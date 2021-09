Neat reçoit de Zoom un investissement supplémentaire de 30 millions USD pour stimuler la constante innovation de la collaboration vidéo pour le lieu de travail hybride

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Neat, la société pionnière d'appareils vidéo, a annoncé aujourd'hui avoir reçu de Zoom Video Communications, Inc un investissement supplémentaire de 30 millions USD dans Neat, reflétant l'engagement commun des sociétés à fournir des technologies innovantes qui garantissent une expérience de communication vidéo exceptionnelle. Avec cet investissement, Neat a une valorisation totale de 640 millions USD.

Ce troisième investissement de Zoom dans Neat à ce jour porte l'investissement total à 41 millions USD, et étend l'étroite collaboration des sociétés visant à stimuler l'innovation et à offrir aux utilisateurs de Zoom une expérience Zoom optimale dans les espaces de réunion et de collaboration. Continuant de collaborer étroitement sur de nouvelles fonctionnalités et expériences, Neat et Zoom soutiennent l’évolution vers une nouvelle façon de travailler avec des équipes hybrides distribuées et colocalisées, axées sur l'amélioration du bien-être, de l'interaction sociale et de la créativité des équipes.

« Zoom et Neat ont travaillé en étroite collaboration pour offrir aux clients une expérience de réunion Zoom incroyable, et cet investissement supplémentaire reflète notre conviction que les appareils de Neat sont un complément exceptionnel à la plateforme de communication de Zoom », a déclaré Oded Gal, chef de produit chez Zoom. « Nous avons connu un énorme succès avec Neat à ce jour, et nous avons hâte de continuer à stimuler conjointement l'innovation et à offrir des expériences exceptionnelles à nos clients. »

« Depuis le lancement de Neat en 2019, nous avons partagé un parcours incroyable en aidant les clients à vivre des expériences agréables dans les espaces de réunion, alors même que la définition de l'espace de réunion a évolué », a déclaré Simen Teigre, PDG de Neat. « Nous sommes impatients de continuer à innover et à fournir une technologie unique et des capacités avancées qui offrent aux clients des expériences de collaboration riches et significatives sur l'ensemble du lieu de travail hybride. »

Lancé à Zoomtopia en octobre 2019, Neat repousse continuellement les limites pour permettre des expériences de réunion et d'éducation uniques, riches et équitables qui permettent aux utilisateurs de se sentir et d'être à leur meilleur niveau. Avec une gamme complète d'appareils pour espaces de réunion de toutes sortes, Neat offre des fonctionnalités uniques pour prendre en charge un environnement de travail et d'apprentissage hybride amélioré, plus sûr, et plus engageant.

À propos de Neat

Neat conçoit des appareils vidéo pionniers simples et élégants qui rendent les réunions virtuelles presque aussi réelles que les réunions en face à face. Proposant de manière transparente des expériences riches et significatives au travail, aux interactions et à la vie des gens dans n'importe quel espace de réunion, les appareils Neat disposent d'un son et d'une vidéo d'une clarté cristalline, ainsi que de capacités avancées qui prennent en charge un environnement de travail et d'apprentissage hybride amélioré, engageant et plus sûr. Neat a été créée à Oslo, en Norvège, par une équipe de non-conformistes créatifs qui ont élaboré pendant plusieurs décennies des innovations révolutionnaires destinées à quelques-unes des marques les plus reconnues dans le secteur des communications vidéo. Pour plus d'informations sur Neat, consultez le site neat.no.

