PZU Group setzt auf Akur8 zur Stärkung ihres Prämienfestsetzungsprozesses im Baltikum

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Baltische Geschäftseinheiten der Insurance Group PZU, eines der größten Finanzinstitute in Zentral- und Osteuropa, und Akur8 freuen sich, ihre Zusammenarbeit zu verkünden, um den Prämiengestaltungsprozess von PZU in ihren baltischen Geschäftseinheiten zu verbessern. Dieser Vertrag stärkt die internationale Reichweite von Akur8 als Prämienfestsetzungsplattform der nächsten Generation und seine Präsenz in Zentral- und Osteuropa.

Die speziell für Versicherer entwickelte Lösung von Akur8 verbessert den Prämiengestaltungsprozess, indem die Risiko- und Nachfragemodellierung unter Einsatz der eigenen KI-Technologie automatisiert wird. Zu den hauptsächlichen Vorteilen für Versicherer zählen ein verbesserter Abgleich von Geschwindigkeit und Genauigkeit sowie eine erhöhte Marktflexibilität, ohne dass dabei die Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle kompromittiert werden.

PZU ist einer der führenden Versicherungsanbieter in Polen und in Zentral- und Osteuropa mit einer Erfahrung von 200 Jahren im Angebot des besten Schutzes für Versicherungsnehmer auf dem Markt. Durch die Wahl von Akur8 zur Ankurbelung der Transformation ihres Prämiengestaltungsprozesses, setzt sich PZU weiter für die Annahme von Innovationen und KI im richtigen Maßstab ein, um im Versicherungsraum weiter an der Spitze zu stehen.

„Akur8 fühlt sich geehrt, zur Prämienfestsetzungsplattform der Wahl für die baltischen Geschäftseinheiten von PZU zu werden. Als führende Plattform der nächsten Generation für die Versicherungsprämienfindung wird Akur8 für bahnbrechende Geschwindigkeit und Performance des Pricing-Teams von PZU sorgen und gleichzeitig die volle Prüffähigkeit des Prozesses aufrechterhalten“, sagte Samuel Falmagne, CEO bei Akur8.

„Diese neue Zusammenarbeit mit PZU stellt für Akur8 einen Meilenstein dar, während sie unseren Eintritt in den Versicherungsmarkt von Zentral- und Osteuropa markiert und unsere internationale Präsenz stärkt. Zudem bestätigt sie den Wert von Akur8 für Versicherer, die bereits jetzt bei ihrer Anwendung von KI in internen Prozessen fortschrittlich sind“, erklärte Brune de Linares, Chief of Sales bei Akur8.

„Wir freuen uns, Akur8 als Plattform zur Versicherungsprämienfindung von zwei wichtigen Bereichen einzusetzen. Als beste Technologie auf dem Markt ist dieser Schritt noch ein weiterer Beleg für unseren von Grund auf innovativen Geist. PZU Estonia strebt nach Partnerschaften mit den besten Anbietern von Versicherungstechnologien auf dem Markt, um mit ihnen ihre Standards immer weiter zu erhöhen und ihren Versicherungsnehmern den besten Schutz zum fairsten Preis anzubieten“, erklärte Mihkel Uibopuu, CEO von PZU Estonia.

„Akur8 bietet einen bahnbrechenden Ansatz zur Prämienfestsetzung im Vergleich zu manuellen Lösungen, den wir mit Eifer verfolgten. Die Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit und Performance sind immens, während der Prozess solide und sicher ist. Außerdem wurden die kollaborative und intuitive Schnittstelle, die intelligenten Funktionen sowie der reaktive und kompetente Support von unserem Pricing-Team sehr geschätzt“, ergänzte Julius Kondratas, Technical Director und Vorstandmitglied von Lietuvos Draudimas AB.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Prämienfestsetzung für Versicherer durch transparente KI. Akur8 hat eine einzigartige auf KI basierende Prämienfestsetzungslösung für Versicherungen entwickelt, welche die Modellierung für Versicherungsgesellschaften automatisiert, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die die Bereiche maschinelles Lernen und Versicherungsmathematik miteinander vereinbart.

Über PZU

Die Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Group (PZU Group) ist das größte Finanzinstitut in Polen sowie in Zentral- und Osteuropa. PZU SA leitet die Gruppe und ihre Historie geht bis zum Jahr 1803 zurück, als das erste Versicherungsunternehmen in Polen gegründet wurde.

Die konsolidierten Vermögenswerte der PZU Group belaufen sich auf insgesamt 90 Milliarden Euro. Die PZU Group genießt das Vertrauen von 22 Millionen Kunden in fünf Ländern, indem sie für den Einzelhandel, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Geschäftseinheiten Produkte anbietet und Dienstleistungen erbringt. Der polnische Markt stellt - gemessen an seiner Größe und Anzahl von Kunden - das Kerngeschäft der PZU Group dar. Nichtsdestoweniger spielen ihre Tochtergesellschaften eine wichtige Rolle in den Märkten von Litauen, Lettland, Estland und der Ukraine. Laut Umfragen zur spontanen Markenbekanntheit erreicht die PZU 92%, während die gestützte Bekanntheit bei 100% liegt. Damit ist die PZU die bekannteste Marke in Polen. Seit 2010 ist die PZU SA an der Warschauer Wertpapierbörse notiert, an der sie eines der Large Caps (Blue Chips) ist und die höchste Liquidität aus ihrem Börsengang bietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.