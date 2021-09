Schlumberger New Energy geht Vereinbarung mit EnerVenue über stationäre Metall-Wasserstoff-Energiespeicherlösungen ein

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger New Energy gab heute eine Investitions- und Kooperationsvereinbarung über den Einsatz der einzigartigen Nickel-Wasserstoff-Batterietechnologie von EnerVenue bekannt, die eine wichtige Voraussetzung für stationäre Energiespeicherlösungen darstellt. Schlumberger New Energy und EnerVenue werden gemeinsam daran arbeiten, die großflächige Einführung der Nickel-Wasserstoff-Batterietechnologie in ausgewählten globalen Märkten voranzutreiben.

Energiespeicherlösungen sind für die Weiterentwicklung des Energiemixes von entscheidender Bedeutung, da die Energiewende einen größeren Anteil erneuerbarer Energiequellen erfordert. Die Konzentration auf die zunehmende Elektrifizierung erhöht den Bedarf an sicheren, kostengünstigen, nachhaltigen und zuverlässigen stationären Energiespeicherlösungen in großem Umfang. Der Markt für solche Lösungen wächst rasant, und zwar in den Bereichen der netzgebundenen Energiespeicherung, der netzunabhängigen kommerziellen und industriellen Energiespeicherung sowie im privaten Sektor.

„Wir bei Schlumberger freuen uns darauf, unser technologisches Know-how und unsere globale Präsenz zu nutzen, um die Technologie von EnerVenue in diesem wichtigen Wachstumsmarkt einzuführen“, sagte Ashok Belani, Executive Vice President bei Schlumberger New Energy. „Wir sind von dem Potenzial, das diese Technologie für die Energiewende birgt, begeistert.“

„Schlumberger New Energy wird sich langfristig als einer der führenden Infrastrukturanbieter für die Energiewende etablieren“, sagte Jorg Heinemann, CEO von EnerVenue. „Wir freuen uns darauf, die neue Energievision von Schlumberger zu begleiten und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um unsere Batterietechnologie Unternehmen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

Über Schlumberger New Energy

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien für die globale Energieindustrie. Schlumberger New Energy erforscht neue Wachstumsmöglichkeiten durch die Nutzung des intellektuellen und geschäftlichen Kapitals von Schlumberger in aufstrebenden Märkten für neue Energien, wobei der Schwerpunkt auf kohlenstoffarmen und kohlenstoffneutralen Energietechnologien liegt. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen Projekte in den Bereichen Wasserstoff, Lithium, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung, geothermische Energie und Geoenergie zum Heizen und Kühlen von Gebäuden.

Erfahren Sie mehr über Schlumberger New Energy: newenergy.slb.com

Über EnerVenue

EnerVenue entwickelt einfache, sichere und wartungsfreie Energiespeicherungssysteme für die umweltfreundliche Energiewende – auf der Grundlage einer Technologie, die sich über Jahrzehnte unter extremen Bedingungen bewährt hat und nun für große Anwendungen zur Integration erneuerbarer Energien skaliert werden kann. EnerVenue ist das erste Unternehmen, das die in der Luft- und Raumfahrt bewährte Metall-Wasserstoff-Batterietechnologie in die umweltfreundliche Energierevolution einbringt. Das Unternehmen bietet eine erschwingliche Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien, die sich für den Einsatz in rauen Wüsten und an abgelegenen Projektstandorten sowie für Kunden eignet, die Energiespeicherlösungen nach dem Prinzip „installieren und vergessen“ wünschen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Fremont, Kalifornien.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Wertpapiergesetze. Das heißt, Aussagen zu zukünftigen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche Aussagen enthalten oft Begriffe wie „erwarten“, „eventuell“, „glauben“, „planen“, „können“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „sollte“, „könnte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „mit dem Ziel“, „Ziel“, „potenziell“, „prognostiziert“ und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie z. B. das prognostizierte Nachfragewachstum für stationäre Energiespeicherlösungen und die Nickel-Wasserstoff-Batterietechnologie, Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung oder der erwarteten Vorteile der Nickel-Wasserstoff-Batterietechnologie von EnerVenue und anderer Initiativen von Schlumberger New Energy sowie sonstige Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Energiewende und des globalen Klimawandels. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unabwägbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Unvermögen, beabsichtigte Vorteile aus Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von Schlumberger New Energy zu erkennen; Gesetzes- und Regulierungsinitiativen zu Umweltbelangen, einschließlich Initiativen, die sich mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels befassen; und andere Risiken und Unabwägbarkeiten, die in den öffentlichen Einreichungen der Unternehmen aufgeführt sind, einschließlich der neuesten Formulare 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht oder ihr übermittelt wurden. Falls eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken und Unwägbarkeiten (oder die Folgen solcher Veränderungen von Geschehnissen) eintreten sollten oder falls sich unsere grundlegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und die Parteien verneinen jegliche Absicht zur Überarbeitung oder öffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Gegebenheiten und lehnen jegliche derartige Verpflichtung ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.