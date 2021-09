StrongPoint sai AutoStore’i turustajaks

StrongPoint Becomes Distributor of AutoStore (Photo: Business Wire)

OSLO, Norra--(BUSINESS WIRE)--StrongPoint ASA, juht toidukaupade jaemüügitehnoloogia vallas, teatas, et on sõlminud partnerluslepingu saamaks AutoStore’i toidukaupade jaemüüjatele mõeldud uuenduslike tellimuse täitmise lahenduste regionaalseks turustajaks Põhja- ja Baltimaades. AutoStore’i kuubikladustamise lahendused kasutavad eesrindlikke robootika ja tarkvara tehnoloogiaid, et kujundada ümber seda, kuidas laod kaupu ladustavad ja tarneteks üles korjavad, võimaldades jaemüüjatel äri tõhusalt kasvatada.

“Meil on au teha koostööd AutoStore’iga ja tuua nende mikrotellimuste täitmise lahendused rohkematele toidukaupade jaemüüjatele. Et StrongPoint on partneriks valitud, tõestab meie jaemüügi alast ekspertiis, maailmaklassi e-kaubanduse lahendusi ja sügavaid, pikaajalisi suhteid klientidega. Me pakume nüüd kogu tarneahelat hõlmavat toidukaupade e-kaubandust koos oma maailmaklassi tehnoloogiatega ja maailma juhtiva mikrotellimuste täitmise lahenduste pakkujana,” ütles StrongPointi tegevjuht Jacob Tveraabak.

“AutoStore’il on rõõm teha koostööd StrongPointiga, kes näeb mikrotellimuste täitmises nii selget potentsiaali. Koos on meil positsioon viia ellu Põhja- ja Baltimaade turgude kestev transformatiivne faas,” ütles AutoStore’i tegevjuht Karl Johan Lier.

AutoStore’il on praegu globlaane suurfirmadest koosnev kliendibaas üle 600 rajatise ja 20 000 robotiga 35 riigis. Selle automatiseeritud ladustamis- ja üleskorjesüsteemid koos firma enda tarkvaraga pakuvad kõrget läbilaskevõimet, täiustatud seadistatavust ja kõrget paindlikkuse astet, et teenindada tänaste tarneahelate kasvavaid nõudmisi. AutoStore’i uuenduslik kuubikdisain lubab klientidel ladustada samasse kohta neli korda rohkem inventari, või ladustada kogu oma senine inventar vaid 25 protsendile ruumist. AutoStore’i lahendused seega “kujundavad ümber ruumi tähenduse”

Partnerluses keskendutakse toidukaupade jaemüügisektorile, kus automatiseerimine läbi mikrotellimuste täitmise, tuntud ka kui MFC, on saanud osaks toidukaupade jaemüüjate pikaajalisest e-kaubanduse strateegiast.

Toidukaupade jaemüüjad on e-kaubanduse tellimusi täites silmitsi ainulaadsete kasumlikkuse väljakutsetega, tulenevalt tellimuste keerukusest ja mitmekesisusest, tööstuse töö-intensiivsest loomusest ja kiirelt muutuvatest tarbijaharjumustest. Automatiseerimine on toidukaupade jaemüüjate päevakorras kõrgel kohal, kuivõrd proovitakse maksimeerida veebipakkumiste tõhusust ja lisada täiendavat võimekust füüsiliste poodide või veebipoodide manuaalsele tellimuste koostamisele.

”Strongpoint pakub nüüd toidukaupade jaemüüjatele täielikult integreeritud ja paindlikku tellimuste täitmise lahendust, mis sobib iga toidukaupade jaemüüja veebistrateegiaga. Pakkudes koheselt kasutusele võetavat manuaalset tellimuste koostamise tehnoloogiat, pikaajalist automatiseerimist ja mitut viimase miili ja “kliki ja korja” varianti, saavad toidukaupade jaemüüjad ligipääsu isikupärastatud lahendustele, kus iganes nad oma e-kaubanduse teekonnal ka poleks,” lisas Tveraabak.

StrongPointi toidukaupade e-kaubanduse lahendus sisaldab:

- Tellimuste koostamist poest üles korjamiseks, veebipõhisest poest üleskorjamist ja manuaalset üleskorjamist

- Mitut viimase miili varianti, sealhulgas kojuvedu, drive-thru numbrimärgi tuvastusega ja temperatuurikontrolliga toidukaupade kapid

- Tarkvara, et hallata tervet töövoolu maksimaalse tõhususega

- Automaatset koostamist AutoStore’i mikrotellimuste täitmise lahendustega, mis on integreeritud toidukaupade jaemüüja üldisesse e-kaubanduse lahendusse.

Partnerluse toetamisel ja elluviimisel abistab StrongPointi Marie-Axelle Loustalot-Forest, juhtiv e-kaubanduse jaemüügiekspert, kellel on tööstuses üle 20 aasta kogemusi, sealhulgas Ocado Solutionsi globaalse äridirektorina.

Partnerlus AutoStore’iga on järgmine samm StrongPointi strateegias 2025. aastani, keskendudes e-kaubanduse tellimuste täitmisele. Robootika ja automatiseerimine on kesksel kohal oma poode ja veebipoode tõhusamaks tegevate toidukaupade jaemüüjate pikaajalises strateegias.

StrongPoint on jaetehnoloogia firma, mis pakub lahendusi poodide nutikamaks, ostlemiskogemuse paremaks ja toidukaupade veebist ostmise tõhusamaks tegemiseks. StrongPointil on üle 400 töötaja Norras, Rootsis, Baltimaades ja Hispaanias ning lai partnerite võrgustik, millega see toetab ärisid üle 20 riigis. StrongPoint pakub poesiseseid rahahalduse- ja makselahendusi, elektroonilisi poeriiuli märgistusi, iseteenindust, ülesande- ja tööhalduse tarkvara, temperatuurikontrolliga kliki ja korja toidukaupade kappe, poest ja drive-thru'ga kaupade korjamise lahendusi, ja tellimuste koostamise lahendusi. StrongPointi peakorter asub Norras ja see on noteeritud Oslo börsil (lühendiga: STRO), firma käive on miljard Norra krooni.

Aastal 1996 asutatud AutoStore on robottehnoloogia firma, mis leiutas ja veab endiselt eest Cube Storage Automationit — kompaktseimat ladustamise ja tellimuste täitmise lahendust, mis olemas on. Ettevõte keskendub tarkvara ja riistvara ühendamisele inimvõimekusega, et kujundada laohoonete tulevikku. AutoStore'i lahendusi hinnatakse kogu maailmas, installeeritud on üle 600 süsteemi üle 35 riigis, mitmes erinevas tööstusharus. Kõiki pakkumisi disainivad, installeerivad ja teenindavad "AutoStore'i Partnerid", kes moodustavad kvalifitseeritud süsteemiintegreerijate võrgustiku. Firma peakorter asub Nedre Vatsis (Norras), harubüroodega Oslos (Norras), USA-s, ÜK-s, Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal, Hispaanias, Jaapanis ja Koreas.

