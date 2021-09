Loop Energy a conclu un accord avec METTEM-M portant sur la construction de groupes motopropulseurs électriques à pile à hydrogène pour véhicules utilitaires en Russie; des autobus de transport en commun seront exposés à COMTRANS 2021

VANCOUVER, Colombie britannique--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy (TSX: LPEN), un concepteur et fabricant de piles à hydrogène, annonce avoir conclu avec METTEM-M Ltd., un intégrateur de systèmes et développeur de systèmes de commande pour véhicules, un accord portant sur la fourniture de solutions de motopropulseurs électriques à pile à hydrogène à des équipementiers de véhicules utilitaires de Russie, de la Communauté des États indépendants (CEI) et de la Grande Europe. Le premier projet commun des deux entreprises – un autobus électrique à pile à hydrogène pour GAZ Group, un important équipementier mondial de véhicules utilitaires – est actuellement présenté dans le cadre du salon international des véhicules utilitaires COMTRANS 2021 à Moscou, en Russie. Ce bus de transport en commun de 12 mètres de long devrait entrer en service urbain régulier à Moscou début 2022, après avoir satisfait aux formalités obligatoires habituelles en matière d’essai sur route et d’homologation.

Selon cet accord, METTEM utilisera des modules de piles à combustible intégrant la technologie eFlow™ de Loop Energy pour développer et fournir des sous-systèmes électriques à pile à hydrogène, des motopropulseurs et des solutions complètes de véhicule destinés à diverses applications, notamment les bus de transport en commun, les véhicules de logistique et le transport ferroviaire.

Le bus de transport en commun électrique à pile à hydrogène, exposé actuellement par son équipementier à COMTRANS 2021, est la premier projet commercial commun mis en œuvre par Loop Energy et METTEM. Le système de commande électrique à pile à combustible du véhicule a été développé par METTEM dans le cadre d’un contrat avec GAZ Group – un important fabricant de véhicules utilitaires légers et moyens, de bus, de motopropulseurs et de composants pour automobiles et de véhicules à usages spéciaux basé en Russie. La solution est basée sur la plateforme existante de bus électrique à batterie de GAZ Group, les modules de pile à combustible à haute efficacité de Loop Energy, et le système pleinement intégré de pile électrique à hydrogène de METTEM.

Jan Drewitz, PDG de METTEM, a déclaré: «S’associer à Loop Energy allait de soi pour METTEM puisque nous voulions fournir à nos clients équipementiers des solutions de mobilité répondant à la demande croissante en Russie et au-delà en véhicules électriques à pile à hydrogène pour la prochaine décennie. Avec les modules à pile à combustible innovants de Loop Energy et notre vaste expertise en motopropulseurs et en intégration des véhicules, nous prévoyons que les solutions électriques à pile à hydrogène, les avantages d’une autonomie étendue, les performances de pointe et une efficacité énergétique optimale vont devenir un "must" sur le marché des véhicules utilitaires.»

«Collaborer avec METTEM représente une étape clé pour l’adoption de solutions électriques à pile à hydrogène pour les véhicules utilitaires ainsi que pour l’expansion de l’empreinte de Loop Energy sur les marchés de Russie et de la Grande Europe, a déclaré George Rubin, directeur commercial de Loop Energy. La connaissance du marché et l’expertise technique de METTEM apportent une contribution inestimable à ce partenariat. Nous constatons partout dans le monde une demande soutenue en alternatives énergétiques propres et nous sommes impatients de travailler avec un acteur de premier plan du secteur des véhicules utilitaires à la mise au point de solutions durables.»

À propos de METTEM

METTEM-M, Ltd. est une filiale du METTEM TRANSPORT Group. C’est également une entreprise russe qui développe, intègre et produit en série des systèmes de commande numériques E/E, des équipements embarqués pour la navigation et d’autres usages, ainsi que des solutions pour les fabricants de véhicules (bus, camions, véhicules spéciaux, voitures particulières) et les opérateurs de transport. METTEM TRANSPORT Group est particulièrement axé sur l’innovation afin d’améliorer ses produits en permanence et de proposer des nouveautés. Coopérer avec Loop Energy permettra de mettre en œuvre des projets dans le domaine en plein essor des véhicules fonctionnant à l’hydrogène. Fort de son expérience et de ses compétences, METTEM-M conçoit des véhicules à hydrogène les plus efficaces et les plus sûrs possible. https://mettem-m.ru/

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est un important concepteur et fabricant de systèmes de pile à combustible destinés à l’électrification des véhicules tels que les utilitaires légers, les autobus et les camions moyens et lourds. Les produits de Loop Energy, notamment les plaques bipolaires pour pile à combustible, intègrent la technologie exclusive eFlow™ de la Société. La technologie eFlow™ a été élaborée pour permettre aux clients commerciaux de maximiser les performances tout en réduisant les coûts. Loop Energy travaille avec les équipementiers et les grands fournisseurs de sous-systèmes de véhicules dans le cadre de la production de véhicules électriques à pile à hydrogène. Pour plus d’informations sur les efforts de Loop Energy en faveur d’un avenir zéro émission, visiter le site www.loopenergy.com.

