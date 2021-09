Le pionnier des tests génétiques DnaNudge signe un accord clé avec le plus grand groupe clinique d'Espagne, Quirónprevención

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--DnaNudge, le pionnier des tests génétiques et des diagnostics médicaux grand public, annonce aujourd'hui avoir signé un nouvel accord majeur de distribution, qui accélérera le déploiement commercial de ses solutions de tests génétiques rapides dans toute l'Espagne.

Le nouveau partenariat stratégique avec Quirónprevención, basé à Madrid, accorde au distributeur les droits exclusifs de commercialiser et de vendre Nutrition Service, le futur service DnaNudge Skincare, et le tout premier test RT-PCR COVID-19 échantillon-résultat ("CovidNudge") de DnaNudge. Quirónprevención fait partie de Quirónsalud – premier groupe hospitalier d'Espagne et un des plus grands au monde. Ce nouvel accord de distribution est synonyme d'avancée notable vers la prochaine phase de croissance commerciale de DnaNudge, après la finalisation d'un cycle de d'investissement de série A de 60 millions de dollars, dirigé par la société d'investissement Ventura Capital. Le premier cycle majeur de levée de fonds de DnaNudge a également compté sur la participation du plus grand gestionnaire indépendant de patrimoine au monde, Bank Julius Baer.

La plateforme de tests portative de grade clinique de DnaNudge – qui fournit des résultats précis en à peine plus d'une heure, sans nécessiter de laboratoire ni de prétraitement manuel des échantillons – suscite un vif intérêt commercial auprès des fournisseurs de soins, des organisations privées et des agences gouvernementales du monde entier. DnaNudge a conclu divers grands accords d'approvisionnement en gros, fournissant ainsi à échelle ses tests COVID-19 rapides et sans laboratoire à des sociétés internationales de soins de santé.

Interrogé au sujet de ce nouveau partenariat, le professeur regius Chris Toumazou, FRS, FREng, FMedSci, PDG et cofondateur de DnaNudge, et fondateur de l'Institute of Biomedical Engineering à l'Imperial College de Londres, déclare: "Nous sommes ravis d'avoir signé ce nouvel accord stratégique avec Quirón Prevención, S.L, ce qui accélérera considérablement la disponibilité de nos produits pour les entreprises et les consommateurs en Espagne. Notre test COVID-19 révolutionnaire, rapide et sans laboratoire représente une solution très fiable et facile à utiliser, qui offre une tranquillité d'esprit et une protection cruciales pour les particuliers et les entreprises, à l'heure où les secteurs clés de nos sociétés et de nos économies relèvent la tête. Qu'il s'agisse d'acteurs de soins de santé publics ou privés, de clients d'affaires ou du secteur vital des voyages, la demande du marché mondial pour nos solutions est extrêmement élevée. Nous nous réjouissons à l'idée d'annoncer d'autres partenariats dans un avenir proche, qui nous permettrons de répondre à cette demande planétaire."

Doté du marquage CE, le test CovidNudge a été adapté en un temps record au printemps dernier, à partir du service de test ADN grand public sur place de DnaNudge, disponible dans sa boutique phare de Covent Garden, à Londres. DnaNudge offre le tout premier service au monde utilisant l'ADN et les facteurs de mode de vie des consommateurs afin de les orienter vers des choix plus sains et personnalisés pendant leurs achats. Le service DnaNudge Nutrition analyse et cartographie les profils génétiques des utilisateurs selon des caractéristiques de santé liées à la nutrition, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension et le cholestérol, permettant ainsi aux consommateurs d'opter pour une alimentation plus équilibrée grâce à leur ADN. La société élargira sous peu ses services génétiques grand public à une orientation personnalisée pour les produits cosmétiques. En juillet, DnaNudge a remporté le prestigieux Royal Academy of Engineering’s MacRobert Award, la plus ancienne distinction britannique en matière d'innovation d'ingénierie.

Capable d'un niveau élevé de multiplexage, avec 72 tubes sur une seule cartouche de tests, la plateforme transformative DnaNudge offre la capacité de tester simultanément tous les variants connus du SRAS-CoV-2, la grippe A, la grippe B, le virus respiratoire syncytial (VRS), en plus de marqueurs indiquant un risque génétique pour les principales conditions de santé – à partir de la même cartouche de tests, depuis l'échantillon jusqu'au résultat.

À propos de DnaNudge

DnaNudge a mis au point le tout premier service au monde à utiliser l'ADN et les facteurs de mode de vie des consommateurs afin de les orienter vers des choix plus sains durant leurs achats. Le service DnaNudge Nutrition analyse et cartographie le profil génétique de l'utilisateur en fonction de caractéristiques de santé liées à la nutrition, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension et le cholestérol, permettant ainsi aux consommateurs d'être guidés par leur propre ADN vers une alimentation plus équilibrée. Ce service a élaboré par l'ingénieur biomédical de renommée mondiale, le professeur regius Chris Toumazou, FRS, et par la généticienne publiée, Dr Maria Karvela.

Ce service révolutionnaire par tests ADN créé pour lutter contre une épidémie – l'obésité et le diabète de type 2 – a été adapté avec succès pour combattre une pandémie, grâce à CovidNudge, un test RT-PCR rapide et sans laboratoire. CovidNudge peut détecter avec précision la COVID-19 et d'autres virus en à peine plus d'une heure, sans avoir besoin de laboratoire, et a été déployé dans des hôpitaux du monde entier.

À propos de Quirónprevención

Quirónprevención est la société de conseils en santé et sécurité au travail du Groupe Fresenius. Nous veillons sur les entreprises de nos clients en garantissant la sécurité dans leurs centres de travail et en assurant la santé du personnel. Nous sommes le chef de file du secteur au niveau national et international, avec plus de 5 000 spécialistes au service de 190 000 entreprises et 4 millions d'employés.

Grâce à son implantation, Quirónprevención est en mesure de proposer un service mondial, en standardisant et adaptant les politiques de nos clients dans chaque pays où ils évoluent. L'innovation fait partie intégrante de notre identité et de notre méthode de travail. Nous sommes conscients de vivre dans une société qui évolue et s'adapte à une vitesse vertigineuse, dans laquelle de nouvelles générations et de nouveaux profils professionnels font leur apparition. Ce sont ces personnes que nous devons toucher afin de continuer notre activité. Relever pareil défi nécessite un renouvellement permanent, le développement de nouveaux formats et de solutions innovantes nous aidant à intégrer une culture de la santé et de la sécurité à chaque niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur du contenu attrayant.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.