J.P. Morgan neemt meerderheidsbelang in betalingsactiviteiten van Volkswagen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--J.P. Morgan kondigt vandaag aan dat het een strategische deal is aangegaan met Volkswagen Financial Services, met plannen om een meerderheidsbelang van bijna 75% te verwerven in het betalingsplatform van de autofabrikant, beheerd door Volkswagen Payments S.A., onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties.

De overeenkomst zal de digitale betalingsmogelijkheden van de bank uitbreiden en het platform voor het eerst groter en toegankelijker maken voor de bredere auto-industrie. In de loop van de tijd zal de alliantie tussen de twee bedrijven ernaar streven het platform te ontwikkelen voor nieuwe markten en industrieën buiten de automobielsector, waar op mobiliteit gerichte betalingen centraal zullen staan. Volkswagen Financial Services blijft aandeelhouder en het platform zal betalingen via het Volkswagen-netwerk blijven faciliteren ter ondersteuning van alle merken van de Volkswagen Group wereldwijd.

Volkswagen Payments S.A., opgericht in 2017 in Luxemburg, exploiteert een toonaangevend betalingsplatform dat is ontworpen voor de auto-industrie. Het bedrijf is actief in 32 markten over de hele wereld en biedt een scala aan digitale betalingsdiensten in het hele auto-ecosysteem, waaronder: eerste aankoop en leasing, betalingen aan boord, tanken en opladen van elektrische voertuigen, parkeren en op abonnementen gebaseerde diensten zoals verzekeringen en entertainment in de auto. Het richt zich op het digitaal verbinden van het auto-ecosysteem en het verbeteren van de betalingservaring voor zowel consumenten, distributeurs als leveranciers.

Het platform past perfect bij de Wholesale Payments-activiteiten van J.P. Morgan - die mogelijkheden voor zakelijke treasurydienstverlening, handelsfinanciering, kaart- en handelaarsdiensten combineren - en biedt een geïntegreerde betaalervaring aan eindgebruikers in de hele economie. Volkswagen Payments S.A. blijft gevestigd in Luxemburg, ook een van belangrijkste Europese locaties van J.P. Morgan en waar het al meer dan 45 jaar een trotse geschiedenis heeft in het ondersteunen van klanten.

De overeenkomst komt op een moment dat klanten een naadloze digitale betaalervaring verwachten, ongeacht de branche of sector. De auto-industrie is in toenemende mate gericht op dit gebied en er zijn aanzienlijke kansen voor wereldwijde groei, waarbij alleen al van de betalingen in het voertuig voorspeld worden dat ze in 2021 de $ 4 miljard halen1. J.P. Morgan verwacht dat het geconnecteerde voertuig, de digitale betaalervaring en op maat gemaakte betaaldiensten in de toekomst allemaal kernonderdelen van bedrijfsmodellen zullen worden.

Shahrokh Moinian, hoofd Wholesale Payments van EMEA bij J.P. Morgan, verklaarde: " We zijn van plan om voort te bouwen op het innovatieve fundament van Volkswagen Financial Services op het bestaande platform en om de wereldwijde schaal van onze betalingsexpertise toe te passen teneinde te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de klant in de auto-industrie en daarbuiten."

" Automatische betalingen omvatten veel van de kenmerken van de portemonnee van de toekomst in het algemeen," voegde Max Neukirchen, wereldwijd hoofd Merchant Services bij J.P. Morgan. " Samenwerken met een leider in het veld geeft ons een geweldige kans om hiervan een centraal onderdeel te zijn."

Dr. Christian Dahlheim, hoofd Volkswagen Group Sales, benadrukte: “ Met zijn jarenlange bankervaring en wereldwijde aanwezigheid op de markt is J.P. Morgan de ideale partner voor Volkswagen Payments S.A. om de eisen van de merken van de Volkswagen Group voor op maat gemaakte betalingsoplossingen voor auto’s wereldwijd te implementeren.”

Dr. Mario Daberkow, CIO van Volkswagen Financial Services AG, voegde toe: “ We zijn trots op de succesvolle opzet en werking van Volkswagen Payments S.A. en als sterke aandeelhouder zullen we ervoor zorgen dat het de Volkswagen Group en zijn merken blijft ondersteunen met op maat gemaakte en innovatieve oplossingen en diensten op het gebied van digitale betalingen.”

De deal zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond, waarna de twee bedrijven hun gezamenlijke bedrijfsmodel zullen uitbouwen - inclusief de branding van het initiatief - met een strategie om open te staan voor andere bedrijven in de auto-industrie.

Over de Corporate & Investment Bank van J.P. Morgan

De Corporate & Investment Bank van J.P. Morgan is een wereldleider op het gebied van bankieren, markten en effectendiensten. 's Werelds belangrijkste bedrijven, overheden en instellingen vertrouwen ons hun zaken toe in meer dan 100 landen. Met $ 32,1 biljoen aan activa in bewaring en $ 722 miljard aan deposito's, geeft de Corporate & Investment Bank strategisch advies, haalt het kapitaal op, beheert het risico's en vergroot het de liquiditeit in markten over de hele wereld. Meer informatie over J. P. is te vinden op www.jpmorgan.com.

