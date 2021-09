Ontix s'associe avec Mavenir pour délivrer une connectivité mobile Open RAN hôte neutre au sein d'un immeuble

READING, Angleterre, et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, fournisseur de logiciels de réseau, qui bâtit l'avenir des réseaux grâce à des logiciels cloud natifs fonctionnant sur n'importe quel cloud et transformant la manière dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui qu'Ontix, fournisseur d'infrastructures en tant que service de nouvelle génération, basé au Royaume-Uni, s'apprêtait à lancer un système pilote Open RAN pour une connectivité hôte neutre au sein d'un immeuble de bureaux dans le centre de Londres, alimenté par la solution MAVair de Mavenir.

La plateforme Open RAN sera déployée au sein du centre de données d'Ontix à Londres, tandis que les petites unités cellulaires seront déployées au sein de l'immeuble client d'Ontix. Il s'agit pour la solution de permettre à Ontix de fournir une connectivité mobile en intérieur, dans des espaces typiques tels que les bureaux multi-locataires, centres commerciaux, stades, hôpitaux, immeubles d'entreprises et lieux à forte fréquentation, en délivrant une couverture étroite et une connectivité mobile à haute vitesse pour ses clients professionnels et les consommateurs finaux.

La fourniture d'une connectivité mobile de haute qualité en intérieur soulève d'importants défis à la fois pour les opérateurs et les propriétaires d'immeubles, dans la mesure où interviennent de multiples facteurs tels que le nombre de personnes dans l'immeuble, les matériaux de construction, et les emplacements éloignés, qui ont tous un impact sur la puissance du signal. Il est impératif que chaque solution fournisse un service pour tous les utilisateurs, quel que soit l'opérateur auquel ils sont abonnés, en utilisant des solutions hôtes neutres.

Ontix et Mavenir testeront la délivrance d'un réseau Open Virtualised Radio Access Network (Open vRAN) hôte neutre au sein de l'immeuble, pour fournir une connectivité optimisée. Ceci inclut la délivrance et l'intégration de petites cellules logicielles compatibles Open RAN et susceptibles d'être mises à niveau, pour une couverture et une capacité améliorées au sein de l'immeuble.

« L'Open RAN modifie la dynamique dans la manière dont les solutions cellulaires sont conçues et délivrées, et ce déploiement s'inscrit à la pointe de la technologie au Royaume-Uni », a déclaré Patrick Bradd, président-directeur général chez Ontix. « Nous sommes heureux de travailler sur ce système pilote Open RAN novateur pour le déploiement d'une architecture hôte neutre, afin de démontrer sa flexibilité et la manière dont l'utilisation de matériels standardisés peut permettre de créer des réseaux de nouvelle génération au sein des immeubles. »

« Mavenir est ravie de s'associer avec Ontix dans la réponse à cette demande des entreprises et des consommateurs autour de la connectivité mobile, en particulier dans les zones à faible couverture en intérieur et au sein des immeubles. Nous sommes convaincus que via l'utilisation de cette solution vRAN innovante, Ontix parviendra à déployer un réseau rentable et de qualité supérieure pour répondre à cette demande croissante », a déclaré Stefano Cantarelli, directeur du marketing chez Mavenir.

La gamme MAVair inclut l'architecture Open vRAN, conçue avec des techniques de virtualisation natives du cloud, permettant au RAN de s'adapter de manière flexible, en fonction de l'utilisation et de la couverture. La plateforme vRAN de Mavenir offre une architecture de réseau virtualisée et entièrement évolutive, dotée d'interfaces standard ouvertes, conférant aux fournisseurs de solution hôte neutre la possibilité de déployer des unités radio à partir de différents prestataires. La plateforme vRAN utilise des logiciels fonctionnant sur des matériels COTS (commercial off the shelf) qui confèrent de la rentabilité, davantage de flexibilité et d'agilité aux fournisseurs de solution hôte neutre, tout en offrant une seule architecture pour de nombreux scénarios d'utilisateurs différents.

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique dans son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos d'Ontix :

Ontix est un fournisseur d'infrastructure en tant que service de nouvelle génération, qui révolutionne le modèle d'affaires de délivrance d'une connectivité extrêmement rapide, partout où elle est nécessaire. Ontix permet aux fournisseurs de réseau sans fil d'ajouter de manière moins coûteuse, plus simple et plus rapide, des réseaux sans fil de nouvelle génération via ses solutions clés en main. Ontix transforme l'ensemble du processus de densification du réseau sans fil, en investissant dans des infrastructures partagées à petites cellules – incluant la connectivité – ainsi qu'en les cédant sous licence aux opérateurs.

