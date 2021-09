SoftBank gaat strategisch langetermijnpartnerschap en aandelenruilovereenkomst aan met Deutsche Telekom

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--SoftBank Group Corp. ('SoftBank') heeft vandaag aangekondigd dat het een strategisch partnerschap en aandelenruilovereenkomst is aangegaan met Deutsche Telekom AG ('DT'). Dankzij het strategische partnerschap tussen de twee bedrijven krijgen de meer dan 300 portfoliobedrijven van SoftBank toegang tot nog eens ongeveer 240 miljoen DT-klanten in heel Europa en de VS, waardoor deze portfoliobedrijven snel en tegen lage kosten kunnen opschalen. DT zal profiteren van ARPU-verhoging, churn-reductie en JV-deelname.

Onder de aandelenruilovereenkomst zal DT een deel van haar callopties uitoefenen die door SoftBank zijn toegekend in verband met hun overeenkomst van juni 2020. DT zal ongeveer 45 miljoen aandelen T-Mobile US ('TMUS') van SoftBank verwerven in ruil voor de uitgifte van 225 miljoen nieuwe aandelen DT aan SoftBank uit haar maatschappelijk kapitaal. In een volgende stap overweegt DT callopties uit te oefenen om nog eens circa 20 miljoen TMUS-aandelen van SoftBank te verwerven door $ 2,4 miljard aan verwachte opbrengsten van de aangekondigde verkoop van T-Mobile Nederland te herinvesteren. Als gevolg van deze transacties – de aandelenruil en de herinvestering van de opbrengsten – wordt SoftBank een aandeelhouder van 4,5% in DT en behoudt het een aandelenbelang van 3,3%1 in TMUS, dat zou kunnen stijgen tot 6,9% via True-Up-aandelen, als de aandelenkoers van TMUS bepaalde mijlpalen zou bereiken.

De transactie diversifieert de telecommunicatiepositie van SoftBank in Japan, Europa en de VS, met 41% eigendom van SoftBank Corp., 4,5% van DT en 3,3%1 van TMUS. SoftBank zal toegang hebben tot in totaal bijna 300 miljoen klanten over de hele wereld, waaronder ongeveer 55 miljoen van SoftBank Corp., ongeveer 95 miljoen van DT en ongeveer 140 miljoen van TMUS.

De transactie is financieel aantrekkelijk. SoftBank ruilt TMUS-aandelen die voornamelijk ten grondslag liggen aan opties met een vaste prijs zonder upside, voor aandelen in DT, waarvan SoftBank meent dat ze op de lange termijn een aanzienlijk opwaarts potentieel hebben boven de overeengekomen referentieprijs van € 20. SoftBank wordt de op één na grootste particuliere aandeelhouder met beoogde vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Bovendien behoudt SoftBank een aanzienlijke blootstelling aan TMUS via aandelen die voornamelijk ten grondslag liggen aan variabele opties en, mogelijk, True-up-aandelen2. SoftBank verwacht een aanzienlijke aanhoudende creatie van vermogenswaarde bij TMUS, aangezien het bedrijf 5G-leiderschap behoudt en fusiesynergieën ontsluit.

SoftBank zal DT- en TMUS-aandelen kunnen gebruiken als onderpand voor financierings- en hedgingdoeleinden. Een dergelijke transactie zou in overeenstemming zijn met het strategische langetermijnpartnerschap, waarbij SoftBank een aanzienlijke blootstelling aan de aandelenkoersen van DT en TMUS behoudt.

"Dit is een historische transactie die een echte win-win-win is voor onze portfoliobedrijven, SoftBank en Deutsche Telekom," aldus Marcelo Claure, Corporate Officer, Executive Vice President & Chief Operating Officer van SoftBank Group Corp. en Chief Executive Officer van SoftBank Group International. “De strategische samenwerking op lange termijn zal ongelooflijke kansen creëren voor onze portfoliobedrijven om hun groei een boost te geven met toegang tot ongeveer 300 miljoen klanten in totaal in Japan, Europa en de VS. De transactie diversifieert onze telecommunicatiepositie en resulteert erin dat SoftBank de op één na grootste particuliere aandeelhouder van DT wordt, terwijl we een betekenisvolle blootstelling aan snelgroeiende TMUS behouden. Het markeert ook een beslissende stap voor DT in de richting van hun verklaarde doelstelling om een meerderheidsbelang in TMUS te verwerven, en de toevoeging van 's werelds grootste technologie-investeerder in SoftBank bevestigt hun Telco 2030-visie en demonstreert het 'Magenta Advantage.' Ik kijk ernaar uit om tot ver in de toekomst met Tim en het team samen te werken.”

"We zijn verheugd SoftBank te verwelkomen als een nieuwe belangrijke investeerder en strategische partner voor Deutsche Telekom en kunnen niet wachten om aan de slag te gaan met de waardecreatiemogelijkheden van deze samenwerking voor zowel SoftBank als Deutsche Telekom," stelde Timotheus Höttges, Chief Executive Officer, Deutsche Telekom AG.

In verband met de overeenkomst zal het management van DT een voorstel van SoftBank steunen om tijdens de volgende jaarlijkse algemene vergadering dhr. Claire gekozen te laten worden tot lid van de Raad van Commissarissen van DT. De transactie is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van SoftBank en de Raad van Commissarissen van DT en zal naar verwachting worden afgerond en van kracht worden door opname in het handelsregister van DT.

Sullivan & Cromwell trad op als juridisch adviseur van SoftBank bij deze transactie.

Over SoftBank Group

De SoftBank Group investeert in baanbrekende technologie om de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld te verbeteren. De SoftBank Group bestaat uit SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), een investeringsholding met belangen in telecommunicatie, internetdiensten, AI, slimme robotica, IoT en leveranciers van schone energietechnologie; de SoftBank Vision Funds, die meer dan 100 miljard dollar investeren om buitengewone ondernemers te helpen industrieën te transformeren en nieuwe industrieën vorm te geven; het SoftBank Latin America Fund van 5 miljard dollar, het grootste durffonds in die regio; en het SB Opportunity Fund, een fonds van 100 miljoen dollar dat bestemd is voor investeringen in ondernemingen die zijn opgericht door gekleurde ondernemers in de VS.

1 Omvat de verwachte impact van de voorgenomen uitoefening van ~20 miljoen TMUS-opties door DT met gebruikmaking van een opbrengst van $ 2,4 miljard uit de verkoop van T-Mobile Nederland. Voorafgaand aan de beoogde uitoefening van opties is het eigendom van SoftBank 4,9%

2 True-up-aandelen komen beschikbaar als de aandelenkoers van TMUS bepaalde mijlpalen bereikt

