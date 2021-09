MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova meldde vandaag dat het zijn allereerste contract in Duitsland heeft gewonnen en tegelijkertijd Deenova-activiteiten heeft opgezet in Europa’s grootste BBP-gezondheidszorgmarkt. Deze uitstekende contractprijs omvat levering, installatie en volledige service/ondersteuning voor 3 alles-in-1 verpakkingsrobots, 34 alles-in-1-station medicatiedoseerrobots en 72 Alles-in-1 trolleys met veilige verificatie aan het bed in het Marienhospital Gelsenkirchen, een werkmaatschappij in het servicenetwerk van St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.

Hendrik Nordholt, Managing Director bij St. Augustinus Gelsenkirchen GbmH verklaarde: “”Innovatie heeft enthousiastelingen nodig. We hebben hoge verwachtingen van deze samenwerking met Deenova en we rekenen met vertrouwen op een succesvolle samenwerking.”

Gaspar G. De Viedma, vice-voorzitter van de raad van bestuur van Deenova voegde toe: “De raad van bestuur van Deenova is buitengewoon trots op de ongekende inspanningen en resultaten in Duitsland, slechts binnen 1 jaar vanaf de start van 2020, in de grootste BBP-gezondheidszorgmarkt in Europa, waarmee het opwindende marktmomentum van Deenova in Italië, Frankrijk, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk tot ver in 2021 wordt voortgezet.”

