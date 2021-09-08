Elliptic Labs与现有智能手机客户签订又一新许可协议

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球AI软件公司，虚拟智能传感器行业的领导者Elliptic Labs（EuroNext Growth: ELABS.OL），今日宣布进一步扩大与某顶尖游戏智能手机制造商的合作伙伴关系，并已签署软件许可协议。将在两款全新的游戏智能手机上搭载INNER BEAUTY® AI虚拟接近传感器。由于Elliptic Labs被市场验证的优秀性能以及其为简洁的全面屏设计所赋予的可能性，是客户选择其产品为即将推出的两款手机保驾护航的主要原因。

“我们很高兴看到现有的智能手机客户继续重视 Elliptic Labs 的 AI Virtual Proximity 解决方案，并将其扩展到更多智能手机型号中。”Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen说，“搭载我们的 AI 虚拟智能传感器取代硬件传感器，可以在降低成本的同时，彻底解决与硬件组件短缺相关的供应链问题。”

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

关于我们

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。