformare il testo in tutte le sue forme in dati utilizzabili. Le soluzioni Lexalytics possono essere implementate in loco, nel cloud o all'interno di un'infrastruttura cloud ibrida per svelare informazioni e schemi di comportamento ricchi di contesto per quanto riguarda la Voice of Customer, Voice of Employee, customer experience management, ricerche di mercato, social listening, monitoraggio delle notizie e altri programmi di business intelligence. Per ulteriori informazioni, visitare www.lexalytics.com.