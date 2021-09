Energous et TAGnology s'associent pour proposer des solutions d'alimentation sans fil par liaison radio aux clients européens

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Energous Corporation (Nasdaq : WATT), le développeur de WattUp®, une technologie révolutionnaire de recharge sans fil basée sur les radiofréquences qui permet la recharge d’appareils électroniques à distance, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec TAGnology RFID GmbH, un important fournisseur européen de solutions technologiques sans fil, d’identification sans contact et RTLS (real time location system – système de localisation en temps réel) desservant un large éventail d’applications dans l’industrie, le médical, l’automobile et l’Internet des Objets (IdO). Dans le cadre de l’accord, TAGnology travaillera en tant que studio de design industriel pour les clients d’Energous, aidant à mettre en œuvre des solutions d'alimentation sans fil et des preuves de concept, et à gérer des projets de développement. Par ailleurs, TAGnology propose des formations et un support technique dans la région et fera office de fournisseur de solutions d'alimentation sans fil et de kits de développeur d’Energous en Europe via son site de e-commerce et son réseau de distribution.

« La technologie de recharge sans fil 2.0 WattUp d’Energous est une solution innovante et évolutive, et TAGnology est ravie d’amener cette technologie révolutionnaire sur le marché européen et de proposer un niveau supérieur d’expérience client et de capacités industrielles », a déclaré Markus Schriebl, président-directeur général de TAGnology. « Nous pensons qu’en rejoignant l’écosystème Energous, nous offrirons aux fabricants européens de nouvelles options d’alimentation sans fil qui révolutionneront la recharge de produits dans un large choix de cas d’utilisation et d’applications. »

Capable de recharger plusieurs appareils simultanément à distance, la technologie WattUp d’Energous permet tout un éventail de scénarios de recharge sans fil, du champ proche au champ lointain, par liaison radio, à différentes distances. WattUp convient à une large gamme d’applications allant de dispositifs à petit facteur de forme à des capteurs pour l’IdO industriel, en passant par les appareils électroniques et périphériques de plus grande taille.

« L’expertise technique et les capacités de conseil de TAGnology permettront à nos clients d’accélérer l’adoption de notre technologie de recharge sans fil dans leurs designs de produits », a affirmé Cesar Johnston, chef de la direction par intérim, chef de l'exploitation et vice-président exécutif de l’ingénierie chez Energous. « Forte de plus de 15 années d’expérience dans la conception et la production de solutions sans fil innovantes et d’une vaste clientèle établie, TAGnology apporte une importante connaissance et expérience de l'industrie à notre partenariat dans un nouveau marché émergent pour les technologies d’Energous. »

À propos d’Energous Corporation

Energous Corporation (Nasdaq : WATT) est le leader mondial de la technologie de recharge sans fil 2.0. Sa solution WattUp® primée est la seule technologie permettant la recharge à la fois par contact et à distance via un écosystème entièrement compatible. Fondée sur une technologie de recharge rapide, efficace et très évolutive basée sur les radiofréquences, WattUp est positionnée pour offrir des améliorations, par rapport aux anciennes technologies de recharge, de première génération, basées sur une bobine, en matière d’alimentation, d’efficacité, de détection d’appareils étrangers, de liberté de mouvement et de coût global pour les applications dans les produits électroniques grand public, les dispositifs médicaux, le commerce de détail, le domaine militaire, l’IdO industriel/commercial, l’automobile et l’industrie. Energous développe des technologies de transfert de puissance sans fil (WPT) à base de silicium et des conceptions de référence personnalisables, et fournit une assistance réglementaire mondiale, une chaîne d'approvisionnement fiable, une assurance qualité, ainsi qu’un support commercial et technique à ses clients internationaux. Energous a reçu la première certification FCC Part 18 au monde pour la recharge sans fil à distance. La société détient à ce jour plus de 200 brevets américains pour sa technologie de recharge sans fil WattUp.

Déclaration libératoire

Le présent communiqué de presse contient des “énoncés prospectifs” au sens de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont susceptibles de décrire nos plans et attentes futurs, et sont basés sur les convictions, attentes et hypothèses actuelles d’Energous. Ces énoncés utilisent généralement des termes tels que “croire”, “s'attendre à”, “pourrait”, “devrait”, “chercher à”, “avoir l'intention”, “planifier”, “estimer”, “anticiper”, des termes similaires ou au futur. Des exemples de nos énoncés prospectifs dans ce communiqué comprennent, sans toutefois s’y limiter, nos déclarations sur l’avenir du secteur mondial de la recharge sans fil, notre technologie, la réussite de nos collaborations avec nos partenaires ou les déclarations concernant n’importe quelle approbation gouvernementale dont nous pourrions avoir besoin pour exercer nos activités, et les déclarations concernant les fonctionnalités attendues et la croissance de la société. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ce que nous prévoyons incluent : le calendrier incertain des approbations réglementaires nécessaires ; le calendrier de développement des produits clients et le succès commercial de ces produits ; notre dépendance à l'égard des partenaires de distribution ; et l’intense concurrence dans l'industrie. Nous vous prions de tenir compte de ces facteurs, ainsi que des autres risques et incertitudes décrits dans notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC), tout rapport trimestriel ultérieur sur formulaire 10-Q, ainsi que les autres documents susceptibles d’être déposés ultérieurement par Energous, à l’occasion, auprès de la SEC, lors de l'évaluation de nos énoncés prospectifs. En outre, tout énoncé prospectif représente le point de vue d'Energous uniquement à la date du présent communiqué, et ne doit pas être considéré comme représentant son point de vue à une date ultérieure. Energous n'assume aucune obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, sauf si la loi l’exige.

