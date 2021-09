 Schlumberger New Energy celebra acordo com EnerVenue para soluções de armazenamento de energia estacionária de hidrogênio metálico

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger New Energy anunciou hoje um acordo de investimento e colaboração para implementar a tecnologia de níquel-hidrogênio diferenciada da EnerVenue, que é uma importante habilitadora para soluções de armazenamento de energia. A Schlumberger New Energy e a EnerVenue trabalharão juntas para progredir na implementação em larga escala de tecnologia de bateria de níquel-hidrogênio em mercados globais selecionados.

Soluções de armazenamento de energia são críticas para a evolução do mix de energia, no momento que a transição energética demanda maior contribuição de fontes renováveis. O foco na expansão da eletrificação está acelerando a necessidade por implementação de grande escala de soluções de armazenamento de energia estacionária seguras, econômicas, sustentáveis e confiáveis. Há um mercado em rápido crescimento para tais soluções em armazenamento em rede em escala de serviços públicos, armazenamento comercial e industrial fora da rede e em setores residenciais.

“Na Schlumberger, estamos ansiosos para alavancar nossa experiência em tecnologia e presença global introduzindo tecnologia da EnerVenue neste importante mercado emergente”, afirmou Ashok Belani, vice-presidente executivo da Schlumberger New Energy. “Estamos empolgados com o potencial que essa tecnologia tem para a transição energética.”

“A Schlumberger New Energy surgirá como uma das líderes de infraestrutura de transição energética a longo prazo”, disse Jorg Heinemann, diretor executivo da EnerVenue. “Esperamos apoiar a visão de nova energia da Schlumberger e trabalhar com a empresa para levar nossa tecnologia de bateria para organizações em todo o mundo.”

Sobre a Schlumberger New Energy

A Schlumberger é a fornecedora líder mundial de tecnologia para a indústria global de energia. A Schlumberger New Energy explora novos caminhos de crescimento ao alavancar o capital intelectual e comercial da Schlumberger em mercados emergentes para novas energias, com foco em tecnologias de energia de baixo carbono e neutras em carbono. Suas atividades incluem empreendimentos nos domínios do hidrogênio, lítio, armazenamento de energia, captura e apreensão de carbono, energia geotérmica e geoenergia para aquecimento e resfriamento de edifícios.

Sobre a EnerVenue

A EnerVenue constrói armazenamento de energia livre de manutenção, simples e segura para a revolução de energia limpa, baseada em tecnologia comprovada durante décadas em condições extremas, agora escalonadas para grandes aplicações de integração de energia renovável. A primeira a apresentar a tecnologia de hidrogênio metálico comprovada no setor aeroespacial em revolução de energia limpa, a EnerVenue fornece uma alternativa acessível para baterias de íons de lítio com recursos adequados para locais de projeto em desertos severos e remotos e para clientes que desejam ‘instalar e esquecer’ soluções de armazenamento de energia. A empresa é sediada em Fremont, Califórnia.

