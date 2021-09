Active Implants conclut un partenariat avec Geistlich Pharma AG pour la prothèse de ménisque NUsurface®

MEMPHIS, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--Active Implants LLC, une société qui développe des solutions d'implants orthopédiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord exclusif avec Geistlich Pharma AG pour être le distributeur suisse exclusif de la prothèse de ménisque NUsurface® de la société. Le premier « ménisque artificiel » au monde est désormais disponible en Belgique, en Allemagne, en Israël, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni.

La relation entre Active Implants et Geistlich Pharma a débuté en 2019 avec le lancement du projet MEFISTO. L'effort international, dans le cadre du prestigieux programme européen Horizon2020, est conçu pour développer des interventions axées sur la préservation des articulations et le retard ou la prévention des procédures de sacrifice articulaire telles que l'arthroplastie du genou, réduisant ainsi le fardeau social, les coûts associés et les niveaux élevés de morbidité résultant de l'arthrose (OA) .

« Avec l'accent mis par Geistlich Pharma sur la préservation du genou par la régénération des os, du cartilage et des tissus, nous sommes convaincus que nos deux organisations partagent nos valeurs fondamentales », a déclaré Ted Davis, président directeur général d'Active Implants. « Nous sommes impatients d'élargir l'accès à NUsurface grâce à leur éducation médicale, leur formation et leur soutien de classe mondiale ».

Le NUsurface est le premier ménisque artificiel à être commercialisé en Europe et est actuellement en cours d'examen par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le remplacement du ménisque médial imite la fonction du ménisque naturel et traite la douleur, en redistribuant les charges transmises à travers l'articulation du genou. Le NUsurface offre aux patients souffrant de douleurs au genou liées aux déficiences du ménisque une alternative chirurgicale sûre et efficace à l'arthroplastie du genou, procédure invasive qui est considérée comme la norme de soins actuelle pour les patients incapables d'obtenir un soulagement des médicaments contre la douleur ou de la chirurgie arthroscopique.

À propos de la prothèse de ménisque NUsurface®

La prothèse de ménisque NUsurface® est un ménisque artificiel, fabriqué à partir de polymère de qualité médicale. En raison de ses matériaux uniques, de sa structure composite et de sa conception, NUsurface ne nécessite aucune fixation sur les os ou les tissus mous. NUsurface imite la fonction du ménisque naturel, en agissant comme un amortisseur pour aider à répartir le poids transmis à travers l'articulation du genou, réduisant la douleur et améliorant la fonction physique. En limitant le stress et en protégeant le cartilage articulaire fémoral d'autres dommages, la surface NU peut être chondroprotectrice. Elle est actuellement commercialisée en Belgique, en Allemagne, en Israël, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni.

Les résultats de deux essais cliniques prospectifs simultanés aux États-Unis, présentés lors de la récente réunion annuelle combinée de 2021 de l'American Orthopaedic Medicine Society-Arthroscopy Association of North America, ont démontré que le NUsurface offrait un soulagement supérieur de la douleur au genou post-chirurgie par rapport au traitement avec des soins non chirurgicaux seuls.

À propos d'Active Implants, LLC

Active Implants, LLC, développe des solutions d'implants orthopédiques qui complètent la biomécanique naturelle du système musculo-squelettique, en permettant aux patients de maintenir ou de reprendre un mode de vie actif. Active Implants est une société privée dont le siège est à Memphis, Tennessee. Les bureaux européens sont à Haarlem, aux Pays-Bas, avec des installations de R&D à Netanya, en Israël. Pour de plus amples informations, consultez le site www.activeimplants.eu. Retrouvez notre société sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de Geistlich Pharma AG

Geistlich Pharma AG est une entreprise suisse appartenant à la famille Geistlich, dont le siège se trouve en Suisse centrale à Wolhusen et à Root. L'entreprise fait partie de Geistlich Holding. Depuis la création de l'entreprise en 1851, Geistlich a développé son expertise dans le traitement des os et des tissus.

Geistlich Pharma est spécialisée dans la régénération des os, du cartilage et des tissus. Les dispositifs médicaux régénératifs de Geistlich visent à améliorer la qualité de vie des patients. Plus de 700 employés dans le monde travaillent pour Geistlich dans le domaine de la médecine régénérative. Avec ses douze filiales et ses 60 partenaires de distribution, les dispositifs médicaux et médicaments de Geistlich atteignent environ 90 marchés dans le monde. Les douze filiales couvrent le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Chine, le Brésil, la Corée du Sud, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et le Japon.

Geistlich Surgery est une division de Geistlich Pharma AG.

À propos de MEFISTO

Lancé le 1er avril 2019, MEFISTO (Meniscal functionalised scaffold to prevent knee Osteoarthritis onset after meniscectomy) est un effort conjoint de 13 partenaires universitaires, hospitaliers et industriels de huit pays européens différents visant à développer de nouvelles solutions pour traiter la perte du ménisque, en tant que stratégie de prévention du début d'une épidémie de gonarthrose (OA) post-méniscectomie en Europe. MEFISTO reçoit un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. Le projet se déroulera jusqu'au 30 novembre 2023. MEFISTO est coordonné par Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH BIOMATERIALS Allemagne.

