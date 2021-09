PZU Group gaat samenwerken met Akur8 bij de optimalisatie van het prijsstellingsproces voor haar verzekeringsproducten in de Baltische staten

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Baltische entiteiten van de PZU Group, een van de grootste financiële instellingen in Midden- en Oost-Europa, en Akur8 kondigen met groot genoegen een samenwerkingsverband aan voor de optimalisatie van het prijsstellingsproces van PZU voor twee van de entiteiten van het bedrijf in de Baltische staten. Deze deal versterkt het internationale bereik van Akur8 als het prijsplatform van de volgende generatie, alsmede de reikwijdte van het bedrijf in Midden- en Oost-Europa.

De oplossing van Akur8 is speciaal ontwikkeld voor verzekeraars en verbetert hun prijsstellingsproces door automatisering van de risico- en vraagmodellering met behulp van transparante, gepatenteerde AI-technologie. De belangrijkste voordelen voor verzekeraars zijn onder andere het sneller bereiken van nauwkeurige resultaten en marktflexibiliteit, zonder concessies te doen aan transparantie en controle over de gecreëerde modellen.

PZU is een van de toonaangevende verzekeringsmaatschappijen in Polen en Midden- en Oost-Europa, met 200 jaar ervaring in het bieden van de beste bescherming aan haar polishouders op de markt. Door te kiezen voor Akur8 om de transformatie van haar prijsstellingsproces kracht bij te zetten, onderstreept PZU haar inzet tot het grootschalig toepassen van innovatie en AI, om voorop te blijven lopen op het gebied van verzekeringen.

“Akur8 beschouwt het als een grote eer om het prijsplatform bij uitstek te worden voor de Baltische entiteiten van PZU. Als het toonaangevende prijsplatform van de volgende generatie op het gebied van verzekeringen zal Akur8 bijdragen tot ingrijpende verbeteringen in de snelheid en prestaties van de prijsstellingsteams van PZU, zonder concessies te doen aan de controleerbaarheid van het proces,” aldus Samuel Falmagne, CEO van Akur8.

“Deze nieuwe samenwerking met PZU is een mijlpaal voor Akur8, waarmee we onze intrede doen op de verzekeringsmarkt in Midden- en Oost-Europa en onze internationale reikwijdte vergroten. Het is ook een erkenning van de waarde van Akur8 voor verzekeraars die al ver gevorderd zijn in de toepassing van AI binnen hun interne processen,” aldus Brune de Linares, Chief of Sales bij Akur8.

“We zijn verheugd over de samenwerking met Akur8 als het prijsstellingsplatform voor twee van onze grote verzekeringsentiteiten. De keuze voor de beste technologie op de markt is het zoveelste bewijs van ons uiterst innovatieve DNA. PZU Estland streeft ernaar om samen te werken met de beste insurtechs op de markt, om de lat voortdurend hoger te leggen en de beste bescherming te bieden aan haar polishouders tegen de eerlijkste prijzen,” aldus Mihkel Uibopuu, CEO van PZU Estland.

“Akur8 biedt een baanbrekende benadering tot het bepalen van tarieven in vergelijking met handmatige oplossingen, en die wilden we graag toepassen. De voordelen in termen van snelheid en prestaties zijn groot, en het proces is robuust en veilig. De collaboratieve en intuïtieve interface, de slimme functies en de snelle en vakkundige ondersteuning worden ook enorm gewaardeerd door onze prijsstellingsteams,” vervolgt Julius Kondratas, technisch directeur en lid van de raad van bestuur van Lietuvos Draudimas AB.

Over Akur8

Akur8 brengt een revolutie teweeg op het gebied van prijsstelling voor verzekeringen met behulp van transparante kunstmatige intelligentie (AI). Akur8 heeft een unieke op AI gebaseerde oplossing voor prijsstelling voor verzekeringen ontwikkeld die modellering voor verzekeringsmaatschappijen automatiseert en tegelijkertijd volledige transparantie en controle biedt met betrekking tot de gemaakte modellen, conform de vereisten van regulerende instanties over de hele wereld. Akur8 is de enige oplossing op de markt die zelflerende systemen en de actuariële wereld met elkaar verenigt.

Over PZU

De Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Group (PZU Group) is de grootste financiële instelling in Polen en Midden- en Oost-Europa. PZU SA is de belangrijkste entiteit binnen de groep en de geschiedenis ervan gaat terug tot 1803, toen de eerste verzekeringsmaatschappij van Polen werd opgericht.

De geconsolideerde activa van de PZU Group bedragen 90 miljard euro. De Groep heeft het vertrouwen gewonnen van 22 miljoen klanten in vijf landen door producten en diensten aan te bieden aan particuliere klanten, kleine en middelgrote ondernemingen en zakelijke entiteiten. De Poolse markt is de belangrijkste markt van de PZU Group, gemeten naar omvang en aantal klanten. Niettemin spelen haar dochterondernemingen een belangrijke rol binnen de markten in Litouwen, Letland, Estland en Oekraïne. In onderzoeken naar spontane naamsbekendheid scoorde PZU een naamsbekendheid van 92%, terwijl de ondersteunde naamsbekendheid 100% bedraagt. Hiermee is PZU het meest herkenbare merk in Polen. Sinds 2010 is PZU SA genoteerd aan de beurs van Warschau, waar het een van de 'large cap blue chips' was die de hoogste liquiditeit bood vanaf de beursgang.

