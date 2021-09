J.P. Morgan devient actionnaire majoritaire des services de paiement Volkswagen

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--J.P. Morgan annonce aujourd’hui une opération stratégique avec Volkswagen Financial Services, visant l’acquisition – sous réserve des approbations réglementaires – d’une participation majoritaire de près de 75 % dans la plateforme de paiement du constructeur automobile, gérée par Volkswagen Payments S.A.

L’opération va élargir les solutions de paiement digitales de la banque, tout en ouvrant pour la première fois la plateforme à l’ensemble du marché de l’automobile. Dans le cadre de cette alliance, les deux sociétés vont aussi progressivement s’efforcer de développer la plateforme pour des marchés et secteurs autres que l’automobile, et où les paiements mobiles sont appelés à occuper une place centrale. Volkswagen Financial Services demeurera actionnaire et la plateforme continuera à faciliter les paiements à travers le réseau mondial de Volkswagen, pour toutes les marques du groupe.

Fondée en 2017 au Luxembourg, Volkswagen Payments S.A. gère une plateforme de paiement de premier plan conçue pour le secteur automobile. Active sur 32 marchés dans le monde, elle propose divers services de paiement digitaux couvrant tout l’écosystème automobile, notamment l’achat et la location avec option d’achat (LOA), le paiement embarqué, l’achat de carburant et la recharge des véhicules électriques, le stationnement, les services d’assurance et l’abonnement à des services de divertissement embarqués. La société a pour priorité de digitaliser l’écosystème automobile et d’améliorer l’expérience de paiement tant pour les clients que pour les concessionnaires et les fournisseurs.

Cette plateforme s’est révélée un choix tout naturel pour les services aux entreprises et institutions (Wholesale Payments) de J.P. Morgan (gestion de trésorerie, crédit documentaire, cartes de paiement, etc.) et offre une expérience de paiement intégrée aux utilisateurs finaux, à travers toute l’économie. Volkswagen Payments S.A. restera basée au Luxembourg, qui figure parmi les implantations clés de J.P. Morgan en Europe et où la banque est fière d’assister sa clientèle depuis plus de 45 ans.

Cette opération s’inscrit dans l’ère du temps : la clientèle attend aujourd’hui une expérience de paiement digitale et transparente, indépendante du secteur concerné. Le secteur automobile accorde une attention croissante à ces attentes, qui promettent des opportunités considérables de croissance à l’échelle mondiale, le seul paiement embarqué devant représenter 4 milliards de dollars en 2021, d’après les prévisions1. Selon J.P. Morgan, les véhicules connectés, les paiements digitaux et les services de paiement personnalisés vont tous devenir des éléments fondamentaux des modèles d’activité du futur.

Shahrokh Moinian, directeur des services Wholesale Payments pour la région EMOA chez J.P. Morgan, commente : « Nous allons développer le travail innovant réalisé par Volkswagen Financial Services sur la plateforme actuelle et la faire bénéficier de notre expertise mondiale en matière de paiement, pour répondre aux nouvelles attentes des clients dans le secteur automobile et au-delà ».

« Les solutions de paiement du secteur automobile présentent déjà bon nombre des caractéristiques des moyens de paiement du futur », ajoute Max Neukirchen, directeur mondial des services aux commerçants chez J.P. Morgan. « Ce partenariat avec un leader du domaine nous offre une superbe opportunité de figurer parmi les précurseurs de cette révolution ».

Le docteur Christian Dahlheim, directeur commercial du groupe Volkswagen, souligne : « Les nombreuses années d’expérience dans le secteur bancaire et de présence sur les marchés mondiaux de J.P. Morgan en font le partenaire idéal pour Volkswagen Payments S.A., afin de répondre aux exigences des marques du groupe Volkswagen partout dans le monde, en créant des solutions de paiement sur mesure pour le secteur automobile ».

Le docteur Mario Daberkow, directeur des technologies de l’information chez Volkswagen Financial Services AG, ajoute : « La création de Volkswagen Payments S.A. s’est révélée être une réussite et nous en sommes fiers. En tant qu’actionnaire de poids, nous continuerons de veiller à appuyer le groupe Volkswagen et ses marques, grâce à des solutions et services de paiement digitaux sur mesure et innovants ».

L’opération devrait être finalisée au premier semestre 2022, après quoi les deux sociétés élaboreront leur modèle d’exploitation conjoint, notamment la stratégie d’image de l’initiative. Il est également prévu de s’ouvrir à d’autres entreprises du secteur automobile.

À propos de J.P. Morgan’s Corporate & Investment Bank

Les services de banque de financement et d’investissement de J.P. Morgan occupent une place de premier plan dans le secteur bancaire, sur les marchés et au sein des services titres. Les plus grands gouvernements, entreprises et institutions de la planète nous accordent leur confiance dans plus de 100 pays. Avec 32 100 milliards de dollars d’actifs en conservation et 722 milliards de dépôts, nos services de banque de financement et d’investissement prodiguent des conseils stratégiques, lèvent des capitaux, gèrent le risque et appuient la liquidité des marchés mondiaux. Pour en savoir plus sur J.P. Morgan, rendez-vous sur www.jpmorgan.com.

