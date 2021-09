Evolve Additive Solutions s’assure 30 millions USD de financement supplémentaires

MINNETONKA, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Evolve Additive Solutions (« EAS ») annonce aujourd’hui que 3D Ventures et ses filiales ont accepté un financement de croissance par action, à hauteur de 30 millions USD dans la société. EAS utilisera ces fonds pour stimuler les ventes commerciales de sa plateforme de Production en série à volumes flexibles (Scaled Volume Production, SVP) aux États-Unis, en Europe et au Canada. Cette levée de fonds survient après une période de croissance au cours de laquelle Evolve a considérablement élargi son portefeuille de produits, sur les 6 derniers mois.

L’investissement se présente sous la forme d’une entité ad hoc (Special Purpose Vehicle, SPV), dont la clôture est prévue pour le troisième trimestre 2021. Les revenus seront utilisés pour accélérer les déploiements commerciaux de l’imprimante 3D à haut débit, de la société.

3D Ventures et ses filiales sont des opérateurs et des investisseurs aguerris par des décennies d’expérience dans l’impression en 3D, la fabrication additive et les industries qui y sont liées. Les dirigeants sont Hugh Evans, Joe Allison et Wally Loewenbaum. En plus du capital d’investissement, ils apportent à la société un atout unique en termes de talents, de compétences d’experts et de ressources, au sein du secteur.

Joe Allison, associé directeur chez 3D Ventures, a déclaré : « J’ai beaucoup imprimé au cours de ma carrière, et selon moi, le système Evolve SVP est la meilleure imprimante 3D capable de rivaliser directement avec le moulage par injection, grâce à la qualité, au coût des pièces, et au rendement, qui la caractérisent. »

En 2018, Evolve avait reçu 25 millions USD de capital-investissement, provenant de Stanley Black and Decker, The LEGO Group, et Stratasys. 3D Ventures étend le portefeuille de partenaires d’Evolve, pour y inclure des groupes stratégiques et financiers.

« Le financement de 3D Ventures traduit la confiance qu’ils ont placée dans notre modèle commercial, notre trajectoire de croissance, et notre capacité à répondre à un besoin sur le marché de la fabrication additive », a commenté Steve Chillscyzn, PDG et fondateur d’Evolve. « Nous avons désormais atteint l’équilibre, avec un excellent support en place, constitué de partenaires à la fois stratégiques et d’investissement. » Et d’ajouter : « Cet investissement représente une avancée majeure dans l’alimentation de notre croissance, et un meilleur positionnement de notre part en tant qu’organisation de solutions de fabrication. »

La technologie STEP (Selective Thermoplastic Electrophotographic Process), ou Procédé d’électrographie thermoplastique sélective, d’Evolve côtoie les processus de fabrication traditionnels, tels que le moulage par injection au niveau de la chaîne de production, et augmente les capacités de production d’une organisation, tout en offrant une liberté de conception et un délai de commercialisation plus rapide grâce à une production « sans outils ».

À propos d’Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions transforme la façon dont le monde fabrique. Fondée en 2017, la société propose des équipements de production, matériel, logiciels, services, conseils et services d’application pour la fabrication additive. Evolve offre une flexibilité de fabrication, qui permet à la fois de créer des produits fonctionnels uniques, d’accélérer la mise sur le marché, et de renforcer l’efficacité en garantissant les chaînes d’approvisionnement. La technologie brevetée STEP (Selective Thermoplastic Electrophotographic Process), ou Procédé d’électrographie thermoplastique sélective, d’Evolve peut produire efficacement des pièces de production, de qualité commerciale, et créer des produits uniques qui ne pourraient être fabriqués par les méthodes traditionnelles. La société est basée à Minnetonka, dans le Minnesota, avec un centre de technologie des matériaux, basé à Rochester, dans l’État de New York.

