SoftBank conclut un partenariat stratégique de long terme et un contrat de swap sur actions de participation avec Deutsche Telekom

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--SoftBank Group Corp. (“SoftBank”) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat stratégique et un contrat de swap sur actions de participation avec Deutsche Telekom AG (“DT”). Dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux entreprises, les plus de 300 sociétés du portefeuille de SoftBank ont accès à environ 240 millions de clients supplémentaires de DT à travers l’Europe et les États-Unis, donnant à ces sociétés de portefeuille la possibilité de se développer rapidement et à bas coût. DT bénéficiera d’une augmentation du revenu moyen par utilisateur, d’une réduction des départs de clients et d’une participation dans la coentreprise.

Dans le cadre du contrat de swap sur actions de participation, DT exercera une partie de ses options d'achat qui ont été octroyées par SoftBank en relation avec leur accord de juin 2020. DT rachètera environ 45 millions d’actions T-Mobile US (“TMUS”) à SoftBank en échange de l’émission de 225 millions de nouvelles actions DT pour SoftBank à partir de son capital autorisé. Lors d’une étape ultérieure, DT envisage d’exercer des options d'achat en vue de racheter une autre tranche d’environ 20 millions d’actions TMUS à SoftBank en réinvestissant 2,4 milliards de dollars du produit de cession attendu de la vente annoncée de T-Mobile Netherlands. Suite à ces transactions – le swap sur actions de participation et le réinvestissement du produit –, SoftBank deviendra actionnaire à hauteur de 4,5 % dans DT et conservera une participation en actions de 3,3 %1 dans TMUS, qui pourrait passer à 6,9 % grâce aux actions d'ajustement si le prix des actions TMUS venait à atteindre certains jalons.

La transaction diversifie l’exposition de SoftBank au secteur des télécoms au Japon, en Europe et aux États-Unis, avec une participation de 41 % dans SoftBank Corp., de 4,5 % dans DT et de 3,3 %1 dans TMUS. SoftBank aura accès à un total de près de 300 millions de clients à travers le monde, dont environ 55 millions de SoftBank Corp., environ 95 millions de DT et environ 140 millions de TMUS.

La transaction est financièrement attrayante. SoftBank échange des actions TMUS sous-jacentes principalement aux options à prix fixe sans potentiel de hausse contre des actions DT, une société qui, d’après SoftBank, présente un potentiel de hausse important à long terme, au-delà du prix de référence convenu de 20 euros. SoftBank deviendra le deuxième plus important actionnaire privé, avec une représentation envisagée au conseil d’administration. De plus, SoftBank conserve une exposition importante à TMUS via les actions sous-jacentes principalement aux options flottantes, et, potentiellement, aux actions d'ajustement2. SoftBank prévoit une importante création de valeur des capitaux propres chez TMUS alors que la société conserve son leadership dans la 5G et libère des synergies de fusion.

SoftBank pourra utiliser des actions DT et TMUS comme collatéral à des fins de financement et de couverture. Toute transaction de ce type serait cohérente avec le partenariat stratégique à long terme, SoftBank conservant une exposition significative au prix des actions DT et TMUS.

« Il s’agit d’une transaction historique créant une véritable situation gagnant-gagnant pour les sociétés de notre portefeuille, pour SoftBank et pour Deutsche Telekom », a déclaré Marcelo Claure, dirigeant, vice-président exécutif et chef de l'exploitation chez SoftBank Group Corp. et président-directeur général de SoftBank Group International. « Le partenariat stratégique de long terme créera, pour les sociétés de notre portefeuille, des occasions incroyables d’accélérer leur croissance grâce à un accès à un total d’environ 300 millions de clients à travers le Japon, l’Europe et les États-Unis. La transaction diversifie notre exposition au secteur des télécoms et amène SoftBank à devenir le deuxième plus important actionnaire privé de DT, tout en conservant une exposition importante à la société TMUS en forte croissance. Elle marque également une étape décisive pour que DT atteigne son objectif déclaré d’acquérir une participation majoritaire dans TMUS, et l’ajout du plus important investisseur dans les technologies au monde dans SoftBank valide sa vision Telco 2030 et démontre l’“avantage Magenta”. Je me réjouis à l’idée de voir ce partenariat avec Tim et l’équipe se poursuive pendant de longues années. »

« Nous sommes ravis d’accueillir SoftBank comme nouvel investisseur clé et partenaire stratégique de Deutsche Telekom et sommes impatients de travailler sur les opportunités de création de valeur grâce à cette coopération, aussi bien pour SoftBank que pour Deutsche Telekom », a déclaré Timotheus Höttges, président-directeur général de Deutsche Telekom AG.

En relation avec l’entente, la direction de DT soutiendra une proposition de SoftBank pour que M. Claure soit élu au conseil de surveillance de DT lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Approuvée par le conseil d’administration de SoftBank et le conseil de surveillance de DT, la transaction devrait être clôturée et prendre effet suite à une incorporation dans le registre commercial de DT.

Sullivan & Cromwell a agi en qualité de conseiller juridique pour SoftBank dans la cadre de cette transaction.

À propos du groupe SoftBank

Le groupe SoftBank investit dans des technologies révolutionnaires pour améliorer la qualité de vie des individus dans le monde entier. Le groupe SoftBank est composé de SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), une société de portefeuille incluant des participations dans des fournisseurs de télécommunications, de services Internet, d’IA, de robotique intelligente, d’IdO et de technologies énergétiques propres ; des SoftBank Vision Funds, qui investissent plus de 100 milliards USD pour aider des entrepreneurs extraordinaires à transformer des industries et à en façonner de nouvelles ; du SoftBank Latin America Fund de 5 milliards USD, plus important fonds de capital-risque dans cette région, et du SB Opportunity Fund, un fonds de 100 millions USD dédié à l'investissement dans des entreprises fondées par des entrepreneurs de couleur aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://global.softbank.

1 Inclut l’impact anticipé de l'exercice prévu d’environ 20 millions d’options TMUS par DT en utilisant 2,4 milliards de dollars des recettes de la vente de T-Mobile Netherlands. Avant l'exercice prévu des options, la participation de SoftBank s’élève à 4,9 %

2 Les actions d'ajustement deviennent disponibles si le prix des actions TMUS atteint certains jalons

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.