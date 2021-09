PZU Group adopta Akur8 para impulsar su proceso de fijación de precios de seguros en la región del Báltico

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Las entidades bálticas del grupo asegurador PZU, una de las mayores instituciones financieras de Europa Central y del Este, y Akur8 se complacen en anunciar su colaboración, para mejorar el proceso de fijación de precios de PZU en dos de sus entidades bálticas. Este acuerdo refuerza la alcance internacional de Akur8 como plataforma de precios de nueva generación, así como su presencia en Europa Central y del Este.

Desarrollada específicamente para las aseguradoras, la solución de Akur8 mejora su proceso de fijación de precios mediante la automatización de la modelización del riesgo y la demanda, utilizando tecnología propia de la inteligencia artificial transparente. Las principales ventajas para las aseguradoras son una mayor rapidez y agilidad en el mercado, sin comprometer la transparencia y el control de los modelos creados.

PZU es una de las principales aseguradoras de Polonia y Europa Central y del Este, con 200 años de experiencia ofreciendo a sus asegurados la mejor protección del mercado. Con la elección de Akur8 para impulsar la transformación de su proceso de fijación de precios, PZU refuerza su compromiso con la adopción de la innovación y la IA a escala, para mantenerse a la vanguardia en el sector de los seguros.

"Es un honor para Akur8 convertirse en la plataforma de precios elegida por las entidades bálticas de PZU. Como plataforma de precios de seguros de última generación, Akur8 aportará a los equipos de precios de PZU una velocidad y un rendimiento que cambiarán las reglas del juego, manteniendo al mismo tiempo la plena auditabilidad del proceso", comenta Samuel Falmagne, CEO de Akur8.

"Esta nueva colaboración con PZU es un hito para Akur8, que marca nuestra entrada en el mercado de seguros de Europa Central y del Este y refuerza nuestra presencia internacional. También confirma la importancia de Akur8 para las aseguradoras que ya están muy avanzadas en el uso de la IA aplicada a los procesos internos", declara Brune de Linares, directora de ventas de Akur8.

"Estamos encantados de adoptar Akur8 como plataforma de tarificación de seguros de dos importantes entidades. Al ser la mejor tecnología del mercado, este paso es una prueba más de nuestro ADN profundamente innovador. PZU Estonia se esfuerza por asociarse con las mejores empresas de tecnología de seguros del mercado para elevar siempre sus estándares y ofrecer la mejor protección a los precios más justos a sus asegurados", señala Mihkel Uibopuu, CEO de PZU Estonia.

"Akur8 ofrece un enfoque que cambia las reglas del juego en la elaboración de las tarifas en comparación con las soluciones manuales y estábamos deseando aplicarlo. Los beneficios en términos de velocidad y rendimiento son importantes, mientras que el proceso es sólido y seguro. La interfaz colaborativa e intuitiva, las funciones inteligentes y la asistencia reactiva y competente también fueron muy apreciadas por nuestros equipos de tarificación", añade Julius Kondratas, director técnico y miembro del Consejo de Administración de Lietuvos Draudimas AB.

Acerca de Akur8

Akur8 está revolucionando la tarificación de los seguros con una IA transparente. Akur8 ha desarrollado una solución única de tarificación de seguros basada en IA que automatiza la modelización para las compañías de seguros, manteniendo al mismo tiempo una total transparencia y control sobre los modelos creados, tal como lo exigen los reguladores en todo el mundo. Akur8 es la única solución del mercado que reconcilia el mundo del aprendizaje automático y el actuarial.

Acerca de PZU

The Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Group (PZU Group) is the biggest financial institution in Poland and Central and Eastern Europe. PZU SA heads up the group and its traditions date back to 1803, when the first insurance company was established in Poland.

The Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Group (PZU Group) es la mayor institución financiera de Polonia y de Europa Central y Oriental. PZU SA encabeza el grupo y sus tradiciones se remontan a 1803, cuando se creó la primera compañía de seguros en Polonia.

Los activos consolidados del grupo PZU ascienden a 90.000 millones de euros. El grupo goza de la confianza de 22 millones de clientes en cinco países al ofrecer productos y prestar servicios a clientes minoristas, pequeñas y medianas empresas y entidades comerciales. El mercado polaco es el principal mercado del grupo PZU por su magnitud y número de clientes. No obstante, sus filiales desempeñan un papel importante en los mercados de Lituania, Letonia, Estonia y Ucrania. Según las encuestas de reconocimiento de marca espontáneo, PZU alcanza el 92 %, mientras que el reconocimiento de marca con ayuda es del 100 %, lo que convierte a PZU en la marca más reconocible de Polonia. Desde 2010, PZU SA cotiza en la Bolsa de Varsovia, donde ha sido una de las empresas de gran capitalización que más liquidez ha ofrecido desde su salida a bolsa.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.