Deenova remporte le contrat d'automatisation des doses pharmaceutiques unitaires d'un service du MarienHospital, une première en Allemagne

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova a annoncé aujourd'hui avoir remporté son tout premier contrat en Allemagne, et s'être simultanément implantée dans le plus vaste marché européen des soins de santé rapporté au PIB. L'attribution de ce contrat en cours inclut la livraison, l'installation et l'assistance multiservices complète pour 3 robots d'emballage tout-en-un, 34 robots de distribution de médicaments tout-en-un, et 72 chariots tout-en-un équipés d'un système de vérification sécurisé au chevet du malade, au Marienhospital Gelsenkirchen, une société exploitante appartenant au réseau de services de St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.

Hendrik Nordholt, directeur général de St. Augustinus Gelsenkirchen GbmH, a affirmé: "L'innovation a besoin de personnes enthousiastes. Nous attendons beaucoup de ce partenariat conclu avec Deenova, et comptons particulièrement sur une collaboration fructueuse."

Gaspar G. De Viedma, vice-président du Conseil d'administration de Deenova, a ajouté: "Le Conseil d'administration de Deenova est extrêmement fier de l'effort et des résultats inégalés obtenus en Allemagne, un an à peine après nos débuts, en 2020, dans le plus important marché des soins de santé rapporté au PIB d'Europe. Ils contribuent à soutenir la poursuite de la dynamique exceptionnelle du marché que connaît Deenova en Italie, en France, en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni, jusqu'en 2021."

Anette Woermann, pharmacienne en chef au Marienhospital Gelsenkirchen, a spécifié: "Nous mettons toujours l'accent sur la sécurité du patient. Nous sommes ici le premier hôpital d'Allemagne à posséder un système si évolutif utilisé dans un avenir proche. Cela souligne notre engagement en faveur de la qualité dans le domaine de la médecine, de la pharmacie et de la sécurité patient. Notre objectif est de toujours mettre en œuvre les meilleures solutions possibles au Marienhospital."

Le Marienhospital est une société exploitante appartenant au réseau de service catholique de St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH. Il s'agit également d'un hôpital moderne et très spécialisé, équipé d'un service des urgences, qui possède un total de 568 lits. Fondé en 1869, l'hôpital est situé dans le bâtiment actuel de la rue Virchowstrasse depuis 1977. Pendant de nombreuses années, il a été utilisé comme hôpital universitaire de l'Université de Duisburg-Essen. Principal hôpital de la ville de Gelsenkirchen, il emploie environ 1 400 spécialistes des domaines de la médecine et des soins infirmiers 24 heures sur 24, pour environ 28 000 patients hospitalisés et 60 000 autres en consultation externe, chaque année.

Christophe Jaffuel, directeur commercial chez Deenova, a déclaré: "Je suis extrêmement reconnaissant envers le Marienhospital Gelsenkirchen d'avoir choisi Deenova comme partenaire dans la mise en œuvre d'une solution entièrement automatisée de gestion des médicaments, en circuit fermé, qui vise à améliorer la sécurité des patients. Les deux sociétés partagent les mêmes valeurs et la même vision orientée patient d'un écosystème virtuel dans lequel les établissements de soins cherchant à améliorer la gestion des médicaments peuvent réduire le coût de leur administration, tout en minimisant les erreurs et en améliorant les soins infirmiers aux patients."

Deenova est le fournisseur incontesté de solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité des dispositifs de médicaments en circuit fermé et des dispositifs médicaux basés sur la technologie RFID, au sein de l'industrie des soins de santé, en tout temps et tout lieu. Les solutions brevetées uniques et entièrement intégrées de Deenova contribuent et continueront de contribuer grandement à soulager la pression croissante à laquelle doivent faire face les professionnels de santé, à savoir: améliorer simultanément la sécurité des patients, réduire les erreurs thérapeutiques, minimiser les déchets et le détournement de substances chimiques, contenir les coûts et diminuer l'écart entre l'augmentation du nombre de patients, leur acuité et la pénurie de personnel médical. Deenova garantit la simplification de tous les processus de gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables/jetables, avec des économies de coûts entre 15% et 25%. Veuillez visiter le site: www.deenova.com pour en savoir plus sur ses solutions de pointe.

